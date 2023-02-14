Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Долой болото зависимостей - как меня достали бесконечные проблемы дистрибутивов Linux

Дистрибутивы Linux уже больше двух десятилетий существуют, но они до сих пор не могут конкурировать в пользовательском сегменте даже с Windows XP, а одна из причин этому вечное болото зависимостей...
[ ] для раздела Блоги
10
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Вступление

С чего бы начать...

реклама

Начну пожалуй с того, что меня уже достали бесконечные проблемы на ровном месте в Linux дистрибутивах.

Для чего существуют операционные системы? Казалось бы, простой вопрос...

рекомендации
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Ведь операционные системы бывают разные, но я буду иметь в виду только операционные системы для ПК, те самые, которые использует подавляющее большинство пользователей ПК/ноутбуков.

Например, операционная система обязана предоставить функционал чтобы разработчик мог написать и свободно распространять приложение, а пользователь мог свободно получить и запустить это приложение, в случае Microsoft Windows с этой базовой задачей проблем особых нет пока что, но Microsoft явно свернули "не туда", и некогда адекватная операционная система превращается в концлагерь, буквально.

реклама

Но ведь не одной Windows живы, ведь так? Да? Скорее нет, ибо дистрибутивы Linux абсолютно не способны заменить Windows, ибо дистрибутивы Linux не позволяют разработчикам свободно распространять приложения, а пользователям свободно получать эти самые приложения, просто нет адекватно работающего функционала для этого, а без этого базового функционала операционная система скорее не имеет смысла, чем имеет, ибо одним "встроенным" софтом и "тухлыми" репозиториями не обойтись.

Кто-то вскрикнет про репозитории, DEB пакеты, Flatpak, AppImage, и может быть еще про какой-нибудь костыль... Да кричите, хоть горло надорвите, эти все методы распространения софта абсолютный мусор когда системой хочет воспользоваться обычный человек, не красноглазый танцор с бубенцами в терминале, не IT-специалист "по работе", а обычный человек...

Да, такая мелочь как CPU-X вполне работает в виде AppImage, но вот Flameshot уже работает через "жопу", конфигурацию не сохраняет как положено, потом загружает лишь частично, а пользователю проблемы при каждом запуске, и это притом что Flameshot буквально завалил мне систему файлами конфигурации, мне этот мусор лишний в системе разве нужен? Ради этого я обращал внимание на AppImage? Нет.

А что до Flatpak, очередной мусор зависимый от репозиториев и доступа к интернету, вот хочу я скачать GIMP, чтобы установить его на ПК без доступа к интернету... Банально флешкой перенести я хочу его на нужный ПК, да какая вообще разница каким образом и куда мне нужно перенести приложение?! Я не могу заранее скачать GIMP, и спустя 2 дня его установить где он мне действительно нужен, ведь в "руках" у меня просто ссылка на репозиторий.

реклама

Ладно системы без доступа к интернету, но когда есть доступ к интернету репозиторий тормозной может раздавать по 50-100 КБ/с, а качать нужно полтора гигабайта зависимостей ради приложения весом всего 5-10 МБ! И так на 2-3 ПК в отдельности... Это очень не круто было, когда доступ к интернету через оптоволокно на 200 Мбит/с! А имея нестабильный доступ к интернету через мобильную сеть это втройне не круто...

Да, зависимости перенесли в "ящик", а толку? От самих зависимостей это не избавляет, так, от безысходности выброшенный костыль, вот что такое Flatpak, наверное уже тонут в болоте зависимостей, но избавиться от зависимостей религия не позволяет...

Кому интересна часть моих приключений с Linux дистрибутивами, добро пожаловать под спойлер, там я собрал статьи связанные с проблемами дистрибутивов Linux и ПО для Linux.


 Проблемы дистрибутивов Linux и ПО

О проблемах Linux дистрибутивов можно бесконечно говорить, ведь разработчики предпочитают тонуть в болоте зависимостей, а не развивать дистрибутивы и ПО, чтобы конкурировать с Microsoft Windows которая доминирует как операционная система.

