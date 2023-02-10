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Пробую использовать Ryzen Master и Ryzen Controller в Windows 7/10 и Xubuntu 22.04.1. Часть 3

Вот и завершающая часть, буду пробовать Ryzen Controller в среде Xubuntu 22.04.1...
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Мне очень не хотелось загружать Linux дистрибутив и начинать возню... Но раз начал, нужно закончить.

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Пробую использовать Ryzen Master и Ryzen Controller в Windows 7/10 и Xubuntu 22.04.1. Часть 1

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Пробую использовать Ryzen Master и Ryzen Controller в Windows 7/10 и Xubuntu 22.04.1. Часть 2

И чем же это меня встречает Xubuntu?

Точно... Я же пытался установить VirtualBox из DEB пакета автономного, но у меня ничего не вышло без интернета, и вот ошибка вылезла только на следующий запуск дистрибутива, О - оперативность, операционная система просто "идеально" выполняет свои обязанности...

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Конечно же время установлено неадекватно после загрузки дистрибутива Linux, исправляю, хотя лучше бы я это не делал, ибо в среде Windows после этого пришлось исправлять время...

И вот я наконец добрался до папки с предварительно скаченным всем необходимым, и тут я задумался, ведь зависимость "RyzenAdj" не обязательна, да, без неё нельзя будет управлять параметрами процессора, но сам Ryzen Controller ведь можно запустить и без этой зависимости, так зачем тратить время на компиляцию и лишнюю возню?

Лучше сразу посмотреть что из себя представляет Ryzen Controller, и потому пытаюсь установить DEB пакет.

Конечно же ничего не получилось, центр приложений просто закрылся, зачем вообще существует "DEB" если он абсолютно бесполезен? Устанавливать приложения? Так VirtualBox не установился, Ryzen Controller не установился, так на кой хрен вообще существуют эти "DEB" пакеты раз они не работают как положено? Или они так и должны работать, то есть никак?

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Ну что поделать, запускаю терминал и начинаю плясать с бубном, как обычно, в Linux дистрибутивах, это вам не ужасный "exe" запустить и установить за пару кликов мышью в Windows...

Не забываем смотреть "мануалы", благо я сохранил копию страницы чтобы она была доступна локально, ввожу команду как сказано в инструкции, чтобы установить DEB пакет.

Конечно же нужно все делать под root правами, какой вообще смысл в такой "безопасности" если любое действие в линуксах нужно делать под root правами бесконечно насилуя клавиатуру вводом пароля? Это для мазохистов сделано? Сделать как в Windows религия не позволяет, чтобы пользователь не насиловал клавиатуру бесконечными вводами пароля по любой мелочи?

В итоге пакет так и не установился, проблемы с зависимостями, ох уж это болото бесконечных зависимостей... И после этого вылезло запоздалое окно с ошибкой, да, ошибка того самого центра приложений который пытался установить DEB пакет, но жидко обделался просто закрывшись...

Вот она, оперативность, я успел поплясать над терминалом пока система думала, показывать мне окно с ошибкой как центр приложений обделался, или не показывать.

Выхода нет, подключаю дистрибутив Linux к мобильному интернету, и пробую установить еще раз, в итоге никаких изменений, как горохом об стену.

Опять идем к "мануалу", и смотрим "ФАК'Ю", ага, понятно, нужно прописать "sudo apt-get -f install" чтобы обновить зависимости, прописываю, к счастью качать не много, и мобильная сеть сильно не напряглась.

Святые угодники! Ryzen Controller установился наконец из DEB пакета! Не зря танцевал с бубном и над бубном...

Пытаюсь запустить, но Ryzen Controller не хочет, может я неправильно что-то делаю? Смотрю инструкцию, и да, нужно вводить ryzencontroller, а не ryzen-controller.

Упс, а "мануалы" то наврали, впрочем, ничего нового, уже не в первый раз замечаю что "мануалы" врут...

Делать нечего, будем смотреть на ошибку, меня отправляют в интернет на сайт crbug, но ссылку нажать невозможно, хотя курсор меняет свой вид при наведении на ссылку, зачем удобство и подсказки пользователям Linux дистрибутивов? И так сойдет!

Хоть выделение работает, выделяет темным на темном фоне, гениально, и можно скопировать через контекстное меню...

Сайт кое-как загрузился, только вот зачем я это сделал... Зачем мне эти вываленные горы текста? Предлагают мне сесть на ночь и разобраться во всем? Ведь так принято в сообществе Linux?

