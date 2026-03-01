Компания Compal представила концепт ноутбука AI Book, где подставка для рук заменена дисплеем с электронными чернилами. Пользователь может рисовать, писать заметки и даже читать уведомления, не открывая крышку.

Компания Compal представила инновационный концепт ноутбука AI Book, в котором подставка для рук оснащена дисплеем с электронными чернилами. Устройство совмещает функции традиционного ноутбука и удобного инструмента для рисования и ведения заметок.

Ноутбук AI Book интересен нестандартным подходом к использованию площади возле клавиатуры. Там, где обычно располагается пространство для запястий, Compal разместила дисплей на основе электронных чернил. Пользователь может делать заметки, рисовать эскизы и создавать чертежи прямо на этом экране.

Важная деталь: дисплей выступает за пределы крышки ноутбука, когда она закрыта. Он также оснащен шарниром и может откидываться наружу при закрытом ноутбуке, функционируя как своего рода планшет. Это позволяет видеть уведомления, напоминания и другую информацию, не открывая крышку устройства. Такое решение понравится художникам, архитекторам, дизайнерам и всем, кому необходимо записывать идеи или делать наброски рисунков.

* все фото Compal