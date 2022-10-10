Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Несвободная свобода, или как потерять всё используя Linux в качестве операционной системы

Я уже очень долго пытаюсь перейти на Linux дистрибутивы, но каждый раз встречаю бесконечные проблемы и тотальную отсталость.
[ ] для раздела Блоги
7
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Я уже очень долго пытаюсь перейти на Linux дистрибутивы, но каждый раз встречаю бесконечные проблемы и тотальную отсталость.

Но сейчас я осознал один важный нюанс, про который ранее уже упоминал в одной из своих статей:

рекомендации
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Да, тотальная зависимость от доступа к сети интернет, это просто визитная карточка Linux систем, без интернета пользователь просто никто, и сделать ничего не может.

реклама

Это и есть проблема Linux систем, причем критическая проблема, особенно в свете последних событий.

Я, как пользователь, могу легко и просто сделать папку портативного софта/игр, и запускать софт/игры хоть с флешки, хоть из папки на системном разделе, да откуда угодно и где угодно я могу запустить софт/игру, но это только в среде Windows.

А что же в среде Linux? А ничего в среде Linux нет, Linux даже Windows 98 не догнал, невозможно просто взять и скопировать софт/игру куда угодно, чтобы использовать где угодно.

реклама

Фанаты начнут возмущаться, мол, у Linux есть Flatpak, но Flatpak это все те же репозитории, нельзя просто взять и запустить софт на системе которую невозможно подключить к интернету ибо разработчики порой предоставляют ".flatpakref" вместо установочного пакета.

Хотя судя по размеру некоторый софт можно найти в виде автономного установочного пакета ".flatpak", по сути это аналог APK, только запоздалый на десятилетие...

А как же Appimage? А никак, абсолютно недееспособный контейнер, настройки лезет записывать в систему, т.е. это уже нельзя назвать портативным софтом, куча косяков и багов на которые абсолютно никак не повлиять ибо все запаковано в контейнер неразборный.

реклама

Бонусом к приложению в формате Appimage невозможно подкинуть плагины или просто подкорректировать конфиги, ибо конфиги лезет записывать в систему пользователя, а плагины физически невозможно добавить в папку с приложением ибо такая отсутствует.

Как итог у пользователя абсолютно нет вариантов, чтобы собрать флешку действительно портативного софта, как это можно сделать практически с любой Microsoft Windows.

Кто-то начнет кричать про репозитории, но простите, репозитории недоступны если у ПК нет доступа к сети интернет, репозитории так же будут недоступны если владельцы решат запретить доступ к ним, и что тогда делать? Мучиться с кривыми Appimage и бегать в поисках автономных установочных пакетов?

Вот и подошли к проблеме тотальной зависимости от репозиториев, а тотальная зависимость от репозиториев это тотальная зависимость от доступа к интернету и ресурсам в сети.

А ведь даже при наличии доступа к интернету не всегда есть возможность установить софт, на скриншоте можно заметить что софт весит 69.7 МБ для скачивания, но ведь бывают ситуации когда скачивать нужно гигабайтами...

Даже если предположить что человек возьмет смартфон и подключит интернет к ПК через кабель где-то на производственной зоне или в деревне, и каким то чудом он словит 4G сеть быструю, как ему устанавливать на 2-3 системы софт размером 2 ГБ? Это 4-6 ГБ трафика + время чтобы на каждый ПК скачать и установить.

Даже взять игры, почему разработчики предпочитают разрабатывать игры под операционную систему Microsoft Windows? Ведь это такая ужасная система, не то что свободный и открытый Linux...

А я прекрасно понимаю разработчиков, ибо в системах на основе Linux нет перспектив, будучи бывшим разработчиком, я прекрасно понимаю что пользователь не сможет скопировать моё творение и распространить, а если пользователь не может распространить мой софт, значит мой софт не сможет в принципе стать популярным без тотальных маркетинговых вложений или древнего имени узнаваемого, каким бы он качественным и проработанным ни был.

Скажу больше, даже если я каким-то образом извращаясь смогу сделать приложение которое можно из любого места запустить, пользователь не сможет без проблем этого сделать, ибо Linux и этим все сказано.

