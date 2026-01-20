Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Экипаж МКС укрылся в российском модуле «Звезда» от мощного солнечного радиационного шторма
Экипаж Международной космической станции экстренно перешел в российский модуль «Звезда». Причиной стала мощная солнечная радиационная буря, самая сильная с 2003 года.

В то время как на Земле многие восхищались необычно яркими полярными сияниями, на орбите ситуация выглядела куда серьезнее. Экипажу МКС пришлось оперативно покинуть свои рабочие места и укрыться в наиболее защищенном модуле.

Центр прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC) зафиксировал 19 января редкое событие — радиационный шторм высшего уровня S4. Такой силы солнечные частицы не долетали до Земли больше двадцати лет, с октября 2003-го. Поток протонов резко вырос, превысив 30 тысяч единиц. Параллельно разразилась и сильнейшая геомагнитная буря.

Для находящихся на низкой орбите это означает прямой риск повышенного облучения. На МКС в такой ситуации срабатывает четкий протокол Safe Haven. Весь экипаж должен оставаться в безопасных помещениях. Таким помещением на станции является российский служебный модуль «Звезда». Конструкция «Звезды» обеспечивает лучшую защиту: алюминиевые стенки дополнительно усиливают внутреннее оборудование, баки с водой и топливом. Они работают как своеобразный щит.

#мкс #радиация #солнечная буря #безопасность экипажа #модуль звезда
Источник: kioncentralcoast.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Минтранс: строительство высокоскоростной ж/д магистрали между Москвой и Владивостоком не планируется
6
Military Watch Magazine сравнил новый российский «Хищник» с советским МиГ-25
2
Мошенники придумали новый способ обмана с поиском попутчиков
1
Американские учёные нашли общие особенности у искусственного интеллекта, физики и биологии
1
Энтузиаст переделал 32 ГБ SODIMM DDR5-4800 CL40 в DIMM DDR5-6000 CL30
5
Guardian: Астрономы готовятся снять первое в истории видео черной дыры
+
Пользователь купил RTX 4080 за $150 и получил видеокарту с перемаркированным GPU от RTX 3050
2
Минтранс: движение поездов «Сапсан» и «Аврора» изменится после запуска ВСМ Москва — Санкт-Петербург
+
В Индии оштрафовали авиакомпанию IndiGo на $2,45 млн из-за массовой отмены рейсов
+
Группа учёных России и Китая создала увеличивающий мощность и надёжность Li-ion батарей электролит
+
ВВС США задействовали новый вертолёт MH-139A Grey Wolf для сопровождения машин с МБР
+
В Южной Африке найден самый древний яд на наконечниках стрел возрастом 60 000 лет
+
Гонка на выживание Carmageddon Rogue Shift отправилась в печать — релиз состоится в начале февраля
3
В Германии с июля 2025 года стоимость оперативной памяти DDR5 увеличилась в среднем в 4,4 раза
+
Tweak Town: Бывший аниматор Rockstar высказался о сроках выхода GTA 7 и Red Dead Redemption 3
+
Палеонтологи в очередной раз переписали историю последних дней динозавров
1
Galaxy S26 Ultra будет предлагаться в четырех цветах
+
Китай планирует нарастить спутниковую группировку до 200 000 тысяч спутников
7
ВВС США и Канады отправляют военные самолёты в Гренландию
5
ASUS представила новый UEFI BIOS для материнских плат AMD 800 серии Neo
1

Популярные статьи

«28 лет спустя: Часть II. Храм костей» — самое неудачное продолжение (субъективный обзор фильма)
+
Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году
13
Почему PlayStation 4 остаётся выгодной покупкой в 2026 году
+
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
9
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
5
Как продлить срок службы PlayStation на 3–5 лет — простые советы для геймеров
2
10 новогодних конструкторов с хорошей скидкой, которые позволят продлить праздничное настроение
+

Сейчас обсуждают

Кумир женщин
16:59
Жирный клоун, ты хотел сказать, нормальные 800 кг:
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Кумир женщин
16:49
Жирному инвалиду скучно целый день дома на диване в подгузнике лежать, вот он и создает по 50 аккаунтов каждый день.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Bryant333
16:37
Китайцы, ваш выход
Тайваньские СМИ сообщают о начале повышения цен на комплектующие для видеокарт и сами видеокарты
Кумир женщин
16:37
Да он сам нищук, сидит на материной шеи. Она утром на работу уходит, его в новый подгузник засовывает и до вечера. А этот далбаеб сидит в интернете и куйней страдает, лежа на диване.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Кирилл Волков
16:35
Если объективно интерпретировать цифры, то старое говно с обновлённой графикой не зашло! Если в тот же скайрим ещё можно погонять в25июм году, там игровая механика не из времен пентиумов первых, то с ...
Около половины владельцев ремастера Oblivion на PlayStation 5 провели в игре менее 15 часов
Китя.
16:34
А жирные от жира жируют как деньки есть и на 5600 и 6600 сидеть точно не будут.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Кумир женщин
16:33
Ну так что, сможешь свою жирную жопу с дивана поднять или в подгузнике весь день лежишь?
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
16:32
Говорю на деда много инфы на греб.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Кумир женщин
16:31
Наверно и снегом питается?
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Кумир женщин
16:31
Это твоя реальность, а не мои пристрастия, проткнутая жирная жопа:
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter