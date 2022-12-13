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Недавно я затронул тему проблем в Linux системах при работе с двумя видеокартами/мониторами, настало время затронуть другую проблему, проблему энергопотребления...

О проблемах Linux систем с видеокартами и мониторами:

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И снова поговорим про Linux системы, почему они не всегда пригодны для использования в ноутбуках

Конечно, Linux дистрибутивы и так едва ли пригодны для нормального использования обычными пользователями, некоторые дистрибутивы не позволяют даже настроить формат даты и времени адекватно, я уже не говорю о более сложных вещах...

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Но сейчас речь пойдет про энергопотребление системы в целом под управлением Windows и Linux дистрибутивов.

Я уже давно заметил один факт, система охлаждения у моей видеокарты R9 290 Tri-X умеет работать в пассивном режиме (если использовать вентиляторы от R9 390X Nitro), но это только в среде Windows, если же работать в среде Linux, то вентиляторы на видеокарте работали абсолютно всегда, в полном простое абсолютно без нагрузки от каких-либо приложений.

И даже отключение композиции рабочего стола не помогало в Linux, видеокарта выделяет тепло и система охлаждения постоянно в работе, и только после загрузки основной Windows 7 видеокарта R9 290X Tri-X могла остановить вентиляторы и жить спокойно в пассивном режиме пока нет нагрузки на неё.

Мне стало ясно что в среде Linux видеокарта попросту выделяет больше тепла, а значит больше жрет электроэнергии чем в Windows, и вот настало время проверить и узнать наверняка, насколько Linux системы прожорливые по сравнению с Windows.

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Вот я начал с замера напряжения в электросети, 225в, как обычно, тут же подготовил "волшебную" розетку предназначенную для подключения к мультиметру...

Измерять ток я буду другим мультиметром, ибо DT9208A в красном чехле немного испорчен по ветке измерения тока, и я про это забыл, поэтому достаю MASTECH MS8264, у него нет проблем по ветке измерения силы тока.

Я еще не запустил систему, только подключил к электросети блок питания, а ток потребления уже ~40мА, расплата за подсветки на системной плате и неэффективность блока питания...

Начну с Windows 7, пока операционная система полностью не загрузилась ток потребления был около 520мА, я поспешил и включил браузер, и со временем когда система полностью загрузилась, ток потребления упал до ~460мА, даже когда в браузере было запущено видео, и без браузера уровень потребления идентичный, т.е. при воспроизведении видео нагрузка настолько минимальная, что я не могу заметить разницу между системой в полном простое, и когда запущен браузер с видео.

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Далее загружаю Linux Mint 21 Xfce, просто потому что эта система уже установлена, да, она не чистая, как собственно и Windows 7, так что все на равных будут сейчас.

Здесь я снова особо не церемонился, в начале потребление примерно 540мА, воспроизведение видео около 550-560мА, полный простой около 530мА, и спустя время этот показатель не снизился, я ждал когда Linux Mint 21 Xfce загрузит себя до конца, но слишком долго ждать тоже не хотелось, потому перехожу к другому дистрибутиву.

Далее идет чистый дистрибутив Monjaro Linux 21 KDE.

Начало неприятное, примерно 660мА ток потребления, это самая прожорливая система по сравнению с предыдущими...

А еще Monjaro сразу же кричит что сеть не работает как положено, ох уж этот Linux... В предыдущей Linux Mint я вручную настраивал сеть, и там в принципе оно работало кое-как, тут же я не настраивал ничего ибо чистый дистрибутив, но этими типичными в среде Linux плясками над бубном займусь чуть позже.

Windows 7 нужно было некоторое время, чтобы загрузить все до конца несмотря на то, что система установлена на NVMe SSD Samsung 970 PRO, Linux Mint тоже некоторое время загружался с повышенным энергопотреблением, и Monjaro потребляет энергии довольно много сразу после появления рабочего стола, при этом отчетливо видна нагрузка на процессор, одно ядро явно загружено.

Наконец Monjaro загрузилась... В простое получилось примерно 550мА энергопотребления, диспетчер задач показывает 0% нагрузку на процессор.

Настало время типичных плясок над бубном, оставлю за кадром шаманство, фанаты Linux и так знают что делать, а обычные пользователи все равно не хотят использовать Linux-извращения...

Запускаю браузер, включаю видео, и наблюдаю примерно 710мА потребления из розетки, все же Monjaro гораздо более прожорлива чем Mint и Windows 7...

Закрываю браузер, 540-580мА потребление, не очень приятно конечно.

Снова запускаю Windows 7, пока система не загружена полностью ток потребления 500-580мА, после полной загрузки ток потребления 450-470мА, по сути ничего не изменилось относительно первого запуска.

Каков же можно из этого всего сделать вывод? Очень простой, Linux системы довольно сомнительно показали себя в плане энергосбережения, а это важно для ноутбуков.

А если учесть проблемы с Linux на ноутбуке MSI Alpha 15, в котором дискретная видеокарта RX 5600M с дополнительным QHD монитором никак не хотели дружить с различными дистрибутивами, то у меня нет никаких сомнений, что и с энергопотреблением ситуация ничем не лучше на ноутбуках.

Вполне вероятно будут исключения, и на некоторых ноутбуках все будет нормально, но практика показывает, что все не так уж и радужно как хотелось бы...

Возможно с нормальным драйвером для видеокарты уровень энергопотребления был бы аналогичен как в Windows, но увы, для вполне еще актуальной R9 290 в Linux нет нормальных драйверов которые можно было бы взять и установить как это можно сделать в Windows, нет, в Linux придется страдать и насиловать поисковик в интернете чтобы хоть как-то сдвинуться с мертвой точки...

У меня сейчас ПК на основе Ryzen 7 2700X, блок питания Chieftec GPS700-A8, 2x HDD Toshiba DT01ACA100, 2x SATA SSD, 1x USB HDD HGST HTS541010A9E680, 1x NVMe Samsung 970 PRO, видеокарта Sapphire R9 290 Tri-X, системная плата Asus B350-Prime Plus.

Блоку питания уже добрых 7 лет, процессор с активной технологией XFR, это для полноты сведений...

И этот ПК в простое потребляет из розетки с Windows 7 около 103 Вт, с Linux Mint 21 Xfce потребление около 119 Вт, ну а под управлением Monjaro около 124 Вт, это полное энергопотребление системы из розетки (включая потери на цепях питания, в том числе БП).

Все же мои изначальные подозрения на повышенное энергопотребление оправдались, когда ПК под управлением Linux дистрибутивов он потребляет ощутимо больше электроэнергии, именно поэтому вентиляторы на видеокарте не могли перейти в пассивный режим работы...

Хвала OpenSource драйверам! Которые даже Vulkan API не поддерживают с видеокартой R9 290, а OpenCL вообще непонятно как прикрутить, когда в Windows 1 раз установил драйвер и забыл, а если текущий драйвер с косяками то можно выбрать любой другой из десятков доступных.

Я не сомневаюсь что в очередной раз набежит неадекватная часть фанатов Linux и будут пытаться меня унижать полностью игнорируя факты проблем, налетайте, я вам всегда рад, говорят за комментарии платят :)

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



