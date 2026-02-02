Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
WCCFTech: Складной iPhone может получить самый большой в истории Apple аккумулятор
WCCFTech сообщает о новых слухах, касающихся долгожданного складного iPhone. Согласно данным инсайдеров, устройство под кодовым названием iPhone Fold может получить аккумуляторную батарею емкостью более 5500 мАч, что станет рекордом для смартфонов Apple.

Новая порция слухов, на которые ссылается WCCFTech, раскрывает одну из ключевых технических деталей возможного складного iPhone. Инсайдеры говорят о емкости аккумулятора, которая должна не только поддерживать работу двух экранов, но и превзойти все, что Apple когда-либо устанавливала в свои смартфоны.

Изображение - Youtube @Nextech23

Сообщается, что iPhone Fold получит аккумулятор емкостью более 5500 мАч. Ранние предположения называли даже большие цифры — до 5800 мАч, но, вероятно, от них отказались, чтобы не утяжелять конструкцию. Для сравнения, текущий рекордсмен в линейке, iPhone 17 Pro Max, как ожидается, получит батарею на 5088 мАч.

Конструкция устройства, которую в слухах сравнивают с двумя сложенными вместе iPhone Air, дает для этого необходимое пространство. При этом, чтобы не сделать смартфон излишне тяжелым, корпус могут выполнить из более легкого титанового сплава, а не из алюминия, и оснастить его улучшенной системой охлаждения.

Однако главный фактор автономности может быть не в физическом размере батареи, а в чипе, который будет ею питаться. По данным источника, устройство может работать на процессоре A20 Pro, который станет первым массовым чипом, произведенным по 2-нанометровому техпроцессу TSMC N2. Этот узел и возможные архитектурные улучшения в энергоэффективных ядрах должны значительно снизить общее энергопотребление системы.

Яркий пример оптимизации Apple — сравнение с конкурентами. Так, флагман Xiaomi 17 Pro Max с аккумулятором на 7500 мАч, согласно тестам, работал всего на пять минут дольше iPhone 17 Pro Max с батареей на 55% меньше. Это показывает, что Apple делает ставку не только на физическую емкость, но и на общую эффективность платформы. Как и всегда, к подобным неподтвержденным данным стоит относиться с осторожностью.

Сейчас обсуждают

Китя.
01:14
Цены на процессоры амд пошли вниз отлично избавления началося.
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
Борис Османов
00:27
Без простоев или без заметных простоев? Не разные понятия, в цифровой век когда самолёты летают точно по минутам или опоздание на несколько минут влечет за собой целую цепочку неприятностей?
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
Дмитрий Захаров
00:13
А сколько человек имеет 9700xt? По опросам стим средний пк не лучше консоли.
Разработчики игр теряют интерес к консолям Xbox и массово выбирают ПК как основную платформу
AlexeyBnd
23:09
Это разве разгон? Помнится ещё во времена "бешеной" популярности GF2MX/GF4MX узрел в одном из бутиков (коии были популярны в нулевые годы) GF4600TI по очень привлекательной цене, а финансов с собой н...
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
Павел Кандеев
23:02
Да гасить пиндосов надо
Military Watch: ВМС США разместили восемь эсминцев на передовых позициях для операций против Ирана
32Влад32
22:20
Поржал. Над твоим хилым умишком.
Энтузиаст показал масштабированную со 136x76 точек до 4K при помощи DLSS 4.5 игру RDR 2
Салор Сулумов
22:13
Сирии,Ливана,Палестины и Иордании !!! Террористическая образования (израиль ) созданная 1948 году к ним отношения не имеет!!!!
Popular Mechanics: В ДНК 7000-летних мумий из Сахары открыли ранее неизвестную генетическую линию
Сосунов Сосипатр
21:47
Игра - достойная этого сайта!
Краткий обзор игры «Every Day We Fight» (ранний доступ)
Marina Fakuni
21:40
ЖИ-ШИ пиши с буквой «И», Касянчук
Popular Mechanics: В ДНК 7000-летних мумий из Сахары открыли ранее неизвестную генетическую линию
Сосунов Сосипатр
20:32
Это прекрасная статья – как раз достойная этого сайта.
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
