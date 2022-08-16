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Предисловие

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Не так давно я попытался перейти с Microsoft Windows на Linux, первый "блин" вышел комом, второй тоже...

Первый "блин комом": Почему Linux Mint 21 MATE Edition непригоден для нормального использования

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Если в прошлый раз Linux Mint 21 MATE Edition был абсолютно непригоден для нормального использования ввиду отсутствия базового функционала, то Xfce Edition уже гораздо лучше вышел, но назвать его пригодным для нормального использования я не решусь.

Именно в этой статье я расскажу о проблемах в использовании Linux Mint 21 Xfce Edition...

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Почему не Cinnamon

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В комментариях обязательно будут люди, которые начнут кричать про Linux Mint Cinnamon Edition, потому я сделал отдельный раздел в котором объясню почему данный дистрибутив не заслуживает моего внимания.

Причина моего равнодушия к Cinnamon это композитор, в операционной системе Microsoft Windows композитор появился начиная с Windows Vista, при этом композицию рабочего стола можно было отключить в настройках системы вплоть до Windows 7 SP1, начиная с Windows 8 Microsoft запретила отключать композицию рабочего стола.

От композитора страдают оконные (иногда и полноэкранные) приложения использующие видеокарту, в первую очередь это игры, а страдания выражены в задержках отклика, это когда мышку двинул, а картинка все еще стоит на месте, следующее видео прекрасно демонстрирует лишние задержки по вине композитора:

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Я не скажу точно когда в дистрибутивах Linux завезли эту гадость использующую видеокарту для композиции рабочего стола, но для меня первым пунктом при выборе дистрибутива стоит именно возможность отключить композитор рабочего стола, чтобы минимизировать задержки отклика.

К сожалению Linux Mint Cinnamon Edition не позволяет отключить композицию рабочего стола, я нашел только возможность отключить композицию в полноэкранном режиме, а это значит лишь одно, в оконном режиме играть будет невозможно (в 99% случаев я играю именно в оконном режиме).

Ранее я уже наглядно показал влияние композиции на примере Microsoft Windows и Minecraft, некоторые люди точно будут возмущены, что говоря про Linux я показываю пример в среде Windows, якобы в Linux все иначе...

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Хорошо, я не поленился и записал видео в среде Linux, здесь наглядно видно, что включенная композиция добавляет в моём случае примерно ~37 мс дополнительных задержек к отклику, не знаю как другим людям, но мне неприятно управлять игровым персонажем через дополнительную "резинку" между игрой и клавиатурой/мышью:

Пока разработчики Cinnamon не сделают композицию рабочего стола отключаемой, данный дистрибутив будет обоснованно проигнорирован.

Но помимо увеличенных задержек отклика композитор использующий видеокарту может вот такие прелести творить, и нет, я вообще не трогал драйверы и OpenCL, все "из коробки" для видеокарты R9 290, видеокарта к слову без отвалов и проблем:

После такого ПК приходится физически выключать из электросети ибо ни на что не реагирует, стоит ли говорить про потерянную работу и привычку после каждого действия прожимать "сохранение"... Это еще одна причина почему в любом адекватном дистрибутиве Linux обязана присутствовать настройка отключающая композицию не только в полноэкранном режиме, но и вообще...

На этом я закончу раздел про Linux Mint Cinnamon Edition.

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Интерфейс

В Linux Mint 21 MATE Edition с интерфейсом было много проблем, причем критических, например невозможность настроить формат даты и времени.

Xfce Edition гораздо лучше в плане интерфейса чем MATE, однако и тут есть свои проблемы...

Формат даты и времени

Дату и время можно настроить как угодно, даже свой формат даты и времени можно создать, казалось бы, все идеально, чего еще надо, но нет. Мало иметь просто возможность ввести свой формат даты и времени, нужно еще знать как этой возможностью воспользоваться, и с этим есть проблемы.

Нет адекватных подсказок для подобных мест в системе, а в готовых шаблонах на выбор нет стандартного формата даты и времени ISO 8601.

Да, можно нажать кнопку помощи, как и предлагают в "подсказке" на скриншоте выше, но эта кнопка просто отправляет пользователя в интернет изучать "мануалы", что делать человеку если нет доступа к интернету совершенно непонятно... Однозначно минус в копилку.

Проводник

С проводником в Xfce проблем гораздо меньше чем в MATE, но назвать его удобным не могу, сочетания CTRL+Insert и SHIFT+Insert ничего не делают, и это серьезный минус, нужно постоянно переносить руки в другой конец клавиатуры, чтобы нажать CTRL+C/CTRL+V, это крайне непродуктивно и неудобно для пользователей привыкших к логичным сочетаниям с клавишей INSERT.

Еще отмечу отсутствие панели подробной информации о файле, как это было в Windows 7, без такой панели проводник выглядит кастрировано и пользователь просто недополучает массу информации о выбранном файле.

