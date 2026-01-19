NVIDIA может фактически уйти с рынка высокопроизводительных игровых ПК в 2026 году.

Редактор Tweak Town Энтони Гарреффа (Anthony Garreffa) сообщает, что будущее игровых видеокарт NVIDIA оказалось под большим вопросом. Согласно последним слухам, компания радикально меняет планы по выпуску нового поколения.

Издание Tweak Town, ссылаясь на инсайдера Moore's Law is Dead (MLID), сообщает о масштабных изменениях в планах NVIDIA. По их данным, компания прекратила разработку большей части видеокарт линейки GeForce RTX 50 для настольных ПК и ноутбуков.





В список отмененных моделей, согласно этим сообщениям, вошли флагман RTX 5090, RTX 5080, а также RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти. Под сокращение попали и мобильные версии с объемом памяти больше 8 ГБ.

Причина такого решения, по мнению источника, — экономическая. NVIDIA намерена перераспределить производственные мощности в пользу чипов для систем искусственного интеллекта, которые приносят значительно более высокую прибыль.

Инсайдер заявил, что NVIDIA «по сути, уходит с рынка высокопроизводительных ПК-игр в 2026 году». Единственной моделью нового поколения, которая, возможно, останется в производстве, называют базовую RTX 5060 с 8 ГБ памяти.