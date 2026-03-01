OpenAI достигла соглашения с Пентагоном о развертывании своих моделей ИИ в секретной сети Минобороны США.

Мир искусственного интеллекта оказался в центре политического противостояния. Пока OpenAI договаривается с Пентагоном, другая компания — Anthropic — готовится к судебному разбирательству.

Изображение - ChatGPT

Стало известно, что компания OpenAI достигла соглашения с Министерством обороны США о развёртывании своих моделей ИИ в секретной сети Пентагона. Об этом сообщил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman).

Соглашение пока не оформлено в виде формального контракта. При этом оно ограничивает развертывание решений OpenAI облачными средами — без внедрения в периферийные системы вроде самолетов или дронов. Ранее у OpenAI уже был контракт с Минобороны США на 200 миллионов долларов — тогда технологии использовали в несекретных целях.

Ситуация развивалась на фоне конфликта Anthropic с Пентагоном. Министерство обороны США назвало компанию риском для цепочки поставок и потребовало снять ограничения на использование ее модели Claude, настаивая, чтобы модель была доступна для «всех законных целей». Anthropic отказалась.

В ответ компания заявила, что оспорит в суде присвоенный статус риска для цепочки поставок, подчеркнув: «Никакое запугивание или наказание со стороны Министерства обороны не изменит нашу позицию».

Ранее Anthropic уже разворачивала свои модели в секретных сетях Пентагона в рамках партнерства с Palantir.