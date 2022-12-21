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ВНИМАНИЕ! В данной статье продемонстрирована фактическая работа некоторых операционных систем, в том числе на основе Linux, попрошу яростных фанатов Linux воздержаться от дальнейшего просмотра, факты могут вызывать яростные приступы необоснованной агрессии!

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У меня есть два принтера, один HP LaserJet 1015, второй HP DeskJet F370, оба из времен когда производители еще не наглели с запланированным устареванием (чипирование всего и вся), и вот мне стало интересно, а смогу ли я нормально использовать данные устройства за пределами Windows 7...

Немного запылились, но это не страшно.

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Убираю все лишнее чтобы не мешалось.

HP DeskJet F370 я использую как сканер, он и печатать может, но струйные картриджи уже засохли, да и качество печати не лучшее, если нужна качественная цветная печать то лучше достану с чердака Epson P50 взломанный с СНПЧ, заправлю его и распечатаю что нужно, хотя он уже годами лежит на чердаке, слишком муторна эта возня со струйными принтерами, особенно когда производитель нагадил в принтер чипами.

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HP LaserJet 1015 использую для печати, он больше ничего и не умеет, насколько я помню этот принтер 2003 года выпуска, и производитель не нагадил в этот принтер запланированным устареванием, потому он прекрасно работает до сих пор, только картриджи менять время от времени, а стоят они копейки благодаря простоте конструкции.

Можно конечно заправлять старые картриджи тонером, но крайне не советую этим заниматься, да и нецелесообразно это дело когда принтер без закладок запланированного устаревания от производителей.

Начну я с Windows 7, подключаю HP LJ 1015 к USB порту и вижу что нужно установить драйвер, устанавливаю драйвер, мне для этого не нужен даже доступ в сеть интернет, просто беру из архива драйверов и устанавливаю через диспетчер устройств.

После установки драйвера все отлично работает, как всегда, качество печати 600 DPI и FastRes 1200 DPI, есть галочка экономной печати "EconoMode", работает она с любыми настройками качества печати.

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Можно выбрать разные источники бумаги, у принтера два лотка подачи, но это я не сфотографировал.

К HP LJ 1015 у меня никаких претензий, так что перейду к HP DJ F370.

Windows 7 установила все необходимые драйверы для работы МФУ HP F370, именно так подключил и сразу работает даже без доступа к сети интернет, ибо Windows 7 использует драйверы которые уже есть в операционной системе.

Настройки печати и сканирования на месте, все как положено.

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Максимальное разрешение сканирования 2400 DPI, сканирование работает без ошибок и проблем, как и всегда под управлением Windows 7, ничего примечательного.

В Windows 7 оба принтера отлично работают и выполняют свои задачи, в этом я ни капли не сомневаюсь, ибо так они у меня всегда работали и работают.

Отключаю все принтеры от USB портов и загружаю Windows 10 Compact 21H1 by Flibustier, автоматическая установка драйверов включена, но вырезан весь шлак от Microsoft вроде Windows Defender, Центр обновлений Windows и прочий (для меня) мусор с которым идут официальные образы.

Хотя если честно, автоматическая установка драйверов очень сомнительная функция в Windows 10, она должна работать только с прямого подтверждения пользователем на скачивание и установку драйвера, но она работает втихаря и сосет драйверы какие попало если не отключить ПК от интернета, что порой приводит к серьезным проблемам и конфликтам...

Еще один нюанс новомодных версий Windows это заглушки для драйверов устройств, драйвер вроде и есть "из коробки", но фактически он абсолютно ничего не умеет делать, он просто "заглушка".

Подключив HP F370 в Windows 10 не выйдет его использовать сразу же после подключения как в Windows 7, а если ПК без доступа к интернету то и рабочий драйвер Windows 10 не сможет насосать с серверов Microsoft, а это очень плохо.

Уже на этом этапе Windows 10 показала себя хуже, чем Windows 7.

Но на этом проблемы не закончились, Windows 10 в моем случае имеет доступ к интернету, и она успешно насосала драйверы на принтер в составе F370, но вот на сканер Windows 10 не смогла насосать драйверов из интернета, еще раз напомню, Windows 7 "из коробки" имела все базовые драйверы для полноценной работы МФУ.

Что поделать, устанавливаю недостающие драйверы из локального архива драйверов.

После установки драйвера сканер работает, как и в Windows 7, тут ничего отличительного.

Далее подключаю HP LJ 1015 к ПК, Windows 10 и этот принтер сначала подключила с драйвером "заглушкой", потом Windows 10 насосала рабочий драйвер из интернета.

И вот тут начинаются проблемы, драйвер от Windows 10 не имеет галочки экономной печати, а выбор разрешений печати ограничен 300 DPI и 600 DPI, при этом нет возможности выбрать лоток подачи, напоминаю, у принтера два лотка подачи, в Windows 7 можно выбрать любой из двух лотков для подачи вручную, отсутствие такой возможности в Windows 10 очень неприятный факт.

Еще я столкнулся с проблемами попытавшись установить адекватный драйвер, что я устанавливал в Windows 7, а откатить установленный драйвер Windows 10 не позволяет, просто нет вкладки "драйвер" в свойствах устройства, потому пришлось удалить устройство полностью со всеми драйверами...

Windows 10 определенно хуже работает с принтерами чем Windows 7, она просто непригодна для печати с нужными мне настройками, галочка "EconoMode" и режим "FastRes 1200 DPI", без этих возможностей я не могу нормально распечатать что-либо на бумаге для термопереноса...

Ну что я могу сказать, Windows 10 плохо работает с принтерами, много проблем на ровном месте, нет ряда настроек печати...

Потому отключаю все принтеры и загружаю Kubuntu 22.04.1, почему не Ubuntu? Да потому что мне не по нраву мыльно оперный интерфейс оригинальной Ubuntu, у меня ПК, а не планшет, мне нужен более-менее нормальный интерфейс с возможностью управлять композитором...

Конечно же меня настигает извечная проблема Linux систем... Да, это проблема даты и времени, ладно формат отображения даты неадекватен и требует плясок над бубном, чтобы привести в адекватный вид по стандарту ISO8601, но есть гораздо более серьезная проблема характерная практически любым дистрибутивам Linux.

Серьезная проблема в том, что дата и время "пляшут" как попало, здесь наглядно видно, что в Linux после Windows установлено время на 3 часа вперед, и спустя 30 секунд система насосала время из интернета и откатила до действительного времени на 3 часа назад (смотрим дату снимка в правом нижнем углу для сравнения).

Если загрузить обратно Windows после работы Linux, время оказывается переведено на 3 часа назад, да, можно это каждый раз исправлять после работы в Linux, но это настолько сильно раздражает что пропадает любое желание снова загружать Linux...

И да, еще забавен тот факт, что операционная система на основе Linux самовольно может переводить время на 3 часа назад, но если это делать вручную то Linux требует root пароль вводить, просто тотальный абсурд, система может менять как захочет, а пользователю выходит запрещено это делать пока не будет введен root пароль...

Эх, я еще не подключил принтер, а меня уже встречает масса проблем характерных для Linux систем...

Так или иначе решил я начать с HP F370, без понятия сосала система из интернета драйвер, или уже был в комплекте с Kubuntu, совершенно непонятно и посмотреть по-быстрому негде, но принтер определился.

Меня интересует сканер, и в Linux системах нет центра устройств как в Windows, хотя даже в Windows 10 "устройства и принтеры" запрятаны так, что подобные разделы найти очень сложно бывает.

В любом случае поковырявшись в предустановленных приложениях я обнаружил утилиту Skanlite, я понял что мне нужна именно эта программа только благодаря описанию "Image Scanning Application".

Настройки довольно сомнительные, максимальное разрешение 1200 DPI, в Windows 7 было 2400 DPI, формат сжатия только JPEG, причем настройка качества шиворот-навыворот, как и многое в Linux системах...

Меньшее значение значит большее качество, большее значение значит меньшее качество, странно? Нелогично? Привыкайте, это Linux...

Безусловно сканер работает, если закрыть глаза на неполноценность настроек то работает так же хорошо как в Windows 7, хотел бы я сказать.

Предпросмотр вышел без проблем, претензий ноль, утилита даже сама выделила "документ" для сканирования, когда в Windows нужно было вручную выделять, но на этом хорошее закончилось.

Я начал сканировать, но процесс прервался непонятно почему, и утилита выдала "результат", это не тот результат, который я ожидал...

Ну ладно, это же Linux, к проблемам не привыкать, пробую еще раз, и на второй раз уже получилось то что надо, условно можно сказать что система пригодна для нормальной работы со сканером, хотя нормальной эту работу сложно назвать.

Пришло время подключить лазерный принтер HP LJ 1015, определилось все нормально, определенно в Linux нет проблем при подключении принтеров, и драйверы устанавливать вручную не надо, по сути даже чуть лучше, чем Windows 7 выходит в этом плане, с Windows 10 даже не сравниваю учитывая прошлый опыт.

