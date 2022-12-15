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Подготавливая ПК в миниатюрном корпусе для повседневного использования я решил сделать замеры энергопотребления, в тестировании поучаствовала Windows 7, Windows 10, и Manjaro 21, последняя меня очень удивила...

Вернемся к началу...

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Замер напряжения в электросети, 219в на момент проведения тестов, подключаю мультиметр в паре с "магической" розеткой для замера потребляемого тока, в общем ничего особенного, типичная ситуация.

А теперь про конфигурацию ПК, системная плата Gigabyte B450M H, процессор Ryzen 7 2700X с активным XFR Boost, видеокарта MSI GTX 1070 AERO OC 8GB, блок питания Chieftec BDF-1000C, накопитель NVMe Samsung 970 PRO 512GB.

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Из операционных систем здесь Windows 7 SP1, Windows 10 Compact By Flibustier (19043.1200), и Manjaro Linux 21.3.7 KDE, все установлено на один NVMe SSD от Samsung, операционные системы чистые, драйверы на видеокарту не установлены.

Можно было конечно установить полную версию Windows 10 от Microsoft, но это крайне плохая идея, я просто не дождусь когда диктаторская полная версия Windows 10 закончит свою наглую фоновую активность всевозможную, так что сборка от Flibustier очень даже выручает.

Про отвратительную Windows 11 я вообще молчу, лучше уж бесконечно проблемный Linux чем Windows 11...

Так или иначе первой системой я загрузил Manjaro, потребление вышло около 450мА (~99Вт).

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Попытался сразу же установить нормальный драйвер от NVIDIA вместо OpenSource, но система послала меня подальше ибо нет доступа к интернету, я еще не подключил к сети...

Вот это реально отвратительная особенность систем на основе Linux, тотальная зависимость от репозиториев и ресурсов в сети интернет, а все потому что в Linux нет своего ".exe" стандарта исполняемых файлов, как следствие каждый пляшет как попало в зоопарке, а разработчики не желающие плясать в зоопарке "как попало" идут разрабатывать под гораздо более адекватную Windows в этом плане.

В общем перехожу к Windows 10, ток потребления около 460мА (~101Вт), даже чуть больше чем при работе Manjaro Linux.

Далее загружаю Windows 7, ток потребления примерно 420мА (~92Вт), и это лучший результат среди систем без драйверов на видеокарту.

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Да и в целом Windows 7 гораздо более отзывчива без драйвера на видеокарту, если Windows 10 без драйвера работает с ощутимой задержкой ввода (да и с драйвером тоже не идеально), "мыльная" иначе говоря, то Windows 7 работает так, что человек даже не поймет установлен драйвер на видеокарту или нет, ибо никаких лишних задержек ввода нет, разве что играм придется использовать ядра ЦП вместо видеокарты, но это не любая игра умеет делать.

Настало время установить драйверы на видеокарту, возьму одинаковые версии для Windows 7/10, просто потому что так надо, это же сравнительное тестирование, а не высасывание из пальца...

Тестер вовремя уснул конечно, как раз драйвер завершил установку, менее 30 секунд и готово.

С установленным драйвером на видеокарту в Windows 7 потребление из розетки вышло на уровне 320мА (~70Вт), это уже заметно меньше чем без драйвера.

Тут я запустил тесты, все работает как положено, при нагрузке на видеокарту в тесте "24-bit Integer FLOPS" потребление возрастало до ~252Вт, процессор максимум потреблял на тесте AES-256 и SP Julia, выходило ~210Вт из розетки.

Возвращаюсь в Windows 10.

Устанавливаю драйвер видеокарты, и ток потребления выходит около 350мА (~77Вт), ПК под управлением Windows 10 потребляет больше чем под управлением Windows 7, но это все равно значительно меньше чем под управлением Manjaro.

Хотел уже загрузить Manjaro, но забыл сделать фото с информацией о системе...

Перехожу к Manjaro Linux, ток потребления не изменился, все так же около 450мА, я беру в расчет более-менее среднее значение потребления, и только в Manjaro ток потребления прыгает в большом диапазоне кратковременно, порой до 520мА и выше, а иногда падает и до 410мА кратковременно.

Но это не важно, сейчас я хочу установить драйвер, чтобы посмотреть, вдруг с адекватным драйвером вместо OpenSource ширпотреба мой ПК выйдет на уровень Windows в плане энергосбережения, я как раз подключил сеть...

Напоминаю, все системы у меня чистые.

Начинаю установку драйвера, по отвратительно маленькому окошку с информацией о процессе установки я уже вижу что некоторые ресурсы недоступны, стоит ли говорить насколько это плохо когда все зависит от доступа к интернету и наличия конкретных файлов на конкретных серверах которые неподконтрольны пользователю? Свобода, надежность и безопасность? Да?

В любом случае драйвер установился, и в отвратительно маленьком не поддающемся растягиванию окошке написано, что все отлично, выдыхай бобёр! В общем перезагружаю систему.

А вот тут несколько вен у меня на лбу нормально так напряглись...

В общем, недавно я уже делал замеры потребления сравнивая разные дистрибутивы Linux с Windows 7, тогда я проверял на конфигурации с видеокартой R9 290:

Почему Linux дистрибутивы это плохой выбор для ноутбуков

Сейчас же я сделал аналогичный эксперимент, но с другим ПК, и результаты повторились, ПК под управлением Linux однозначно больше потребляет электроэнергии чем под управлением Windows, это факт.

Чистая Windows 7 SP1: без драйвера на видеокарту ~92 Вт, с драйвером ~70 Вт.

Чистая Windows 10: без драйвера на видеокарту ~101 Вт, с драйвером ~77 Вт.

Чистая Manjaro 21: OpenSource драйвер на видеокарту ~99 Вт, с адекватным драйвером от NVIDIA "FAILED".

Итого выходит что ПК под управлением Windows 10 потребляет на ~10% больше электроэнергии чем под управлением Windows 7, ПК под управлением Windows 10 без драйвера потребляет примерно как под управлением Manjaro с OpenSource драйвером.

А если брать в сравнение Windows 7 с установленным драйвером на видеокарту и Manjaro с OpenSource драйвером, то ПК под управлением Manjaro Linux потребляет на ~40% больше электроэнергии в простое.

У меня ПК довольно много времени проводит в простое, с Windows 7 за 10 часов простоя мой ПК потребит 0.7кВт*ч электроэнергии, с Windows 10 Compact уже потребит под 0.8кВт*ч электроэнергии, с полной версией Windows 10 от Microsoft которая самовольно без моего ведома нагружает ПК выйдет явно больше...

Ну а с Linux у меня выйдет более 1кВт*ч за 10 часов простоя ПК, подумаешь на 0.3кВт*ч больше по сравнению с Windows 7, но когда ПК простаивает 100 часов это уже на 3кВт*ч больше электроэнергии будет растрачено впустую просто потому что Linux.

Ну а что до остальных проблем Linux дистрибутивов... Да катись этот Linux конём по полю!

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.