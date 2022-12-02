За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Одно время я имел дело с ноутбуком MSI Alpha 15 (Ryzen 7 4800H + AMD Radeon RX 5600M), вполне себе неплохой ноутбук, но только при условии если использовать Microsoft Windows и даже не думать про Linux...

Обзор ноутбука: Обзор и тест игрового ноутбука MSI Alpha 15: Когда ноутбук быстрее ПК

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Конечно, в обзоре некоторые скрытные проблемы я не упомянул так как физически это невозможно было сделать, некоторые проблемы обнаружились только спустя длительное время использования.

Первые проблемы были с виртуализацией по вине MSI что выпустили ноутбук с кривой прошивкой BIOS.

реклама

Но проблемы виртуализации были исправлены, не производителем ноутбука MSI, я и не надеялся что MSI смогут осилить эту проблему учитывая кривые прошивки и для обычных системных плат, благодаря одной из которых у меня лично был испорчен процессор после обновления BIOS на плате MSI B450-A PRO MAX...

Проблему виртуализации исправили Microsoft, да, Microsoft подтерли зад производителю ноутбука выпустив свою прошивку для ноутбука с исправленными косяками, что были допущены MSI.

После этого с виртуальными машинами проблем не было благодаря Microsoft, пока MSI просто игнорировали свои же ошибки.

На этом все проблемы основные закончились, пока не появилась нужда в Linux системе на этом ноутбуке...

реклама

Ноутбук использовался с внешним QHD монитором подключенным через HDMI, но сам ноутбук при этом был открыт и использовался как дополнительный монитор, т.е. нормальный монитор был подключен к видеокарте RX5600M, а встроенный монитор подключен к встроенной в процессор графике физически.

Проблема была во всех Linux дистрибутивах что были проверены на тот момент, большинство дистрибутивов при этом даже не запускались на этом ноутбуке, одна лишь Ubuntu кое-как запускалась показывая слайд шоу в приложениях на мониторе что подключен к RX5600M.

Проблема решалась просто, достаточно отключить нормальный внешний монитор и сидеть на встроенном, но это не выход из ситуации так как нормальный внешний монитор просто необходим для работы.

реклама

У меня в то время была еще такая видеокарта как Radeon RX 560, чтобы наверняка подтвердить что проблема не в ноутбуке, а в Linux, я собирал тестовый ПК с двумя видеокартами, основной видеокартой я делал R9 290, а второстепенной RX 560, к каждой из видеокарт я подключил по одному монитору, прямо как с ноутбуком делал ситуацию.

К сожалению я не делал фото этого процесса так как не собирался из этого делать статью.

Но проблема в точности повторилась, любые дистрибутивы кроме Ubuntu просто не запускались в конфигурации с двумя видеокартами и двумя мониторами, одна только Ubuntu работала показывая слайд шоу, точно так же как в ноутбуке происходило.

Это было важно проверить, чтобы исключить проблемы с самим ноутбуком.

В итоге стало однозначно понятно что эти проблемы были по вине Linux.

Так как работала только Ubuntu, спустя некоторое время проблема была решена спустя несколько суток мучая поисковые системы и ковыряясь в терминале, я уже даже не скажу что в итоге было сделано, ибо это типичный Linux, любая проблема, даже мелочная, решается через тонны заклинаний в терминале...

После этого о проблеме я забыл на целый год, пока не собрал ПК с системной платой у которой есть два слота под видеокарты...

Конечно, сейчас у меня уже нет RX 560 на руках, чтобы повторить проблему в точности как было раньше, но с моими текущими видеокартами думаю тоже выйдет что-то интересное.

-

--

---

GTX 570 и R9 290

Начну с такой конфигурации видеокарт, просто потому что она уже собрана.

Правда мне пришлось отключить два SATA от системной платы, чтобы установить вторую видеокарту, неприятно конечно, но что поделать.

Прямо сейчас у меня нет второго QHD монитора под рукой со всевозможными видео входами, потому его заменит старенький "квадрат" через HDMI переходник.

У меня на NVME SSD установлена Windows 7 и Linux Mint 21 xfce, первым делом запускаю Windows 7, конечно же все без проблем, абсолютно никаких претензий к работе мониторов.

Далее запускаю Linux Mint 21 xfce, на удивление ничего не зависло и картинка есть на втором мониторе при загрузке, но после запуска системы монитор отключился.

Ради интереса я захотел посмотреть на доступные драйверы, но столкнулся уже с типичной проблемой когда сетевое подключение вроде и есть, но по факту его нет, и "передергивание" (выключение/включение) не помогло никак...

Делать нечего, настраиваю все вручную, в среде Linux не привыкать к этому...