Да, в Windows 10 эта панель была изуродована без возможности её вернуть в нижнее положение, но даже в Windows 10 эта панель есть и быстро предоставляет информацию пользователю.

Почему настолько полезного функционала я до сих пор не вижу в дистрибутивах Linux? Неужели проще каждый отдельный файл открывать вместо того, чтобы просто выделить в проводнике файл и сразу же получить всю основную информацию...

Ну и до кучи очередные проблемы с информативностью.

Информация о скорости при перемещении файлов появляется слишком поздно, когда она по сути уже не нужна, а еще временами проводник "зависает" при перемещении файлов с подключенного через USB смартфона на ПК, от чего можно рисовать окнами всякие узоры...

Причем замечу что общая информативность окна перемещения/копирования файлов уступает даже старой Windows 7, совершенно непонятно сколько файлов будет перемещено, откуда и куда оно переносит, я уже молчу про график скорости, если не смогли даже базовые информативные элементы в виде текста внедрить в окно, то что уж говорить про рисование графика скорости как в Windows 10.

Диалоговые окна

Следующая проблема это сохранение файлов, если нужно сохранить картинку в JPG формате, можно просто выбрать формат в правом нижнем углу окна, но вот проблема, если так сделать система выберет уже существующий в папке файл с расширением JPG и предложит его перезаписать, и так практически в любых приложениях...

Ради всего святого, не нужно за меня автоматически выбирать в проводнике уже существующие JPG файлы и предлагать их перезаписать когда я просто хочу сохранить новый файл.

Система меня принуждает в строке "Name" сверху окна вручную прописывать расширение после точки, только в таком случае можно адекватно сохранить файл чтобы система не выбирала уже существующие файлы предлагая их перезаписать, это серьезный минус поведения системы.

Но это еще не всё, после ручного исправления расширения файла всплывает окошко с настройками формата которое мне нужно, и в чем же тут проблема? В системах Microsoft Windows такие окна автоматически сфокусированы на кнопке "OK", но не в Linux Mint 21 Xfce Edition, тут фокус установлен на "Default extension", мне нужно мышкой тащить курсор на кнопку "OK" чтобы наконец сохранить файл.

Это уничтожает продуктивность заставляя пользователя тащить мышку вместо того, чтобы просто нажать ENTER после предыдущего окна.

Ладно если бы это был единичный случай, но такие "нюансы" всплывают в разных приложениях, и со стороны пользователя совершенно непонятно как это исправить.

Границы окон и персонализация

В Linux Mint MATE Edition я уже отмечал явную проблему с изменением размера окон, нужно ловить пиксели, чтобы изменить размера окна, но в Xfce эта проблема гораздо более остро стоит ребром к пользователю.

И самое печальное даже не в том что границы окон нужно цеплять с ювелирной точностью, а в том что персонализация даже более скудная чем в MATE...

Тем оформления вроде и много, а по факту разницы толком и нет, и вручную настроить невозможно, хотя если пользователь до сих пор не психанул уйдя обратно в Microsoft Windows, можно набрести на другой раздел настроек где тоже предлагают выбрать тему, но в этот раз можно поменять местами кнопки в заголовке окна.

Только проблему захвата границы окна тут невозможно решить, боюсь представить насколько мучительно будет человеку с мышкой которая недостаточно точная, чтобы наводить курсор ровно в 1 пиксель на экране...

У меня мышка хоть и дешевая, но она достаточно точная, чтобы ловить пиксели, настоящие проблемы возникают когда нужно быстро растянуть окно, ибо сходу попасть по границе просто невозможно, а разворачивать во весь экран просто глупо и неудобно в большинстве случаев, это просто жирнейший минус системе.

Причем что еще хуже, так это маленькие окошки требующие себя растягивать, куда не плюнь везде можно найти ужатые окна которые нужно растянуть чтобы нормально можно было использовать...

Фон авторизации

Далее идет персонализация экрана авторизации, нельзя просто взять и сменить фоновое изображение на своё, нужно через "Other locations" идти в корень файловой системы, найти домашнюю папку свою и после этого можно выбрать желаемый фон.

Но это все равно не сработает, ибо система не может прочитать файлы из домашней папки пользователя...

Файл нужно положить туда, где система его сможет прочитать без авторизации пользователя, и тут уже нужны root-права, абсолютно непонятно со стороны пользователя как их получить навсегда чтобы не насиловать клавиатуру постоянными вводами пароля...

На этом всё? Нет, только не при использовании Linux дистрибутивов, фон конечно же появился, но сразу же скрылся за стандартным фоном, вот так "персонализация"... Перезагружать систему бесполезно, это никак не влияет на "работоспособность".

После чего я решил обновить систему на тестовом ПК, вдруг это проблема чистого дистрибутива прямо с официального сайта, но проблема осталась после обновлений.

В итоге проблема решилась только когда я сменил фон рабочего стола, только после этого при авторизации фон перестал сменяться сам по себе на стандартный...

Панель задач

Если честно я не ожидал что в MATE некоторые части системы могли быть лучше реализованы чем в других оболочках...

В Linux Mint 21 Xfce Edition панель задач живет своей жизнью, и самое ужасное даже не хаотичность расположения открытых приложений на панели задач, главный ужас состоит в том, что эти приложения невозможно вручную упорядочить как удобно пользователю...

В среде Microsoft Windows можно без проблем перетащить браузеры в самое начало панели задач для быстрого и удобного доступа, но зачем делать как в "ужасной и неудобной" Windows когда можно сделать в стиле "крайне удобного и практичного" Linux...

Настроить это все "удобство" конечно же невозможно ввиду отсутствия настроек, а еще говорят чтобы пользователь сделал как пожелает, поставил другое и т.п., это же не Windows, в Linux якобы все двери и окна открыты для кастомизации...

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Прочие проблемы

Дальше будут проблемы которые изрядно мешают нормально использовать дистрибутив Linux Mint 21 Xfce Edition, к сожалению некоторой части из перечисленных проблем в разной степени подвержены и другие Linux дистрибутивы...

NumLock

Пожалуй, здесь продемонстрирует лучше всего проблему обычное видео...

И данная проблема проявилась на двух абсолютно разных ПК (AMD + nVidia и Intel + AMD), NumLock на клавиатуре горит, а по факту он отключен, и так всегда в зоне авторизации.

Скриншоты

Вложенные контекстные меню практически невозможно взять в скриншот, я уже перепробовал разные утилиты помимо системной встроенной, но все безрезультатно, причем на скриншоты обычно не попадает курсор мыши, в общем единственный доступный вариант у пользователя сделать скриншот это достать смартфон и сфотографировать...

Причем я не нашел простых, легковесных, удобных и функциональных аналогов утилите KiberInfinity's Screen Shooter, эта утилита доступна в среде Microsoft Windows и способна сделать скриншот в скриншоте, на что локальные утилиты под Linux обычно не способны.

Хотя... Похоже я нашел способ запустить адекватный скриншотер в среде Linux, немного извращений через Wine и теперь я имею адекватный редактор в который могу набросать сколько угодно скриншотов и сохранить как одно изображение без лишней головной боли.

Правда запущенная Windows утилита отчасти изолирована от системы Linux, я не могу нажать клавишу PrintScreen и сразу же получить скриншот в адекватном редакторе скриншотов, еще скриншоты сохранить можно только в папке Wine.

А если нужно сразу в буфер обмена отправить картинку, мне нужно использовать "местный" скриншотер под Linux и скриншотить скриншотер от Windows, костыли просто лютые, но это все равно лучше, чем то что есть под Linux "нативно".

Центр приложений

В среде Microsoft Windows у меня просто есть папка с Arduino IDE, я могу её куда угодно поместить и она всегда будет работать при запуске через .exe файл, удобно? Удобно, практично? Практично.

Что же я наблюдаю в среде Linux? Ничего хорошего, я даже видео записал про этот треш и мазохизм.

Мне просто нужна была Arduino IDE, но в итоге она даже не запустилась, при этом ярлык расположился в нескольких разделах "меню пуск" которое и так не отличается удобством после аналогичного "меню пуск" в среде Windows 7, а сколько геморроя доставил процесс удаления нерабочего приложения и его "хвостов"...

В итоге пришлось как обычно "красноглазить" скачивая с сайта разработчиков Arduino IDE и ковыряясь с терминалом чтобы оно запустилось адекватно, ибо это не Windows, в Linux нельзя просто взять и запустить нормально приложение...

Портативность

Дополняя предыдущий раздел поговорим про портативный софт...

Я пытался собрать папку портативного софта, прямо как в среде Microsoft Windows, даже есть Appimage в Linux системах, только вот незадача, все это работает через одно место которым люди справляют нужду...

Проще говоря, можно забыть про независимость от конкретного дистрибутива Linux, как и про возможность собрать флешку портативного софта чтобы инструменты все необходимые всегда можно было запустить где угодно и когда угодно.

Просто отвратительная особенность Linux систем...

Ради всего святого покажите уже разработчикам всего этого испанского стыда, что такое Microsoft Windows и как там легко и просто можно запустить любую портативную утилиту, особенно утилиты которые хранят настройки в своей личной папке и не лезут откладывать "хвосты" в систему...

7-zip

Казалось бы, что не так с популярным и вполне качественным архиватором 7-zip, а я скажу что не так...

Хочу я создать архив в формате 7z, и что я имею из настроек? А ничего не имею фактически:

Немного "красноглазия" по просторам интернета и я понял что все безнадежно, особенно если посмотреть на дату потенциально адекватной оболочки для 7-zip.