Даже старания такого гиганта как Valve не приносят особых результатов, только еще больше усложняют положение, захватывая экосистему своей DRM-платформой Steam, без которой ряд игр даже запустить не выйдет ибо запреты и ограничения, видишь ли, нужно спросить разрешение у дядьки в другом конце планеты на запуск игры со вшитыми DRM-костылями.

Даже маленькое приложение без графического интерфейса я не могу просто взять и запустить в среде Linux, мне нужно открывать терминал и запускать из терминала.

У этого исполняемого файла даже нет расширения никакого, которое бы однозначно сказало что это исполняемый файл, а не просто какой-то мусор, даже DOS имел специально отведенное расширение для исполняемых файлов (".exe")...

Ну и про саму разработку пару слов, IDE имеет собственную "консоль" ибо дистрибутивы Linux не способны предоставить единый универсальный инструмент как в среде Windows (командная строка), костыли на костылях и костылями погоняют, коротко про Linux системы.

Да, в Linux можно настроить оформление терминала гораздо лучше (в зависимости от терминала), чем в среде Windows, но толку от этого если вспомнить все вышесказанное? Это все равно что надеть кандалы и приковать себя цепью к стене, а на цепь нанести дизайнерский стиль стоимостью как небоскрёб... Неудобно? Ну и ладно, зато красиво...

Хотя у меня и командная строка очень даже неплохо выглядит, своё назначение она выполняет сполна, а большего и не надо.

Что-то я ухожу от главной темы... Впрочем, про недостатки Linux систем можно бесконечно писать.

-

-

Заключение

На данный момент я не вижу в Linux системах адекватной возможности запуска приложений и игр, и это крайне важный нюанс.

Я не могу скопировать приложение на флешку, чтобы запустить на другом ПК у которого нет доступа к интернету, текущий принцип установки софта через репозитории ограничивает меня как пользователя.

Этот же принцип установки софта через репозитории создает ад зависимостей и банально неудобен для обычного пользователя, даже если учесть центр приложений что выглядит и работает как поделка студентов в некоторых дистрибутивах...

Конечно, появился Flatpak, и он вероятно устранит ряд проблем с репозиториями являясь неким запоздалым на десятилетие аналогом старого доброго APK для Android.

Даже есть Appimage, портативный контейнер для приложений, правда вот работает он через одно место которым ходят в туалет, и портативным софт не делает (тонны файлов конфигурации в систему откладывает).

Тем более далеко не каждый софт можно легко найти в виде автономного контейнера Appimage или хотя бы ".flatpak".

Но фактически системы на основе Linux не догнали даже DOS в плане портативности софта и удобства запуска, нельзя просто так взять и скопировать приложение, чтобы запустить на другом ПК, как это можно сделать в среде Windows и даже DOS.

И это ужасно, ведь основная масса софта лежит в централизованных репозиториях, к которым нет доступа если нет высокоскоростного доступа к сети интернет.

Тем более при всей своей "свободе", совершенно неизвестно какая моча может стукнуть в голову владельцам централизованных репозиториев, сегодня всё хорошо, а завтра вдруг захотелось заблокировать доступ темнокожим людям из африки, или любого другого региона...

Полагаю не нужно объяснять во что могут превратиться и так функционально отсталые системы на основе Linux если их лишить единственного развитого "окна" предоставляющего доступ к софту.

Любая адекватная операционная система обязана предоставить пользователю возможность автономно запускать софт, это база, основа для распространения софта и увеличения популярности системы, и Linux этой основы напрочь лишен.

"Пираты" не могут скопировать игру и распространить её в каждой деревне на дисках по доступным ценам для людей, так же невозможно адекватно распространять софт на сторонних сайтах, а это уже приводит к тому, что у разработчика и владельца репозитория тотальная монополия на установочный пакет со всеми вытекающими последствиями.

Так ли свободны системы на основе Linux как рассказывают на каждом углу? Определенно нет, и вина тому недальновидность разработчиков которые этим всем занимались стараясь делать "не как у всех", сделали, молодцы, стало действительно не как у всех, можно гордится этим теперь...