А почему Microsoft Windows доминирует? Почему для Windows есть целое обилие игр/приложений и всё работает в подавляющем большинстве случаев, даже когда программа/игра создана во времена Windows 98/XP, а у пользователя Windows 7/10, а под Linux если и было что-то, оно скорее всего перестанет работать с очередным обновлением дистрибутива?

Во всем виноваты пользователи которые не "осилили" Linux? Криворукие и тупые "вендузятники" виноваты? А ведь подобными фразами частенько разбрасывают налево и направо любители Linux дистрибутивов... Что-то не работает или перестало работать? Значит оно не нужно! Иди в Windows раз не понравилось!

Я не говорю за всех любителей Linux систем, безусловно есть и адекватные люди, но как правило громче всех кричат именно те, для которых пользователь нашедший проблему реально мешающую использовать дистрибутив это просто "тупой неосилятор" и "вендузятник", куда после такого пойдет пользователь? Правильно, обратно в Windows.

Вот у меня есть игра Nexuiz, она прекрасно работает как в Windows 7, так и Windows 10, а что в Linux? Раньше работала игра и в Linux, но с какой-то версии дистрибутивов она перестала работать, приходилось бороздить форумы и исправлять патчами, в итоге играть перехотелось пока решил проблемы, так игра и лежит в архивах, кусками...

А что делать если "патча" для игры нет? Допустим разработчику просто не интересно его делать, пользователям самим переписывать игру? Этим ли должен быть занят пользователь, который просто хочет поиграть в любимую игру...

Так в чем собственно "секрет" доминирования Windows? А секрета никакого нет, просто Windows позволяет свободно распространять софт/игры, разработчики и издатели имеют множество способов распространения софта, банально записать на диск и продать, пользователи легко и просто все сами установят, не нужно стоять за спиной каждого пользователя и диктовать правильные заклинания для терминала, а после плясать над решением неожиданных проблем.

Тем более есть "автозапуск", что отлично работал для распространения вирусов во времена Windows XP, но при этом еще лучше позволял распространять приложения и игры, ибо у разработчиков и издателей была возможность создать свою оболочку, которая абсолютно всегда и наверняка работала, пользователю оставалось просто кликать мышью и все само устанавливалось да "лечилось" если пиратские версии дисков.

Причем важно заметить, пиратство сильно помогает в распространении софта/игр, ибо "официально" далеко не везде есть, да и "официалы" порой высасывают ценники на "лицензии" с потолка небоскреба одноэтажного, и еще играют в дискриминацию порой, запрещая использовать свои "лицензионные" копии определенным регионам... Тем временем "пиратское" есть и работает везде, что только увеличивает популярность приложения/контента, ведь бедные и так не купят, но будут говорить, а богатые всегда найдут лишние деньги на "лицензию".

Так что некоторым, вместо того чтобы считать "недополученные доллары" и обвинять "пиратство", следовало бы поблагодарить то самое "пиратство" за обретенную популярность и доллары от платёжеспособных пользователей, которые без "пиратства" даже не узнали бы про конкретное ПО/контент.

А когда стал более-менее распространен интернет, не было никаких проблем распространять софт/игры через интернет для Windows, ведь многое работает даже без установки, а многое просто в установочном "exe" пакете запаковано, банально можно сходить к соседу с интернетом и скопировать у него.

С развитием таких площадок как Steam распространение ПО/игр стало гораздо централизованнее и проще для пользователя, нажал кнопку и установилось, конечно же не бесплатно...

Но что же в Linux дистрибутивах? Репозитории тухлые? Нерабочие DEB пакеты которые без зависимостей не установить? Даже такие платформы как Steam едва ли пролазят в этот зоопарк... Valve массу усилий и денег вбрасывают чтобы хоть как-то Steam и игры работали в среде Linux, а они все равно работают через пень колоду да прослойки, ведь иначе под Linux не работает, ибо можно утонуть в зависимостях и поломать системы своим пользователям, это разве нужно Valve?

