Румынские ученые извлекли из ледника пещеры Скэришоара бактерии возрастом 5000 лет, которые оказались устойчивыми к большинству современных антибиотиков. Существует риск, что таяние ледников может высвободить опасные штаммы, что усугубит проблему устойчивости к лекарствам.

Микробы, замороженные тысячелетия назад, сохраняют жизнеспособность и устойчивость к медикаментам XXI века. Биологи из Румынии обнаружили бактерию, способную противостоять десяткам современных антибиотиков.

CC BY-SA 3.0 / Beradrian / Scărişoara Cave - Пещера Скэришоара

Ученые пробурили 25‑метровую скважину в леднике карпатской пещеры Скэришоара и извлекли замороженные бактерии возрастом 5000 лет. Решено было изучить устойчивость найденных образцов к 28 разным антибиотикам. Один из штаммов показал полную нечувствительность к девяти группам препаратов.

Это вызывает беспокойство экспертов: если климатические изменения разморозят еще больше подобных бактерий, они могут поделиться генами устойчивости с современными возбудителями болезней.

Хотя большинство древних бактерий погибнет в организме человека, отдельные виды могут представлять реальную угрозу здоровью человечества.

Однако есть и положительные аспекты. Некоторые ферменты, выделяемые древними бактериями, способны ликвидировать супербактерии, не реагирующие на обычные препараты. Возможно, в будущем удастся извлечь полезные свойства таких микроорганизмов для создания новых лекарственных средств.