Ладно, вернемся к терминалу, и введем предложенную команду после названия утилиты, хоть где-то подсказка нашлась внятная, и о чудо, утилита запустилась, ведь это все сделать было гораздо проще чем в Windows запустить "exe" файл и два раза кликнуть мышью... Ведь так? Или я опять в чем-то не разобрался и безосновательно критикую "надежные" и "прекрасные" линуксы?

Сразу же при запуске меня встретила ошибка, да не простая, а призрак! Первым появилось окошко с ошибкой когда исчезла заставка красочная, и после этого появилось главное окно Ryzen Controller перекрыв собой окошко ошибки, мне пришлось сворачивать Ryzen Controller, чтобы достать на передний план ошибку, ведь это окошко как призрак, его не существует в панели задач, У - удобство, П - практичность!

Наконец я могу оценить сам Ryzen Controller, и что же я вижу? Да ничего нового! Унылое и обделенное функционалом приложение как и в Windows, и ради этого я танцевал с бубном над бубном? И разработчики еще предлагают сначала скомпилировать зависимый RyzenAdj прежде чем начинать возню с установкой "этого"?

Я целую статью написал, пока наконец умудрился просто установить и запустить Ryzen Controller! Почему в Linux дистрибутивах такая элементарная задача требует стольких действий и плясок над бубном? Напомнить как происходит установка Ryzen Controller в Windows 7/10? Открываем "exe" файл, жмем две кнопки мышью, и все! Приложение установлено! Прожимаем ярлык на рабочем столе и оно запущено!

А что в Linux? А в Linux целые аттракционы с бубном и танцами, было бы ради чего еще плясать...

Оно еще и в терминал устроило флуд предупреждениями... Где-то я уже видел подобное поведение... Точно, в Godot при использовании "tool" можно нарваться на бесконечный флуд в консоли заставляющий тормозить среду разработки, оно ругалось что все неправильно и работать не будет, хотя на самом деле все было сделано правило и прекрасно работало... Но при этом если убрать "tool" то все переставало работать, зато без флуда в консоли, и крутись как хочешь при написании исходного кода игры...

Для меня уже понятно все, Ryzen Controller такой же бесполезный, как Windows версия утилиты, и смысла его обсасывать нет, как и начинать возню с компиляцией RyzenAdj.

Раз уж я загрузил Xubuntu, то решил посмотреть центр приложений, вдруг там найду интересные утилиты для разгона, но увы, с мобильным интернетом невозможно адекватно использовать центр приложений.

От нечего делать я запустил диспетчер задач, но диспетчер задач оказался абсолютным мусором, в итоге я полез в терминал, чтобы запустить Htop, но он не установлен, какой-то snap есть, и через него можно установить желанный Htop...

Пробую установить Htop через snap, неправильно ввел пароль, а как иначе когда эти линуксы бесконечно на каждое действие требуют пароль? Ошибка дело времени.

В процессе прогрузился центр приложений, не прошло и 100 лет...

А что там со snap? Да ничего удивительного, сервер закрыл соединение пока я вводил пароль, или просто оно не работает, в общем классика, зависимость от интернета никогда хорошо не кончалась, и здесь кончилась плохо, ибо все зависит от незнакомцев и работоспособности сети.

Что бы кто ни говорил, а действительно автономный "exe" установочный файл самый лучший вариант для любой операционной системы, ведь его можно скопировать куда угодно и как угодно, и никто не заберет.... Тем временем сервера живут своей жизнью, сегодня есть и доступно, а завтра у автора случился припадок ненависти к какой-нибудь национальности, так что сосите лапу.

Дальше я влез в центр приложений, и спустя минуту ожиданий пожалел об этом... За это время я успел бы подключить флешку к ПК с только что установленной Windows, установить все фреймворки и забыть, пока центр приложений в дистрибутиве Linux грузит что-то там молча при поиске по названию.

Центр приложений оказался совершенно бесполезен, только время моё тратит зря.

Все, хватит с меня, меня уже воротит от этих линуксов...

Эта бесполезная в моём случае операционная система еще и перезагрузить ПК не может нормально, полторы минуты мне пришлось ждать перезагрузку... За это время я бы три раза полностью перезагрузил Windows 7 установленную в MBR/Legacy режиме...

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Заключение

На этом пожалуй завершу, очевидно что в среде Linux от Ryzen Controller не будет никакой пользы в моём случае, ибо он точно такой же как в Windows, было бы удивительно будь он другим.

Если у вас есть желание тратить время на компиляцию и танцы с бубном над бубном чтобы полноценно все собрать, пересобрать и запустить, вперед и с песней!

А я обойдусь как-нибудь настройками в BIOS для настройки своего "железа", над ними не нужно неистово плясать с бубном, а еще они работают наверняка, и не ругают меня за неправильные зависимости в болоте...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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