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Почему GIMP ужасен как графический редактор

Однажды мне понадобилось нарисовать одно изображение, не использовать же закрытый и несвободный Photoshop когда есть свободный и "прекрасный" GIMP, так и начались мои приключения через матерные слова и гнев в адрес разработчиков GIMP.
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Однажды мне понадобилось нарисовать одно изображение, не использовать же закрытый и несвободный Photoshop когда есть свободный и "прекрасный" GIMP, так и начались мои приключения через матерные слова и гнев в адрес разработчиков GIMP.

Конечно, я уже давно использую GIMP вместо Photoshop, но Photoshop никуда не удаляю ибо весьма полезно его иметь под рукой чтобы наглядно сравнивать с линуксоидными поделками...

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Обычно в GIMP я делал простые вещи, например, объединить несколько изображений в одно, те же фотографии разделов BIOS было бы крайне нерационально в виде отдельных изображений выгружать в статью:

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Шаблон для превью тоже прекрасно можно сделать в GIMP:

Однако, когда речь заходит про нечто более сложное, GIMP просто ужасен и непригоден для нормального использования, я попросту замучился пока рисунок более-менее закончил, при этом часть работы пришлось делать в сторонних графических редакторах ибо GIMP оказался неспособен делать качественно некоторые вещи...

Я не буду говорить про неудобства интерфейса коих просто гора и рядом горка, это типичная ситуация практически с любым софтом под Linux, порой конечно неудобства интерфейса весьма раздражают, но речь в данной статье пойдет про техническую тотальную отсталость графического редактора GIMP, и как разработчики с этим ничего не делают.

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СЛОИ

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Пожалуй самый ужасный нюанс графического редактора GIMP, он не способен выделить несколько слоёв, у меня количество слоёв перевалило за 30 штук, это еще небольшое количество слоёв, но уже возникают сложности с работой над изображением.

Когда я пробовал рисовать шаблоны сайтов количество слоёв на документ переваливало за 300 штук порой, фактически GIMP абсолютно непригоден для работы уже на данном этапе, ибо я не могу представить себе чтобы веб дизайнер по одному слою перетаскивал элементы в документе на 200-500 слоёв...

Любой адекватный графический редактор просто обязан предоставлять пользователю возможность выделить 2 и более слоя, даже некоторые веб редакторы это позволяют делать, но только не GIMP...

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А еще каждое создание слоя в GIMP сопровождено диалоговым окном, что крайне замедляет работу, такое окно заставляет пользователя постоянно тратить время на нажатие кнопки "OK" отвлекая тем самым внимание, а если учесть зоопарк интерфейсов под Linux, такое окошко вполне может довести обычного пользователя до матерных слов в адрес разработчиков.

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Эффекты слоёв

Следующая проблема это очередной отсутствующий функционал, на этот раз "эффекты слоёв"...

Конечно, можно взять хитростью и через обычное меню эффектов сделать ту же обводку, но есть проблема, эта "обводка" сделанная с помощью эффекта тени намертво наложена на слой, её невозможно изменить в будущем.

Можно взять плагин, однако в среде Linux у меня плагин эффектов слоёв не работал, он у меня работает только в среде Windows...

Но и тут есть проблема, мало того что плагин крайне медленно работает, так при этом результат невозможно изменить, только создать заново удалив старое.

Тем временем адекватные графические редакторы позволяют без лишних плясок над бубном наложить эффекты на слой, при этом их можно в любой момент подкорректировать или вообще полностью изменить.

А еще в адекватных графических редакторах можно скопировать эффекты слоя и вставить на множество других слоёв, функционал о котором даже мечтать не могут пользователи GIMP...

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Выделение

Вот я и подошел к работе, которую приходилось делать в других графических редакторах, ибо GIMP просто не способен выдать качественный результат...

Сколько же я плясал над бубном пытаясь вырезать белый фон у логотипа... Что я только не делал... Никакие растушевки не помогали, в том числе и пляски с другими инструментами GIMP, результат всегда был один, рваные или намыленные края:

Тем временем более адекватные графические редакторы буквально в 1 клик способны выделить белый фон, и клавишей "Delete" белый фон исчезает не огрызая края и не намыливая края соседних "объектов":

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Печать

Тот момент, когда базовые инструменты печати Windows 7 гораздо функциональнее того, что может сделать GIMP...

Да и в целом в среде Windows работа с принтером гораздо лучше, чем в среде Linux, ибо в среде Windows я могу настроить параметры принтера как пожелаю, экономный режим включить при необходимости если изображение слишком контрастное и теряет детали, при этом в зависимости от конкретного принтера, в среде Windows может быть множество параметров которые я не обнаружил во время использования Linux дистрибутивов.

Но сейчас речь пойдет не про базовые возможности операционных систем в плане печати, а про GIMP.

GIMP просто не имеет встроенного редактора печати, что присутствует в любом адекватном графическом редакторе позволяя вывести на печать не абы как, а именно как нужно пользователю.

И да, в "Параметры страницы" ничего толком нет, там можно выбрать ориентацию, размер бумаги, подачу и поля, абсолютно бесполезное меню ибо все эти параметры и даже больше есть в системном диалоговом окне настроек принтера.

В адекватных графических редакторах можно как минимум изменить положение и размер изображения перед печатью, а еще лучше если будет еще и масса других возможностей:

Даже базовый функционал печати WIndows 7 позволяет получить нужный результат без серьезных плясок над бубном:

Господи, даже древний Paint способен показать результат перед печатью и диалоговое окно в котором можно всё настроить чтобы правильно распечаталось...

Тем временем GIMP мне выдал просто безобразие, мало того что настройки проигнорировал и распечатал в обычном режиме, так еще и размер не подтянул под формат листа...

А это я уже сделал стандартными средствами печати Windows 7, пришлось подрезать PNG файл по бокам, чтобы убрать лишнее, но эту операцию способен сделать даже древний Paint:

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Заключение

Вполне возможно графический редактор GIMP имеет гораздо больше проблем чем я осветил в статье, я даже уверен, что это не единственные проблемы графического редактора... Просто я не настолько активно использую GIMP чтобы каждый его проблемный нюанс знать в лицо.

Однако, чтобы фанаты Linux систем не говорили, GIMP абсолютно непригоден для работы, GIMP просто не умеет делать вещи которые обязан делать как графический редактор, и это печально.

Говорят GIMP учат работать с CMYK, но кому этот CMYK нужен если GIMP невозможно использовать как графический редактор ввиду отсутствия крайне важного функционала...

Мне лично от CMYK ни горячо ни холодно, а вот когда я не могу отсортировать слои по-человечески это реально раздражает, ибо сортировка слоёв базовый функционал который используют практически все люди работающие с графикой.

Если бы я работал веб дизайнером и рисовал шаблоны профессионально зарабатывая на этом деньги, то GIMP определенно улетел бы в мусорное ведро при первом же знакомстве, ибо он абсолютно непригоден для этой работы.

Да и для других видов работы GIMP тоже малопригоден, эффекты слоёв отсутствуют, а они крайне необходимы при дизайне баннеров и в целом при работе с графикой, можно конечно пойти на извращения и реализовать некоторые эффекты средствами GIMP, но это само по себе извращение.

Даже нарисовать изображение на 3-4 десятка слоёв и распечатать с помощью одного лишь GIMP оказалось невозможно, причем некоторые базовые средства Windows 7 оказались функциональнее массивного GIMP.

Я не понимаю разработчиков софта под Linux, GIMP явно не маленький графический редактор, он по сути не уступает старому доброму Photoshop в плане сложности, но в плане функционала он недотягивает порой даже до Paint из Windows 7... И такая ситуация не только с GIMP сложилась.

И после этого фанаты Linux систем думают почему это люди не желают переходить на Linux продолжая терпеть закладки от Microsoft, количество которых только растет с каждой версией Windows...

Свободный софт конечно хорошо, но когда разработчики такого софта наплевательски относятся к предпочтениям пользователей, то лучше уж с телеметрией и всеми ужасами Windows, чем со свободным софтом который невозможно использовать.

Однажды сообщество Linux это поймет, или не поймет и будет продолжать обвинять обычного пользователя в отсталости и кривых руках/безмозглости закрывая глаза на очевидные проблемы...

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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