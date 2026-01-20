Экипаж Международной космической станции экстренно перешел в российский модуль «Звезда». Причиной стала мощная солнечная радиационная буря, самая сильная с 2003 года.

В то время как на Земле многие восхищались необычно яркими полярными сияниями, на орбите ситуация выглядела куда серьезнее. Экипажу МКС пришлось оперативно покинуть свои рабочие места и укрыться в наиболее защищенном модуле.

Центр прогнозирования космической погоды NOAA ( SWPC ) зафиксировал 19 января редкое событие — радиационный шторм высшего уровня S4. Такой силы солнечные частицы не долетали до Земли больше двадцати лет, с октября 2003-го. Поток протонов резко вырос, превысив 30 тысяч единиц. Параллельно разразилась и сильнейшая геомагнитная буря.

Для находящихся на низкой орбите это означает прямой риск повышенного облучения. На МКС в такой ситуации срабатывает четкий протокол Safe Haven. Весь экипаж должен оставаться в безопасных помещениях. Таким помещением на станции является российский служебный модуль «Звезда». Конструкция «Звезды» обеспечивает лучшую защиту: алюминиевые стенки дополнительно усиливают внутреннее оборудование, баки с водой и топливом. Они работают как своеобразный щит.