Еще раз "передергиваю" сеть в Linux, и доступ в сеть интернет появился, но увы, драйвер есть только для видеокарты от NVIDIA, для R9 290 нужно лезть в терминал и колдовать, чего делать я не буду, просто чтобы не сломать одним неверным движением всю операционную систему...

И я хотел бы обратить внимание на тот факт, что используются устаревшие базовые драйверы, у меня нет RX 560 видеокарты для которой Linux использует AMDGPU драйвер, это довольно важно, но не сейчас.

Теперь я полез в настройки экрана, косо криво запустил второй монитор подключенный к R9 290, и на этом я решил записать на флешку чистый дистрибутив.

Так как использовать Linux систему попросту неудобно, я возвращаюсь обратно в Windows 7, и записываю Linux Mint 21 Cinnamon на флешку.

Запускаю Linux и снова не обнаруживаю явных проблем, да еще и сеть заработала сразу, что весьма удивительно.

Неужели год назад мне померещились проблемы с ноутбуком при использовании двух мониторов с двумя видеокартами одновременно? В том числе точное воспроизведение этой проблемы на отдельном ПК с видеокартой RX 560...

Но стоило поменять видеокарты местами, как начались проблемы, вместо GTX 570 сейчас основной видеокартой установлена R9 290, а GTX 570 переместилась во второй слот.

Linux Mint 21 Cinnamon вообще не запустился с флешки после того как я поменял видеокарты местами, уже установленный на ПК Linux Mint 21 xfce запустился, но второй монитор не работает, аналогично в Windows 7, видеокарта есть, но монитор не работает.

И тут я понял в чем проблема, виновата оказалась NVIDIA GeForce GTX 570, она не хочет работать с HDMI переходником через который подключен второй монитор, потому я достал обычный DVI-I переходник и подключил в аналоговый выход видеокарты.

Важно заметить, R9 290 не имеет никаких проблем с переходником, и RX 560 тоже не имела с этим переходником проблем, эта проблема только с видеокартой NVIDIA проявилась, и я про нее не знал ранее, ибо раньше не использовал HDMI переходник с видеокартой GTX 570.

В любом случае переходник я убрал, и два монитора теперь работают, но загрузив Linux Mint 21 xfce второй монитор снова отключился, мне пришлось его вручную включать, получилось, как всегда, через одно место...

И вот начались проблемы, на втором мониторе, что подключен ко второй видеокарте появились артефакты и тиринг, причем тиринг по диагонали от левого верхнего угла, до нижнего правого угла экрана.

Ну что я могу сказать... Бывает... Загружаю чистый Linux Mint 21 Cinnamon, настраиваю мониторы.

Проверяю на проблемы, и да, проблемы есть, я ведь просто поменял видеокарты местами и тут же начались проблемы...

Хотя справедливости ради, сейчас у меня хотя бы стартуют Linux системы, на ноутбуке и ПК с RX560 они даже не запускались год назад...

Из особо неприятного снова отвалившаяся сеть, видимо при первом запуске Cinnamon мне просто повезло что сеть заработала сразу, сейчас все вернулось в "норму", сеть снова нужно вручную настраивать, ибо простое "передергивание" не помогло.

Ладно, хватит мучить Linux Mint, пора перейти к Monjaro KDE 21, снова записываю флешку в среде Windows, потому так проще и удобнее, один файл запустил, другой выбрал, нажал пару кнопок и готово, не нужно лазить по всему интерфейсу системы в поисках непонятно чего, чтобы записать образ диска на флешку...

Запускаю систему, и в Monjaro KDE мне уже не нужно вручную активировать второй монитор, надежда на адекватную работу появилась...

Но нет, все работает одинаково, артефакты и диагональные разрывы на месте.

И да, видеокарта исправна, в среде Windows она абсолютно без проблем работает, в том числе и с двумя мониторами активными в любом порядке установки видеокарт.

Далее записываю более старую версию Linux Mint 20.2 Cinnamon, и получаю такую же проблему, абсолютно ничего не изменилось по сравнению с более новой актуальной версией дистрибутива.

Далее я подключил второй монитор ко второй видеокарте через DisplayPort переходник, но это ничего не поменяло.

Ради интереса я снова попытался подключить второй монитор к GTX 570 через HDMI переходник, но он не захотел работать, хотя с видеокартой R9 290 все прекрасно работает, даже больше скажу, у GTX 570 работает HDMI выход на монитор, только с одним нюансом, если я использую обычный кабель и подключаю монитор напрямую с HDMI входом без переходников...

Я просто проверял есть ли зависимость от используемых подключений, в общем зря потраченное время, и да, когда оба монитора подключены к основной R9 290 проблем с артефактами нет на втором мониторе.

Но дальше интереснее, я поменял местами мониторы, к основной видеокарте через HDMI переходник подключил "квадрат", а к второстепенной видеокарте QHD монитор через DP.

Конечно же артефакты никуда не пропали, они остались на мониторе, что подключен ко второй видеокарте, но в какой-то момент появилась новая проблема, и её не особо видно на фото...

Появилась проблема низкой частоты кадров на мониторе, я не знаю как так произошло, но на глаз изображение основного "квадрата" выводится при 30 FPS вместо положенных 60.

Немного поигравшись еще с подключениями я решил установить старую ATI Radeon HD 4870 в качестве второй видеокарты, и артефактов с ней не было.

-

--

---

GTX 1070 и R9 290

Дальше я взял свой компактный ПК с видеокартой GTX 1070, и подключил к ней R9 290 через измученный райзер, естественно мне пришлось снизить скорость шины PCI-e к которой подключена R9 290 (видеокарты AMD не очень любят PCI-e удлинители), и на всякий случай скорость основного слота PCI-e я тоже снизил.

Так или иначе даже в Windows 10 я не нашел никаких проблем в работе двух мониторов подключенных к двум видеокартам.

Монитор "квадрат" подключаю HDMI переходником к R9 290, QHD монитор через DP к GTX 1070.

Настало время проверить как обстоят дела в Linux, я не стал перезаписывать флешку на более актуальные дистрибутивы Linux, потому использую Linux Mint 20.2 Cinnamon.

Кое-как я запустил Linux Mint, проблем с артефактами не обнаружил, ибо основная сейчас видеокарта от NVIDIA, но я обнаружил проблему "30 FPS" на второстепенном мониторе что подключен к R9 290.

Видео лучше всего продемонстрирует проблему (смотреть в 1080p60), чтобы фанаты Linux систем не пытались заявлять, мол, я "из пальца высосал" проблему, и якобы такого не бывает:

На этом мне надоело ковырять Linux и я попытался выключить ПК, но что-то пошло не так и пришлось задержать энкодер (кнопку) включения чтобы принудительно отключить системную плату.

И что я заметил только вечером, это снова искаженные часы в системе после запуска Linux дистрибутивов, на 3 часа назад переведенное время очень даже напрягает после каждого запуска Linux...

-

--

---

Заключение

Вот я и написал про еще одну проблему Linux систем, да, я не смог в точности воспроизвести проблему ноутбука с RX 5600M и ПК с RX 560, но теперь я понял кое-что...

Я не просто так заострял внимание на драйверах что Linux использует под разные видеокарты...

В ноутбуке с RX 5600M использован был AMDGPU драйвер, в системе с RX 560 тоже был задействован AMDGPU драйвер, и проблема повторялась одинаково что на ноутбуке, что на ПК с RX 560.

Но сейчас у меня нет RX 560 чтобы Linux задействовал AMDGPU драйвер по умолчанию, и на первый взгляд все вроде бы заработало с двумя видеокартами и двумя мониторами, но проблемы в целом никуда не исчезли.

Выходит что год назад ноутбук и система с RX 560 не могли запуститься и адекватно работать по вине драйвера AMDGPU, ибо сейчас у меня драйвер AMDGPU не активируется сам при старте Linux систем, вместо него работают старые драйверы, и с ними проблем явно меньше (но больше в других смыслах).

Да, монитор второй заработал, а дистрибутивы Linux запускались со старыми драйверами, но артефакты и "30 FPS" определенно не позволят нормально использовать второй монитор подключенный ко второй видеокарте.

Вполне возможно драйвер от NVIDIA как всегда решит проблемы Linux в этой области, хотя он это делать в принципе не обязан, но факт есть факт, Linux дистрибутивы не всегда способны адекватно работать с двумя мониторами подключенными к двум видеокартам, а это практически любые ноутбуки средней ценовой категории и выше.

Я хоть и не любитель ноутбуков, но меня совершенно не радует когда нужно костылями решать проблемы в Linux дистрибутивах, которых быть в принципе не должно, особенно когда такие проблемы происходят у других людей.

Уже почти 2023 год на дворе, а Linux системы так и не научились работать с мониторами даже на уровне Windows 7 которую Microsoft и так и сяк гробили в свое время чтобы пользователей насильно согнать на Windows 10, в том числе выпуская вредоносные "обновления" для Windows 7...

И нет, я не против предпочтений других людей, пусть каждый сидит на чем удобнее, но фактов это никак не изменит и не отменит.

Отрицать факты наличия проблем бессмысленно, они есть, и ладно если бы у меня сами видеокарты были проблемные, нет, в среде Windows с моими видеокартами нет никаких проблем, проблемы есть только в Linux, причем "как повезет".

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