Ну что поделать, придется снова насиловать Wine ради того, чтобы получить адекватный архиватор вместо атрофированных Linux-поделий.

Общий доступ

В среде Microsoft Windows достаточно нажать правой кнопкой мыши по папке, и там можно легко найти настройки общего доступа к файлам и папкам, да, нужно еще поковырять в панели управления чтобы без паролей заходить через локальную сеть, но это есть и работает в среде Windows.

А что в Linux Mint 21 Xfce Edition и ряде других дистрибутивов? Правильно, бесконечное насилие над поисковиком в интернете (как сделать ... linux), над терминалом и пользователем которому нужно это все выучить и понять как оно работает.

Чтобы сбросить фотографии со смартфона на ПК, мне нужно смартфон физически подключать кабелем, когда в Windows я просто несколько кликов делал в проводнике на смартфоне и через локальную сеть фотографии отправлялись в общую папку на ПК, а там уже переносил куда мне нужно из общей папки.

Тотальная зависимость от доступа к интернету

Пожалуй, подзаголовок говорит всё сам за себя, нельзя просто взять и нормально запустить абсолютное большинство софта, особенно если вспомнить про отсутствие портативного софта под Linux системы.

Можно конечно найти дистрибутив в котором уже весь доступный софт установлен, но это не спасет если работа приложения зависит от доступа к ресурсам в сети интернет, даже если это приложение фактически не является сервисом.

Причем совершенно непонятно как эти библиотеки скачать вручную чтобы потом использовать в локальном ПК без доступа к интернету и оно не полезло за новой порцией ругаясь на отсутствие интернета...

А ввиду отсутствия портативности пользователь фактически ограничен тем что есть "из коробки" в системе, ибо портативного софта нет, установочные пакеты заранее скачать невозможно чтобы потом установить где угодно, "крайне удобный, практичный и функциональный" центр приложений просто не предоставляет возможности скачать установочный пакет.

В Microsoft Windows работает, в Linux нет...

Есть такая программа для работы с изображениями под названием GIMP, и вот в чем проблема, этот графический редактор не имеет в себе такой базовый функционал как "эффекты слоя", и этот функционал я добавлял костылями через скрипты.

Что же получилось в среде Linux? А ничего не получилось, все бесполезно, ничего не работает как должно было работать, никакие версии скрипта не помогают, как и пляски над бубном вокруг GIMP.

Конечно, GIMP не выставляют как аналог фотошопа, но я не вижу оправдания отсутствию подобного крайне важного и удобного функционала как "эффекты слоя".

Искажение даты и времени

Так как у меня помимо Linux Mint 21 Xfce Edition еще установлена Windows 7 на том же NVMe SSD, для меня крайне неприятным фактом стал "откат" времени на 3 часа назад после использования Linux.

Я не знаю как эту проблему показать нагляднее, надеюсь достаточно понятно выглядит на следующем фото, что после загрузки в Windows время на 3 часа назад установлено после использования Linux, и эта проблема случалась у меня при использовании разных дистрибутивов...

Не скажу что больно как-то от этого нюанса, но неприятно, приходится постоянно 3 часа добавлять при запуске Windows после Linux.

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Заключение

Я устал уже перечислять все проблемы и кривые нюансы Linux Mint 21 Xfce Edition, потому на этом закончу, хотя есть еще много чего рассказать по делу...

Однозначно Linux Mint 21 Xfce Edition непригоден для нормального использования, про Linux Mint 21 Cinnamon Edition я в самом начале все сказал.

Да, Xfce на фоне MATE просто небо и земля, но по сравнению с Microsoft Windows всё очень плохо, такими темпами у Microsoft еще огромный запас по деградации своей системы до уровня подобных Linux дистрибутивов...

Не скажу что Linux Mint 21 Xfce Edition вообще невозможно использовать, нет, вполне можно, прямо сейчас я использую этот дистрибутив, однако я могу себе позволить это ввиду наличия некоторого опыта и навыков работы с Linux, которые получил во время администрирования некоторых серверов некоторое количество лет назад.

Не думаю что нервная система обычного человека долго выдержит это все насилие при использовании подобных Linux дистрибутивов после Microsoft Windows, я не понимаю для кого вообще эти потуги с Linux дистрибутивами если базовые и очевидные вещи просто не работают, или работают через одно место которым справляют природную нужду...

Аргументы, что Linux дистрибутивы идеальны если пользователю нужен только браузер звучат крайне глупо и несостоятельно, ибо операционная система это не один лишь браузер да картинки посмотреть через один из атрофированных проводников.

Скорее всего на этапе нерабочего сочетания CTRL+Insert / SHIFT + Insert большинство людей пойдут в отсев и перейдут обратно в Windows...

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