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 4.2 из 5
голосов: 6
Добавить в закладки

Теги

windows linux интернет операционные системы операционная система проблема drm зависимость свобода информации интернет в селе
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры первой половины октября 2022 года
17
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
5
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
16
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS520
9
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
40
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
29
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI
4
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
23

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Названо месторождение в Нидерландах, которое позволит Европе заместить газ из России
18
На севере Германии остановили движение поездов из-за диверсии
6
Не HIMARS-ом единым – чем российские инженеры могут ответить американской РСЗО
336
Власти Тайваня выразили готовность подчиниться новым требованиям США по экспорту продукции в Китай
3
Анонсированы сиквелы «Ведьмака» и Cyberpunk 2077
1
В свежем чарте продаж Steam две лидерских позиции оказались заняты не играми
5
Движение по Крымскому мосту восстановлено, но уровень угроз терроризма в России значительно вырос
33
Учёные разбудили "спящих" бактерий, возраст которых превышает 100 млн. лет
9
Компания Epic Games разместила новую версию движка Unreal Engine 5
+
ASRock представила активные системы охлаждения M.2 PCIe Gen5 SSD для плат AMD X670/B650 и Intel Z790
1
Геймеры из РФ выбирают World of Tanks – сколько денег стоит видеокарта для настоящего танкиста
7
Новая видеокарта RTX Titan получит полнофункциональный GPU AD102 и займет четыре слота в ПК
12
GeForce RTX 4090 никогда не будет в дефиците: видеокарт хватит всем, даже майнерам
42
Криптобиржа LocalBitcoins прекращает обслуживать граждан России
4
Цены семи доступных плат ASUS для Ryzen 7000 на базе чипсетов B650 и B650E обнародованы магазином
7
Российский энтузиаст занял первое место в 3DMark Ice Strom Unlimited при помощи GeForce RTX 3090
16
Кастомные RTX 4090 могут потребовать блоков питания мощностью 1200 Вт
9
Преемник легендарного суперкулера Noctua NH-D15 выйдет в начале 2023 года
11
Аналитики не были готовы к столь заметному падению выручки AMD
39
Китай предсказуемо выступил с осуждением новых санкций со стороны США
+

Популярные статьи

Видеокарты AMD дешевеют в магазинах РФ вслед за NVIDIA – 7 лучших игровых моделей со скидками до 24%
17
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
236
Два кулера AMD Wraith Stealth на один Ryzen 5 3600
37
Не про газ и не про HIMARS: обзор ультра-бюждетного SATA SSD NETAC NT01N600S-001T-S3X
39
БПЛА блока НАТО, их возможности и слабые места (часть 1)
109
О том, как я нанес изображение на крышку корпуса ПК
15
Мои впечатления от игры Dead Space 2. Часть 3
3
Несвободная свобода, или как потерять всё используя Linux в качестве операционной системы
7
Мои впечатления от игры Dead Space 3. Часть1
2

Сейчас обсуждают

Майню в долгосрок
15:39
они без свинины. говяжьи
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
Сева Шевченко
15:39
https://www.youtube.com/watch?v=V50tTfRgYyE&t=1284s
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
Иван Романов
15:38
смейтесь смейтесь.. посмеетесь когда ваших внуков будут резать необандеровцы..
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
Nvtt
15:37
Ну вот нормальный обзор без заглотовской политоты.
Видеокарту Intel Arc A770 Limited Edition заметили в Германии с ценой от 430 евро
Сева Шевченко
15:37
Нет. Мамой клянусь, э!
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
OgoGoLog
15:37
"нас мусульман" Шеша, ты несколько месяцев назад бегал с фотками "вкусных" свинных сосисок.
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
strazh66
15:36
Ниже читай,эксперт по деревням бл я.Русские кстати у нас не пристают,если получают от ворот поворот от девок.
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
Майню в долгосрок
15:35
русские девушки любят нас мусульман. мы всегда опрятные . а русский ваня с грязными туфлями.
Мой не очень удачный и запоздалый апгрейд
Xardazzz
15:34
Подрыв Крымского моста - очередной шаг навстречу катастрофе
rikki_tikki
15:31
Проблемы с питанием в США действительно есть, очень много ожирения.
Джозеф Байден полон решимости превратить США в мировой центр производства
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем