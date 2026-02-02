Новая порция слухов, на которые ссылается WCCFTech, раскрывает одну из ключевых технических деталей возможного складного iPhone. Инсайдеры говорят о емкости аккумулятора, которая должна не только поддерживать работу двух экранов, но и превзойти все, что Apple когда-либо устанавливала в свои смартфоны.
Изображение - Youtube @Nextech23
Сообщается, что iPhone Fold получит аккумулятор емкостью более 5500 мАч. Ранние предположения называли даже большие цифры — до 5800 мАч, но, вероятно, от них отказались, чтобы не утяжелять конструкцию. Для сравнения, текущий рекордсмен в линейке, iPhone 17 Pro Max, как ожидается, получит батарею на 5088 мАч.
Конструкция устройства, которую в слухах сравнивают с двумя сложенными вместе iPhone Air, дает для этого необходимое пространство. При этом, чтобы не сделать смартфон излишне тяжелым, корпус могут выполнить из более легкого титанового сплава, а не из алюминия, и оснастить его улучшенной системой охлаждения.
Однако главный фактор автономности может быть не в физическом размере батареи, а в чипе, который будет ею питаться. По данным источника, устройство может работать на процессоре A20 Pro, который станет первым массовым чипом, произведенным по 2-нанометровому техпроцессу TSMC N2. Этот узел и возможные архитектурные улучшения в энергоэффективных ядрах должны значительно снизить общее энергопотребление системы.
Яркий пример оптимизации Apple — сравнение с конкурентами. Так, флагман Xiaomi 17 Pro Max с аккумулятором на 7500 мАч, согласно тестам, работал всего на пять минут дольше iPhone 17 Pro Max с батареей на 55% меньше. Это показывает, что Apple делает ставку не только на физическую емкость, но и на общую эффективность платформы. Как и всегда, к подобным неподтвержденным данным стоит относиться с осторожностью.