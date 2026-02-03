Информагентство ТАСС сообщает, что Мосгортранс протестировал системы климат-контроля в электробусах накануне сильных морозов.

По информации ТАСС, переданной пресс-службой Мосгортранса, городские электробусы готовы к периоду аномальных холодов. В преддверии морозов, на которые ранее указал Гидрометцентр, в транспорте провели комплексную проверку систем обогрева.

В ведомстве заявили, что современные машины оснастили мощными электроотопителями. Эти системы, по словам собеседника агентства, должны сохранять в салоне комфортную температуру на протяжении всей поездки. Акцент сделали на безопасности и эффективности.

Специалисты не просто протестировали климат-контроль. Они дополнительно проверили антикоррозийную защиту, а также почистили и заменили фильтры. Отдельное внимание уделили тяговым аккумуляторам. Система термостатирования позволяет им работать в любую погоду, а пластиковые панели и чехлы на крыше обеспечивают физическую защиту. Эти меры приурочили к введению оранжевого уровня погодной опасности из-за холодов, которые на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

