Микробы, замороженные тысячелетия назад, сохраняют жизнеспособность и устойчивость к медикаментам XXI века. Биологи из Румынии обнаружили бактерию, способную противостоять десяткам современных антибиотиков.
CC BY-SA 3.0 / Beradrian / Scărişoara Cave - Пещера Скэришоара
Ученые пробурили 25‑метровую скважину в леднике карпатской пещеры Скэришоара и извлекли замороженные бактерии возрастом 5000 лет. Решено было изучить устойчивость найденных образцов к 28 разным антибиотикам. Один из штаммов показал полную нечувствительность к девяти группам препаратов.
Это вызывает беспокойство экспертов: если климатические изменения разморозят еще больше подобных бактерий, они могут поделиться генами устойчивости с современными возбудителями болезней.
Хотя большинство древних бактерий погибнет в организме человека, отдельные виды могут представлять реальную угрозу здоровью человечества.
Однако есть и положительные аспекты. Некоторые ферменты, выделяемые древними бактериями, способны ликвидировать супербактерии, не реагирующие на обычные препараты. Возможно, в будущем удастся извлечь полезные свойства таких микроорганизмов для создания новых лекарственных средств.