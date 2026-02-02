WCCFTech сообщает о новых слухах, касающихся долгожданного складного iPhone. Согласно данным инсайдеров, устройство под кодовым названием iPhone Fold может получить аккумуляторную батарею емкостью более 5500 мАч, что станет рекордом для смартфонов Apple.

Новая порция слухов, на которые ссылается WCCFTech, раскрывает одну из ключевых технических деталей возможного складного iPhone. Инсайдеры говорят о емкости аккумулятора, которая должна не только поддерживать работу двух экранов, но и превзойти все, что Apple когда-либо устанавливала в свои смартфоны.

Изображение - Youtube @Nextech23

Сообщается, что iPhone Fold получит аккумулятор емкостью более 5500 мАч. Ранние предположения называли даже большие цифры — до 5800 мАч, но, вероятно, от них отказались, чтобы не утяжелять конструкцию. Для сравнения, текущий рекордсмен в линейке, iPhone 17 Pro Max, как ожидается, получит батарею на 5088 мАч.

Конструкция устройства, которую в слухах сравнивают с двумя сложенными вместе iPhone Air, дает для этого необходимое пространство. При этом, чтобы не сделать смартфон излишне тяжелым, корпус могут выполнить из более легкого титанового сплава, а не из алюминия, и оснастить его улучшенной системой охлаждения.

Однако главный фактор автономности может быть не в физическом размере батареи, а в чипе, который будет ею питаться. По данным источника, устройство может работать на процессоре A20 Pro, который станет первым массовым чипом, произведенным по 2-нанометровому техпроцессу TSMC N2. Этот узел и возможные архитектурные улучшения в энергоэффективных ядрах должны значительно снизить общее энергопотребление системы.

Яркий пример оптимизации Apple — сравнение с конкурентами. Так, флагман Xiaomi 17 Pro Max с аккумулятором на 7500 мАч, согласно тестам, работал всего на пять минут дольше iPhone 17 Pro Max с батареей на 55% меньше. Это показывает, что Apple делает ставку не только на физическую емкость, но и на общую эффективность платформы. Как и всегда, к подобным неподтвержденным данным стоит относиться с осторожностью.