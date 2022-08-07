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Предисловие

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Есть много людей, которые предпочитают использовать Windows даже если она идет по пути явной деградации и ущемления пользователя, но сейчас поговорим об особом виде извращения под названием "MATE"...

Когда-то давно я сказал что если и перейду с Windows 7 на новую операционную систему, то скорее всего это будет Linux...

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Несмотря на множество искусственных ограничений и вредоносных обновлений со стороны Microsoft относительно Windows 7, эта система все еще вполне жива на текущий 2022 год, но бесконечно она не сможет жить, а последующие версии Windows оставляют желать лучшего.

Пока что я не ухожу полностью от Windows 7, все ждал когда Microsoft наконец осилит и выпустит адекватную операционную систему, но ничего адекватного не выходит, только деградация, бесконечные проблемы, принудительные обновления и борьба против пользователя...

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По сути есть только одна дорога, это дистрибутивы Linux, хотя и тут Microsoft умудрились нагадить со своей вредоносной аппаратной закладкой под названием "Pluton", потому крайне не советую покупать процессоры с этим аппаратным бэкдором от Microsoft, сегодня якобы его можно выключить, а завтра приходит принудительное обновление в стиле Microsoft и в лучшем случае больше ничего не работает кроме самых последних версий Windows...

Но сейчас я не буду говорить про вредоносный Microsoft Pluton, да и не получил он еще широкого распространения (надеюсь и не получит).

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Linux Mint 20.3 MATE Edition

Изначально я установил Linux Mint 20.3 MATE Edition, он без проблем прижился рядом с Windows 7 на NVME SSD.

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Некоторое время я даже пытался пользоваться операционной системой, но в основном я ковырялся в настройках пытаясь настроить как мне нужно.

Потом я захотел OpenCL использовать, что плохого в том, чтобы установить и использовать OpenCL? Я конечно же получил желаемый OpenCL, но воспользоваться им так и не смог...

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Дальше пытаясь исправить это дело система упала в терминал, я конечно же попытался исправить и это, но лишился даже терминала...

На этом жизнь Linux MINT 20.3 MATE Edition закончилась...

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Linux Mint 21 MATE Edition

Теперь я установил последнюю версию системы 21 которая вышла на днях...

На этот раз оставлю в покое OpenCL который казалось бы открытый стандарт вычислений, а на деле работает только с проприетарным драйвером видеокарты, по крайней мере обычный пользователь именно так и будет думать ибо непонятно как вообще этот OpenCL получить в системах на основе Linux...

Тем более Linux MINT 2x.x MATE Edition даже без возни с драйверами не отличается дружелюбностью к нормальным людям которые решились начать использовать её.

Формат даты и времени:

Первым делом поговорим про формат даты и времени в панели задач, эти "часы" меня больше всего напрягали мягко говоря...

Что же меня больше всего взбесило в часах? Сейчас объясню...

В Linux MINT 21 MATE Edition невозможно изменить формат даты и времени, казалось бы, такая мелочь, но отсутствие такого базового функционала неприемлемо в 2022 году...

А еще настройки связанные с часами разбросаны по разным разделам в контрольном центре системы, а смена "формата" даты и времени работает только после перезагрузки, и ничего кардинально не меняет кроме "Fri Aug 52" -> "Суб жни 6".

Устраивает ли меня такой формат даты? Абсолютно нет, и я не могу с этим ничего сделать, даже заменить апплет часов на другой я не смог, просто не нашел способов это сделать...

Как думаете, будет ли пользователь в восторге если ему нужна дата в стандартном ISO 8601 формате "2022-08-06" а его заставляют использовать только абсолютно не воспринимаемый формат "Fri Aug 5" без возможности изменить?

Вот и я крайне раздражен таким поступком разработчиков, ибо я не могу посмотреть на часы и сразу же за секунду считать текущую дату в числовом формате...

Если вы разрабатываете часы, пожалуйста, не опускайтесь до уровня разработчиков MATE, возможность изменить формат даты и времени это базовый функционал который обязан присутствовать в любом "апплете" часов наравне с возможностью изменить ту самую дату и время, даже если вы представили часы в стандартном формате ISO 8601.

Обязательно будут люди, которым удобнее смотреть на дату в формате "06-08-2022" или любом другом формате, в конце концов если у вас интеллектуальная импотенция подсмотрите как это сделано в Microsoft Windows...

Темы оформления:

Следующими ужасами Linux MINT 21 MATE Edition выступает оформление системы и очередное отсутствие базовых настроек интерфейса...

Ладно панель задач не особо критично, сделано изначально неплохо и вполне можно использовать без проблем, потому до панели задач я не буду придираться, хотя там тоже есть что сказать.

Сейчас речь пойдет про оформление окон, настроек вроде и много, а настраивать нечего...

Можно выбрать только внешний вид из заготовок или идти в интернет и накачивать разные темы которые еще и работают через одно место или вообще не хотят работать... Даже темы для Windows XP скачанные из интернета работали практически всегда, а в Linux MINT 21 MATE Edition просто треш какой-то происходит.

В совокупности с полным отсутствием настроек для элементов окон, таких как размер заголовка с элементами управления (закрыть, свернуть, развернуть во весь экран), этот интерфейс крайне неудобен в использовнии...

Сейчас у меня выбрана одна из самых адекватных заготовок, но даже в ней элементы управления (закрыть, свернуть окно) недостаточно удобные, хотелось бы их чуть сделать больше, как и толщину самого заголовка, но это сделать невозможно ибо нет настроек...

А если установить одну из стандартных тем оформления то вопрос промахов по элементам управления окнами это лишь вопрос использования самих окон.

Отдельно хочу заметить возможность растягивания окон, она реализована весьма сомнительно, при наведении на угол окна нужно буквально ловить пиксели, особенно если наводить на край окна, а не угол.

И опять же, я не нашел никаких настроек, чтобы изменить толщину границы окон...

Рабочий стол:

Казалось бы, ну что не так с рабочим столом, а я покажу что с ним не так...

Про скудность настроек я уже устал говорить, нет практически ничего, но вот как объяснить значок под другим значком на рабочем столе я не знаю...

В целом рабочий стол есть и кое-как работает, но так много вопросов и так мало ответов...

Проводник:

Один из крупнейших ужасов Linux MINT 2x.x MATE Edition...

И начну с банального, с невозможности выбрать несколько файлов в представлении списком.

Если мне нужно видеть размер файлов, их дату модификации и расширение, я конечно же включаю представление списком, и любой адекватный человек так же сделает, и это абсолютно нормально.

Ненормально лишь одно, это исчезнувшая возможность выбрать мышкой несколько файлов без использования клавиатуры, полагаю многие знают как работает выделение файлов мышью в проводнике Microsoft Windows, здесь так не сработает...

Хотя ладно, сработает если переключить в режим компактного представления, но про подробную информацию о файлах можно забыть...

Отдельного бичевания заслуживает режим представления миниатюрами, мало того что нет крайне удобной и практичной панели с подробной информацией о выделенном файле внизу окна как была в Windows 7, так еще эти громадные расстояния между файлами...

Я не понимаю такой подход к отображению, это крайне неудобно, слишком много пустого места между файлами, а ввиду отсутствия нижней информационной панели, что была в проводнике Windows 7 и была изуродована в проводнике Windows 10, мне нужно каждый файл открывать и только тогда понятно что там.

Про скудность настроек снова напоминаю...

Прочие недостатки:

Знакомое окошко? Это не вина MATE конечно, но оно изрядно начинает раздражать со временем и совершенно непонятно как его отключить...

Да, безопасность будет ниже плинтуса если всегда сидеть с root правами, но господи, как же это бесит особенно когда нельзя просто дать себе все root права и забыть про эти надоедливые запросы пароля, как это можно было сделать в Windows 7 с UAC например...

Еще отмечу невозможность копировать/вставлять файлы в проводнике сочетанием ctrl+insert и shift+insert, это крайне ужасный нюанс операционных систем на основе Linux который наблюдаю в разных системах.

По факту навигация в проводнике происходит вполне привычно с помощью стрелок, Enter и Backspace, но вот копировать/вставить можно только через ctrl-c/ctrl-v, и это ужасно, ведь данные сочетания на другом конце клавиатуры...

Это просто извращение какое-то оставлять навигацию в правой части клавиатуры, а команды копирования убрать из этой зоны (ctrl+insert) чтобы пользователю приходилось постоянно бросаться между двумя противоположными частями клавиатуры...

Туда же и переименование файлов, большинство людей привыкли два раза с задержкой нажать на имя файла и можно переименовать, но только не в Linux MINT 2x.x MATE Edition и других дистрибутивах, что мне попадались на глаза и запомнились таким поведением...

Скриншоты в дистрибутивах Linux это вообще отдельный вид извращения...

Как думаете, легко сделать скриншот данного контекстного меню в браузере да и вообще где угодно в системе?

А я расскажу, сделать такой скриншот это тотальное извращение, ибо нужно сначала нажать кнопку скриншота и вовремя успеть нажать правую кнопку мыши чтобы появилось это меню, пока система подготавливается сделать скриншот...

Ведь если просто открыть это контекстное меню и нажать PrintScreen, система все контекстные меню и всплывающие окна сначала закрывает и только потом делает скриншот, и так даже любые сторонние программы работают.

Ну и до кучи добавлю бесконечные ковыряния в настройках системы ибо по стандарту зачастую все сделано через одно нехорошее место (хотя это отчасти субъективно)... А учитывая разбросанность настроек что приходится заучивать где что находится, это занятие далеко не на 5 минут как в случае настройки Windows 7, и не на день как в случае настройки Windows 10 и новее, это занятие на несколько дней и больше в зависимости от опыта пользователя...

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Заключение

Linux MINT 21 MATE Edition абсолютно непригодная система для обычного пользователя, именно из-за таких дистрибутивов многие пользователи предпочитают Microsoft Windows насколько бы она кривой и косой не становилась со временем...

Тут дело даже не в возможности запускать игры от Microsoft Windows, даже не в софте которым нужно учиться пользоваться, это все дело можно решить при желании, и даже сделать лучше, чем у Microsoft Windows, а многое уже работает лучше.

Но давайте посмотрим правде в глаза, о каких играх в системах на основе Linux может идти речь если порой невозможно даже формат даты и времени адекватно настроить, не говоря уже про интерфейс системы и неудобный проводник.

Устанавливая операционную систему я ожидаю от неё удобства и практичности, а не навигацию в одной части клавиатуры, а управление в противоположной, когда в той же Microsoft Windows все это сделано в одном месте чтобы не приходилось дергать руками по всей клавиатуре.

Еще раз повторю, если вы разработчик и у вас интеллектуальная импотенция, подсмотрите как разрабатываемые вещи сделаны в Microsoft Windows, в системе к которой привыкло большинство людей, не мучайте лишний раз пользователя пытаясь сделать "не как у всех" там где это абсолютно неуместно...

Про OpenCL который с видеокартой от AMD у меня доступен только при установке проприетарного драйвера я вообще молчу, и про все вытекающие последствия когда обычный пользователь пытается получить функционал своего оборудования, а в итоге ломает систему.

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.