Даже несчастный 7-Zip нужно запускать через Wine, брать версию под Windows и запускать через Wine в Linux, почему такой базовый архиватор имеющий прекрасную и функциональную оболочку под Windows, нужно запускать в среде Linux через Wine? Ответ прост, под Linux просто нет адекватной оболочки для этого отличного архиватора.

Можно конечно в терминале плясать над архиватором, но разве это удобно? Практично? Нет, это извращение, при необходимости сжать несколько файлов особыми настройками нужно плясать с бубном в терминале...

Неужели за 24 года существования архиватора нельзя было родить нормальную оболочку для 7-Zip под дистрибутивы Linux? Да, дистрибутивов целое полчище, но выбрать "основной" и под него делать, ради действительно хороших вещей будут через силу подстраиваться чтобы работало, ну а остальные пусть вымирают у кого не работает, почему бы и нет? Естественный отбор.

Примеров можно целую массу привести, но пора бы заканчивать данную статью.

Эта статья по сути вступление, подготовка для следующей статьи, некоторое предисловие к следующей статье, ведь я задумал реализовать (и уже частично реализовал) нечто действительно полезное для дистрибутивов Linux, и пусть сколько угодно вопят во весь голос хейтеры, ведь мне останавливать разработку и бросать задуманное уже поздно...

Наверняка я получу много хейта в свою сторону от активного меньшинства обитателей ресурса и сторонников болота зависимостей в Linux. Если вы из числа таких людей, скажу сразу и на будущее, вы должны знать куда вам дорога, я же постесняюсь говорить это прямо.

В конце концов задумайтесь прежде чем оставлять гадости в комментариях, что вы сделали чтобы дистрибутивы Linux стали действительно отличными конкурентами для Microsoft Windows? Вы хотя бы одну из существующих проблем дистрибутивов Linux подняли из трясины болотной? Нашли и озвучили хоть одну действительно мешающую обычным пользователями проблему в дистрибутивах Linux? Может быть решили? Или как всегда "моя хата на окраине" и никаких проблем якобы не существует.

Так или иначе есть решение для одной серьезной проблемы практически всех дистрибутивов Linux, да, оно не идеально в плане потребления ресурсов, но оно гораздо лучше болота зависимостей которое утопает само в себе... А что до потребления ресурсов, на это и без меня уже все положили здоровенный болт...

На этом пожалуй закончу, здесь не буду озвучивать "решение", я его сброшу на головы сообщества резко и внезапно, чисто ради веселья, а пока позволю напрячь мозги и подумать, что же такое я придумал и начал реализовывать.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.4 из 5
голосов: 11
Добавить в закладки

Теги

игры windows linux chimbal разработка software зависимость свободное по чтиво зависимости
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
10
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Главные игры февраля 2023 года
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
14
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
71
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
66
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
34
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
32
Главные игры января 2023 года
12

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
9 февраля 2023 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Штурмовики "музыкантов" вынудили оставить позиции ВСУ на Красной Горе завершая окружение Бахмута
100
F-22 сбил третий аэростат над Юконом; в США требуют запретить всё китайское
46
Пакистан массово поставляет боеприпасы Украине и пользуется скидками на российский газ
14
Twitter подрывает репутацию крупных компаний и зарабатывает на этом - Amazon и Apple уже пострадали
+
Opera интегрирует ChatGPT в свою боковую панель
+
Samsung Galaxy A54 появился на сайте TENAA
+
У украинского экипажа танка Leopard 2 будет лишь от 7 до 9 секунд, чтобы поразить российский танк
2
Украина планирует использовать дальнобойные британские ракеты для ударов по Крыму
8
На Украине показали видео с реактивным беспилотником, "до боли напоминающим" иранский дрон Arash-2
7
Пентагон из-за задержек только спустя 2 года смог сформировать экипаж для ударной АПЛ "Монтана"
+
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила высокоточный дальнобойный снаряд со спутниковым наведением
6
Директор Банка Америки призвал готовиться к дефолту США
6
Сербию обвиняют в сговоре с "Вагнер" для гибридного захвата Косово с помощью сотрудников ЧВК
2
7 расширений с ChatGPT, которые упростят жизнь
+
Йенс Столтенберг: НАТО готовился к войне с Россией с 2014 года
2
В Латвии сгорел американский завод по производству БПЛА
5
В России появился свой ТРАМП
1
Авторы EVE Online открыли сбор средств для пострадавших от землетрясений в Сирии и Турции
+
Ветеран СВО дал пять советов тем, кого могут отправить на фронт
8
Впервые с начала СВО Украину уже уже 4-ые сутки подряд "утюжат" российские дроны и ракеты
3

Популярные статьи

В США считают, что "беспилотный катер", нанесший удар по мосту в Затоке, сделан в Иране
1
Россия ежемесячно получает от США, ЕС и Китая микросхемы для производства ракет на $35 млн - Рейтер
12
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный унитаз с дисплеем Xiaomi и другие
3
Sony PlayStation снова посмеялась над Xbox
18
Чистая Windows 10 и 11 или сборки от народных умельцев, разбираемся какую версию выбрать
96
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
201
Как быстро и легко установить Windows 11 в 2023 году, обойдя ограничения Microsoft для россиян
42
Обзор смартфона Tecno Camon 19 Pro – уникальная камера и дисплей 120 Гц за разумные деньги
3
5 причин, почему стоит выбрать дешевую механическую клавиатуру
39
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Февраль)
13

Сейчас обсуждают

zog
10:09
вы забыли про холодильник
Россияне назвали главные в своей жизни устройства – результаты опроса
Marc Crass
10:08
Если прогноз Хуанга окажется верным, то рост производительности заметно ускорится и устаревание железа соответственно. Менять карты как компы в 90-е (чуть ли каждый год) - так себе перспектива. С друг...
Дженсен Хуанг видит перспективы в ChatGPT или очередные намеки на рост цен видеокарт
VROT-VORT
10:08
педворт завязывай смотреть этих унылых парней. они постоянно ноют.
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
Terminator Cheburator
10:07
Ахах. А как начет уже выпущенных ноутов эппл с этим разъемом
Стартап Zoox выпустил на дороги Калифорнии робомобили без руля и педалей
Xmast
10:06
Кто это мы о которых говориться в статье? Перепечатывали чужих тестов и статей? Рекламщики? Игра то у вас есть вообще?
Волшебные советы для улучшения производительности в Hogwarts Legacy на ПК
A_K_
10:04
А если обычный не лезет в карман, а меньше 6,5 дюйма сейчас не делают. Вот и приходится присматриваться к складным, но конечно не к понтовым Fold, а к Flip.
У гибких смартфонов Samsung Galaxy Fold 3 может трескаться стекло после окончания периода гарантии
Librake
10:00
Спецоперация по возвращению рынка бюджетных цп в лоно Интел
Будущий народный процессор Core i5-13400F полностью провалился в играх, уступив даже Ryzen 5 5600
Akuma
09:57
Стиралка быть может, но можно раз в пару недель (месяц) таскать белье в прачечную. Пылесос как бы да, но можно и подмести или тупо влажной тряпкой пройтись. А вот микроволновка вообще не нужна.
Россияне назвали главные в своей жизни устройства – результаты опроса
Андрей Тарр
09:56
А "циферки" из смарта - никогда и не имели отношения к какому либо реальному "износу", это условный параметр заданный производителем. И являлись всегда просто отношением "расчетного" кол-ва записанны...
Флагманский SSD Samsung 990 Pro получил новую прошивку, решающую проблему быстрой деградации
grom9000
09:56
Обзор шикарный, всё наглядно, всё грамотно, всё АРГУМЕНТИРОВАНО. Я пока не посмотрел даже не понимал толком, что такое лучи и как они выглядят. Это самое лучшее и самое понятное видео!
Ray Tracing (RT) - нужна ли трассировка и так ли велики различия - проверяем на конкретных примерах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем