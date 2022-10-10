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Я уже очень долго пытаюсь перейти на Linux дистрибутивы, но каждый раз встречаю бесконечные проблемы и тотальную отсталость.

Но сейчас я осознал один важный нюанс, про который ранее уже упоминал в одной из своих статей:

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Да, тотальная зависимость от доступа к сети интернет, это просто визитная карточка Linux систем, без интернета пользователь просто никто, и сделать ничего не может.

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Это и есть проблема Linux систем, причем критическая проблема, особенно в свете последних событий.

Я, как пользователь, могу легко и просто сделать папку портативного софта/игр, и запускать софт/игры хоть с флешки, хоть из папки на системном разделе, да откуда угодно и где угодно я могу запустить софт/игру, но это только в среде Windows.

А что же в среде Linux? А ничего в среде Linux нет, Linux даже Windows 98 не догнал, невозможно просто взять и скопировать софт/игру куда угодно, чтобы использовать где угодно.

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Фанаты начнут возмущаться, мол, у Linux есть Flatpak, но Flatpak это все те же репозитории, нельзя просто взять и запустить софт на системе которую невозможно подключить к интернету ибо разработчики порой предоставляют ".flatpakref" вместо установочного пакета.

Хотя судя по размеру некоторый софт можно найти в виде автономного установочного пакета ".flatpak", по сути это аналог APK, только запоздалый на десятилетие...

А как же Appimage? А никак, абсолютно недееспособный контейнер, настройки лезет записывать в систему, т.е. это уже нельзя назвать портативным софтом, куча косяков и багов на которые абсолютно никак не повлиять ибо все запаковано в контейнер неразборный.

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Бонусом к приложению в формате Appimage невозможно подкинуть плагины или просто подкорректировать конфиги, ибо конфиги лезет записывать в систему пользователя, а плагины физически невозможно добавить в папку с приложением ибо такая отсутствует.

Как итог у пользователя абсолютно нет вариантов, чтобы собрать флешку действительно портативного софта, как это можно сделать практически с любой Microsoft Windows.

Кто-то начнет кричать про репозитории, но простите, репозитории недоступны если у ПК нет доступа к сети интернет, репозитории так же будут недоступны если владельцы решат запретить доступ к ним, и что тогда делать? Мучиться с кривыми Appimage и бегать в поисках автономных установочных пакетов?

Вот и подошли к проблеме тотальной зависимости от репозиториев, а тотальная зависимость от репозиториев это тотальная зависимость от доступа к интернету и ресурсам в сети.

А ведь даже при наличии доступа к интернету не всегда есть возможность установить софт, на скриншоте можно заметить что софт весит 69.7 МБ для скачивания, но ведь бывают ситуации когда скачивать нужно гигабайтами...

Даже если предположить что человек возьмет смартфон и подключит интернет к ПК через кабель где-то на производственной зоне или в деревне, и каким то чудом он словит 4G сеть быструю, как ему устанавливать на 2-3 системы софт размером 2 ГБ? Это 4-6 ГБ трафика + время чтобы на каждый ПК скачать и установить.

Даже взять игры, почему разработчики предпочитают разрабатывать игры под операционную систему Microsoft Windows? Ведь это такая ужасная система, не то что свободный и открытый Linux...

А я прекрасно понимаю разработчиков, ибо в системах на основе Linux нет перспектив, будучи бывшим разработчиком, я прекрасно понимаю что пользователь не сможет скопировать моё творение и распространить, а если пользователь не может распространить мой софт, значит мой софт не сможет в принципе стать популярным без тотальных маркетинговых вложений или древнего имени узнаваемого, каким бы он качественным и проработанным ни был.

Скажу больше, даже если я каким-то образом извращаясь смогу сделать приложение которое можно из любого места запустить, пользователь не сможет без проблем этого сделать, ибо Linux и этим все сказано.

Даже старания такого гиганта как Valve не приносят особых результатов, только еще больше усложняют положение, захватывая экосистему своей DRM-платформой Steam, без которой ряд игр даже запустить не выйдет ибо запреты и ограничения, видишь ли, нужно спросить разрешение у дядьки в другом конце планеты на запуск игры со вшитыми DRM-костылями.

Даже маленькое приложение без графического интерфейса я не могу просто взять и запустить в среде Linux, мне нужно открывать терминал и запускать из терминала.

У этого исполняемого файла даже нет расширения никакого, которое бы однозначно сказало что это исполняемый файл, а не просто какой-то мусор, даже DOS имел специально отведенное расширение для исполняемых файлов (".exe")...

Ну и про саму разработку пару слов, IDE имеет собственную "консоль" ибо дистрибутивы Linux не способны предоставить единый универсальный инструмент как в среде Windows (командная строка), костыли на костылях и костылями погоняют, коротко про Linux системы.

Да, в Linux можно настроить оформление терминала гораздо лучше (в зависимости от терминала), чем в среде Windows, но толку от этого если вспомнить все вышесказанное? Это все равно что надеть кандалы и приковать себя цепью к стене, а на цепь нанести дизайнерский стиль стоимостью как небоскрёб... Неудобно? Ну и ладно, зато красиво...

Хотя у меня и командная строка очень даже неплохо выглядит, своё назначение она выполняет сполна, а большего и не надо.

Что-то я ухожу от главной темы... Впрочем, про недостатки Linux систем можно бесконечно писать.

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Заключение

На данный момент я не вижу в Linux системах адекватной возможности запуска приложений и игр, и это крайне важный нюанс.

Я не могу скопировать приложение на флешку, чтобы запустить на другом ПК у которого нет доступа к интернету, текущий принцип установки софта через репозитории ограничивает меня как пользователя.

Этот же принцип установки софта через репозитории создает ад зависимостей и банально неудобен для обычного пользователя, даже если учесть центр приложений что выглядит и работает как поделка студентов в некоторых дистрибутивах...

Конечно, появился Flatpak, и он вероятно устранит ряд проблем с репозиториями являясь неким запоздалым на десятилетие аналогом старого доброго APK для Android.

Даже есть Appimage, портативный контейнер для приложений, правда вот работает он через одно место которым ходят в туалет, и портативным софт не делает (тонны файлов конфигурации в систему откладывает).

Тем более далеко не каждый софт можно легко найти в виде автономного контейнера Appimage или хотя бы ".flatpak".

Но фактически системы на основе Linux не догнали даже DOS в плане портативности софта и удобства запуска, нельзя просто так взять и скопировать приложение, чтобы запустить на другом ПК, как это можно сделать в среде Windows и даже DOS.

И это ужасно, ведь основная масса софта лежит в централизованных репозиториях, к которым нет доступа если нет высокоскоростного доступа к сети интернет.

Тем более при всей своей "свободе", совершенно неизвестно какая моча может стукнуть в голову владельцам централизованных репозиториев, сегодня всё хорошо, а завтра вдруг захотелось заблокировать доступ темнокожим людям из африки, или любого другого региона...

Полагаю не нужно объяснять во что могут превратиться и так функционально отсталые системы на основе Linux если их лишить единственного развитого "окна" предоставляющего доступ к софту.

Любая адекватная операционная система обязана предоставить пользователю возможность автономно запускать софт, это база, основа для распространения софта и увеличения популярности системы, и Linux этой основы напрочь лишен.

"Пираты" не могут скопировать игру и распространить её в каждой деревне на дисках по доступным ценам для людей, так же невозможно адекватно распространять софт на сторонних сайтах, а это уже приводит к тому, что у разработчика и владельца репозитория тотальная монополия на установочный пакет со всеми вытекающими последствиями.

Так ли свободны системы на основе Linux как рассказывают на каждом углу? Определенно нет, и вина тому недальновидность разработчиков которые этим всем занимались стараясь делать "не как у всех", сделали, молодцы, стало действительно не как у всех, можно гордится этим теперь...

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.