NASA показало первые снимки полностью собранного космического телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope.

У NASA появился еще один «глаз» для наблюдений за Вселенной и на этот раз ставка сделана на широкий обзор: новый телескоп «Роман» станет в один ряд с известными «Хабблом» или «Джеймсом Уэббом».

NASA опубликовало снимки полностью собранного телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope, который теперь стоит в чистой комнате центра Годдарда (Goddard Space Flight Center, GSFC). Аппарат высотой около 12,7 метра и массой 4166 килограммов начали собирать еще в феврале 2016 года и сумели удержать бюджет проекта в рамках исходных 4,3 миллиарда долларов.

После запуска телескоп отправят к точке Лагранжа Солнце–Земля L2 примерно в 1,6 миллиона километров от планеты, туда же, где уже работают James Webb, а также европейские Gaia и Euclid. Там «Роман» развернет шесть солнечных панелей, а зеркало диаметром 2,4 метра будет собирать инфракрасный свет и направлять его на 288-мегапиксельную камеру Wide Field Instrument.

Миссия рассчитана как минимум на пять лет, и четверть этого времени займет Galactic Plane Survey — подробная съемка центральной области Млечного Пути. Остальное время телескоп потратит на поиск далеких скоплений галактик и крупных космических пустот, чтобы уточнить свойства темной материи и темной энергии.

Важной особенностью аппарата станет коронограф, который закрывает яркий диск звезды и позволяет увидеть, расположенные рядом тусклые экзопланеты. По оценке ученых, сегодня известно более 6000 таких миров, а «Роман» за пять лет добавит в этот список еще как минимум в 15 раз больше.