The Verge сообщает, что Илон Маск объявил о прекращении выпуска электромобилей Model S и Model X во втором квартале 2026 года.

Согласно материалу The Verge, два культовых электромобиля Tesla доживают последние годы на конвейере. Илон Маск во время разговора с инвесторами заявил, что Model S и Model X снимут с производства. Причина — не падающий спрос, а желание освободить цеха для новой приоритетной задачи: сборки человекоподобных роботов Optimus.

Решение стало неожиданным для рынка. Model S, первый премиальный седан компании, выходил с 2012 года. Model X с ее запоминающимися дверями появился в 2015-м. Однако их продажи уже давно идут на спад, пока основную выручку генерируют массовые Model 3 и Model Y.

Маск прямо заявил: этим моделям пора уступить место новым проектам. Компания, по его словам, движется в автономное будущее. Проще говоря, завод во Фримонте (штат Калифорния, США) нужен для сборки роботов, а не машин, ставших иконами бренда.

В прошлом году Tesla продала всего около 50 тысяч автомобилей в категории, куда входят эти модели и Cybertruck. Это на 40% меньше, чем годом ранее. Пока компания пытается трансформироваться из автопроизводителя в лидера робототехники, ее финансы испытывают давление — прибыль в последнем квартале упала на 61%.