Начало хорошее, но я уже не первый день "общаюсь" с Linux дистрибутивами, и прекрасно понимаю, если где-то все слишком хорошо идет, значит где-то будет все очень плохо...

И вот первая "ложка дёгтя в бочке мёда", в настройках печати нет галочки "EconoMode", ладно, но что происходит с настройкой качества печати? Что значит "Normal"? Что значат остальные параметры? О чем они говорят вообще? Почему нет конкретной цифры 300/600/1200 DPI?

Я похож на человека который силой мысли способен понять какие значения скрыты за этими надписями? Как мне понять в каком именно фактическом качестве будет распечатано? А если мне нужно распечатать в разрешении 1200 DPI + экономия тонера чтобы на бумаге для термопереноса все отлично распечаталось? А если 600 DPI без экономии тонера? Как мне это сделать?

Конечно, я и в Windows 10 не могу распечатать в любом разрешении управляя расходом тонера, но в Linux я вообще не имею и понятия о каком уровне качества собственно идет речь в настройках принтера, а ведь такое хорошее начало было...

Я разочарован, особенно тем фактом, что Kubuntu у меня зависла когда попытался перезагрузить ПК, такое уже случалось с другим дистрибутивом Linux на совершенно другом ПК, так что да, это еще одна проблема Linux дистрибутивов в копилку...

Только индикатор накопителей мигал немного, и все, ни панели задач, ничего, просто зависший рабочий стол.

Пришлось в итоге физически перезагружать систему переведя энкодер в положение перезагрузки.

Так как время уже позднее, я сложил провода от принтеров и не стал наводить шум лишний раз, сравнением качества печати займусь на следующий день.

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Печать

Настал следующий день, пришло время сравнить качество печати.

Windows 7, максимальное качество печати 1200 DPI, с экономией тонера и без, все работает как положено, никаких проблем.

Далее Windows 10, в целом не возникло проблем, только вопросы к функционалу...

Перепутал сторону листа когда печатал второе изображение с отключенной оптимизацией в настройках, ничего, бывает, переделываю все заново с разными настройками и подписываю.

Далее перехожу к Linux, как же меня бесят вечно кривые и проблемные системы на основе Linux...

В прошлый раз Linux дистрибутив у меня просто завис когда я отправил систему на перезагрузку, и я принудительно перезагрузил ПК "кнопкой", но сегодня Kubuntu больше не стартует.

Я пытался перезагружать, но все зависает на великом терминале, даже Windows 98 курит в сторонке по сравнению с дистрибутивами Linux, серьезно, даже Windows 98 стабильнее и надежнее у меня работала чем эти линуксы всевозможные.

Ладно Manjaro Linux умирает просто потому что пользователь установил драйвер на видеокарту предложенный самой же Manjaro, но когда операционная система умирает после того как к ПК подключили парочку принтеров, это что-то новое... Как? Зачем? Почему оно сломалось?! Ах, да, это же Linux...

Загружаю в Recovery Mode систему.

Я не нашел никаких адекватных и полезных пунктов меню как это предлагает Windows, например загрузить последнюю рабочую конфигурацию, или загрузить в безопасном режиме без драйверов лишних, нет, в Linux все шиворот-навыворот, потому просто нажимаю первый же пункт меню и продолжаю загрузку, после чего система загрузилась в "безопасном режиме", неоднозначно как-то получилось, не правда ли, но это же Linux./p>

С горем пополам я распечатал изображение в лучшем качестве, что было возможно выбрать среди скудных настроек, и да, просто нажать правой кнопкой мыши на изображении, а после пункт меню "печать" не выйдет, это же Linux, тут нужно сначала открыть изображение довольно кривым софтом для просмотра изображений, и только через "привой софт" можно отправить изображение на печать.

Удобство? Практичность? Разработчики Linux дистрибутивов явно не слышали про такие вещи, особенно когда колесо мыши делает все что угодно, кроме увеличения/уменьшения масштаба изображения при просмотре...

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Качество печати

Теперь посмотрим на качество, сначала Windows 7.

Теперь Windows 10.

Далее Kubuntu.

Windows 7 экономия тонера и без экономии тонера, с экономией тонера явно лучше, без экономии слишком много тонера и изображение черное.

Иногда управлять экономией тонера нужно, но увы, только в Windows 7 можно управлять экономией тонера, Windows 10 и Linux дистрибутивы не умеют это делать с моим принтером.

