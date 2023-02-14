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Вступление

С чего бы начать...

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Начну пожалуй с того, что меня уже достали бесконечные проблемы на ровном месте в Linux дистрибутивах.

Для чего существуют операционные системы? Казалось бы, простой вопрос...

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Ведь операционные системы бывают разные, но я буду иметь в виду только операционные системы для ПК, те самые, которые использует подавляющее большинство пользователей ПК/ноутбуков.

Например, операционная система обязана предоставить функционал чтобы разработчик мог написать и свободно распространять приложение, а пользователь мог свободно получить и запустить это приложение, в случае Microsoft Windows с этой базовой задачей проблем особых нет пока что, но Microsoft явно свернули "не туда", и некогда адекватная операционная система превращается в концлагерь, буквально.

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Но ведь не одной Windows живы, ведь так? Да? Скорее нет, ибо дистрибутивы Linux абсолютно не способны заменить Windows, ибо дистрибутивы Linux не позволяют разработчикам свободно распространять приложения, а пользователям свободно получать эти самые приложения, просто нет адекватно работающего функционала для этого, а без этого базового функционала операционная система скорее не имеет смысла, чем имеет, ибо одним "встроенным" софтом и "тухлыми" репозиториями не обойтись.

Кто-то вскрикнет про репозитории, DEB пакеты, Flatpak, AppImage, и может быть еще про какой-нибудь костыль... Да кричите, хоть горло надорвите, эти все методы распространения софта абсолютный мусор когда системой хочет воспользоваться обычный человек, не красноглазый танцор с бубенцами в терминале, не IT-специалист "по работе", а обычный человек...

Да, такая мелочь как CPU-X вполне работает в виде AppImage, но вот Flameshot уже работает через "жопу", конфигурацию не сохраняет как положено, потом загружает лишь частично, а пользователю проблемы при каждом запуске, и это притом что Flameshot буквально завалил мне систему файлами конфигурации, мне этот мусор лишний в системе разве нужен? Ради этого я обращал внимание на AppImage? Нет.

А что до Flatpak, очередной мусор зависимый от репозиториев и доступа к интернету, вот хочу я скачать GIMP, чтобы установить его на ПК без доступа к интернету... Банально флешкой перенести я хочу его на нужный ПК, да какая вообще разница каким образом и куда мне нужно перенести приложение?! Я не могу заранее скачать GIMP, и спустя 2 дня его установить где он мне действительно нужен, ведь в "руках" у меня просто ссылка на репозиторий.

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Ладно системы без доступа к интернету, но когда есть доступ к интернету репозиторий тормозной может раздавать по 50-100 КБ/с, а качать нужно полтора гигабайта зависимостей ради приложения весом всего 5-10 МБ! И так на 2-3 ПК в отдельности... Это очень не круто было, когда доступ к интернету через оптоволокно на 200 Мбит/с! А имея нестабильный доступ к интернету через мобильную сеть это втройне не круто...

Да, зависимости перенесли в "ящик", а толку? От самих зависимостей это не избавляет, так, от безысходности выброшенный костыль, вот что такое Flatpak, наверное уже тонут в болоте зависимостей, но избавиться от зависимостей религия не позволяет...

Кому интересна часть моих приключений с Linux дистрибутивами, добро пожаловать под спойлер, там я собрал статьи связанные с проблемами дистрибутивов Linux и ПО для Linux.

О проблемах Linux дистрибутивов можно бесконечно говорить, ведь разработчики предпочитают тонуть в болоте зависимостей, а не развивать дистрибутивы и ПО, чтобы конкурировать с Microsoft Windows которая доминирует как операционная система.

А почему Microsoft Windows доминирует? Почему для Windows есть целое обилие игр/приложений и всё работает в подавляющем большинстве случаев, даже когда программа/игра создана во времена Windows 98/XP, а у пользователя Windows 7/10, а под Linux если и было что-то, оно скорее всего перестанет работать с очередным обновлением дистрибутива?

Во всем виноваты пользователи которые не "осилили" Linux? Криворукие и тупые "вендузятники" виноваты? А ведь подобными фразами частенько разбрасывают налево и направо любители Linux дистрибутивов... Что-то не работает или перестало работать? Значит оно не нужно! Иди в Windows раз не понравилось!

Я не говорю за всех любителей Linux систем, безусловно есть и адекватные люди, но как правило громче всех кричат именно те, для которых пользователь нашедший проблему реально мешающую использовать дистрибутив это просто "тупой неосилятор" и "вендузятник", куда после такого пойдет пользователь? Правильно, обратно в Windows.

Вот у меня есть игра Nexuiz, она прекрасно работает как в Windows 7, так и Windows 10, а что в Linux? Раньше работала игра и в Linux, но с какой-то версии дистрибутивов она перестала работать, приходилось бороздить форумы и исправлять патчами, в итоге играть перехотелось пока решил проблемы, так игра и лежит в архивах, кусками...

А что делать если "патча" для игры нет? Допустим разработчику просто не интересно его делать, пользователям самим переписывать игру? Этим ли должен быть занят пользователь, который просто хочет поиграть в любимую игру...

