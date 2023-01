После двух лет использования обеих консолей стало ясно, что PS5 - лучшая покупка для большинства геймеров.

PlayStation 5 и Xbox Series X - флагманские игровые консоли от Sony и Microsoft; обе они помогли компаниям установить рекорды с момента их запуска в ноябре 2020 года, и их по-прежнему трудно найти в магазинах.

Однако, несмотря на схожие характеристики и ценники, PS5 пользуется большей популярностью у покупателей. Sony недавно объявила о том, что было продано более 30 миллионов консолей PS5, в то время как Microsoft, по данным VGChartz, продала около 20 миллионов консолей Xbox Series X и Series S.

Sony стимулировала продажи PS5 такими эксклюзивными играми, как God of War: Ragnarok и Ratchet & Clank: Rift Apart. Тем временем Microsoft продолжает повышать ценность Series X с помощью Xbox Game Pass, игровой подписки в стиле Netflix. Тем не менее, Series X не хватает эксклюзивов, поскольку почти каждая новая игра Xbox Series также доступна на Windows и старых консолях Xbox One.

Если говорить о производительности, то на бумаге Xbox series X показывает на 15% больше TFlops, однако, решающим фактором выступает качество оптимизации игр.

Безусловно, никто не списывает Xbox со счетов, но время показывает, что Sony playstation 5 пользуется большей лояльностью у покупателей.