WIndows 10, максимальные 600 DPI уже заметны, зерно стало больше по сравнению с изображением распечатанным в Windows 7, работу всяких "оптимизаций" я так и не обнаружил, ничего не меняется при разных настройках в драйвере Windows 10.

При этом Windows 10 использует умеренное количество тонера при печати, хотя это нельзя контролировать как в Windows 7, что печально учитывая более низкое качество печати чем в Windows 7.

Под управлением Linux принтер распечатал уже иначе, но разрешение тянет максимум на 600 DPI.

Я бы сказал что качество печати даже хуже, чем в Windows 10, и расход тонера чуть больше, алгоритм печати явно хуже, это выражено в потерянном контрасте, блики на волосах полностью потеряны.

Очевидно что лучшее качество печати осталось за Windows 7, тут спорить смысла нет, это факт, а вот Windows 10 и Kubuntu посредственное качество печати показали, я бы даже сказал что Windows 10 сделала свою работу лучше, чем Kubuntu.

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Заключение

Хороши ли Linux дистрибутивы в работе с принтерами? Можно сказать что да, возможно и есть уникальный дистрибутив Linux в котором работа с принтерами будет адекватной, но не в моем случае...

Наилучшее качество печати и минимальное количество проблем вышло в старой доброй Windows 7.

А вот что до Windows 10 и дистрибутивов Linux, это ужасно, казалось бы, прогресс, все должно быть лучше, чем в старой Windows 7 которую Microsoft ущемляли всеми возможными способами продвигая Windows 10, в том числе выпуская вредоносные "обновления" для Windows 7...

Но нет, в Windows 10 есть серьезные проблемы с драйверами которые Microsoft явно пыталась "заглушками" прикрыть, чтобы в диспетчере устройств все выглядело красиво, но эти проблемы можно решить имея в запасе драйверы под конкретные устройства.

А Linux... Linux просто уничтожает сам себя без видимых на то причин, я не знаю как с этим быть, я же ничего не ковырял "руками" чтобы что-то испортить, просто подключил принтеры, и система на основе Linux сломана...

Даже кое-как загрузив систему на основе Linux я не получил хорошего качества печати, а сам процесс печати значительно сложнее чем в среде Windows.

Это отвратительно, уже вторая система на основе Linux уничтожает сама себя просто так, первая была Manjaro Linux, там понятно, система предложила установить драйвер на видеокарту, и от этого же драйвера она сломалась, зачем было предлагать если этот драйвер ломает систему? Непонятно.

Вторая уже Kubuntu, достаточно было подключить два принтера, посмотреть на стандартные настройки и перезагрузить систему, все, система висит так и не перезагрузившись, а при следующем запуске она снова висит, только уже в терминале...

А фанаты Linux систем конечно же обвинят пользователя за любые проблемы, мол полез не заучив наизусть книгу по Linux на 10 тысяч страниц... Иначе говоря, виноват во всех проблемах кто угодно, но не Linux дистрибутив.

Есть факты проблем с дистрибутивами Linux? Так это руки неправильные! Мозги неправильные! Это не проблемы в дистрибутивах Linux, это пользователи глупые бестолочи неправильные!

Это все печально, печально что такое комьюнити у систем на основе Linux, вместо того, чтобы исправлять проблемы и делать системы реально удобнее в использовании, некоторые индивиды предпочитают обвинить пользователей во всевозможной глупости и кривых руках, даже если в этом нет никакого смысла, особенно когда дистрибутив сам себя уничтожает без видимых на то причин.

Можно ли исправить мою Kubuntu? Скорее всего можно, но есть ли в этом смысл? Удобных инструментов как в Windows для восстановления системы нет, переустанавливать нет смысла на такую же систему, в терминале танцевать с бубном тоже желания никакого нет, наверное установлю другой дистрибутив потом.

Думаю если установить Windows 98 на этот же ПК, она будет работать гораздо стабильнее многочисленных кривых поделок на основе Linux...

Если вы фанат Linux систем, и дочитали до текущего момента, дам вам бесплатный и очень полезный совет, прекращайте обвинять весь мир в глупости при возникновении проблем с Linux дистрибутивами, ваши потуги никак не улучшат ситуацию с распространением и работой Linux на компьютерах обычных пользователей, только отвращение вызываете

Windows 10 и тем более WIndows 11 далеко не подарок как операционные системы, но статистика говорит сама за себя.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.