Так в чем собственно "секрет" доминирования Windows? А секрета никакого нет, просто Windows позволяет свободно распространять софт/игры, разработчики и издатели имеют множество способов распространения софта, банально записать на диск и продать, пользователи легко и просто все сами установят, не нужно стоять за спиной каждого пользователя и диктовать правильные заклинания для терминала, а после плясать над решением неожиданных проблем.

Тем более есть "автозапуск", что отлично работал для распространения вирусов во времена Windows XP, но при этом еще лучше позволял распространять приложения и игры, ибо у разработчиков и издателей была возможность создать свою оболочку, которая абсолютно всегда и наверняка работала, пользователю оставалось просто кликать мышью и все само устанавливалось да "лечилось" если пиратские версии дисков.

Причем важно заметить, пиратство сильно помогает в распространении софта/игр, ибо "официально" далеко не везде есть, да и "официалы" порой высасывают ценники на "лицензии" с потолка небоскреба одноэтажного, и еще играют в дискриминацию порой, запрещая использовать свои "лицензионные" копии определенным регионам... Тем временем "пиратское" есть и работает везде, что только увеличивает популярность приложения/контента, ведь бедные и так не купят, но будут говорить, а богатые всегда найдут лишние деньги на "лицензию".

Так что некоторым, вместо того чтобы считать "недополученные доллары" и обвинять "пиратство", следовало бы поблагодарить то самое "пиратство" за обретенную популярность и доллары от платёжеспособных пользователей, которые без "пиратства" даже не узнали бы про конкретное ПО/контент.

А когда стал более-менее распространен интернет, не было никаких проблем распространять софт/игры через интернет для Windows, ведь многое работает даже без установки, а многое просто в установочном "exe" пакете запаковано, банально можно сходить к соседу с интернетом и скопировать у него.

С развитием таких площадок как Steam распространение ПО/игр стало гораздо централизованнее и проще для пользователя, нажал кнопку и установилось, конечно же не бесплатно...

Но что же в Linux дистрибутивах? Репозитории тухлые? Нерабочие DEB пакеты которые без зависимостей не установить? Даже такие платформы как Steam едва ли пролазят в этот зоопарк... Valve массу усилий и денег вбрасывают чтобы хоть как-то Steam и игры работали в среде Linux, а они все равно работают через пень колоду да прослойки, ведь иначе под Linux не работает, ибо можно утонуть в зависимостях и поломать системы своим пользователям, это разве нужно Valve?

Даже несчастный 7-Zip нужно запускать через Wine, брать версию под Windows и запускать через Wine в Linux, почему такой базовый архиватор имеющий прекрасную и функциональную оболочку под Windows, нужно запускать в среде Linux через Wine? Ответ прост, под Linux просто нет адекватной оболочки для этого отличного архиватора.

Можно конечно в терминале плясать над архиватором, но разве это удобно? Практично? Нет, это извращение, при необходимости сжать несколько файлов особыми настройками нужно плясать с бубном в терминале...

Неужели за 24 года существования архиватора нельзя было родить нормальную оболочку для 7-Zip под дистрибутивы Linux? Да, дистрибутивов целое полчище, но выбрать "основной" и под него делать, ради действительно хороших вещей будут через силу подстраиваться чтобы работало, ну а остальные пусть вымирают у кого не работает, почему бы и нет? Естественный отбор.

Примеров можно целую массу привести, но пора бы заканчивать данную статью.

Эта статья по сути вступление, подготовка для следующей статьи, некоторое предисловие к следующей статье, ведь я задумал реализовать (и уже частично реализовал) нечто действительно полезное для дистрибутивов Linux, и пусть сколько угодно вопят во весь голос хейтеры, ведь мне останавливать разработку и бросать задуманное уже поздно...

Наверняка я получу много хейта в свою сторону от активного меньшинства обитателей ресурса и сторонников болота зависимостей в Linux. Если вы из числа таких людей, скажу сразу и на будущее, вы должны знать куда вам дорога, я же постесняюсь говорить это прямо.

В конце концов задумайтесь прежде чем оставлять гадости в комментариях, что вы сделали чтобы дистрибутивы Linux стали действительно отличными конкурентами для Microsoft Windows? Вы хотя бы одну из существующих проблем дистрибутивов Linux подняли из трясины болотной? Нашли и озвучили хоть одну действительно мешающую обычным пользователями проблему в дистрибутивах Linux? Может быть решили? Или как всегда "моя хата на окраине" и никаких проблем якобы не существует.

Так или иначе есть решение для одной серьезной проблемы практически всех дистрибутивов Linux, да, оно не идеально в плане потребления ресурсов, но оно гораздо лучше болота зависимостей которое утопает само в себе... А что до потребления ресурсов, на это и без меня уже все положили здоровенный болт...

На этом пожалуй закончу, здесь не буду озвучивать "решение", я его сброшу на головы сообщества резко и внезапно, чисто ради веселья, а пока позволю напрячь мозги и подумать, что же такое я придумал и начал реализовывать.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.