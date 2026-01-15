В сфере ЖКХ начался традиционный зимний ажиотаж. Сервис «Авито работа» фиксирует резкий рост числа вакансий для дворников, а заодно и рост обещаемых им зарплат

Зима в этом году традиционно проверяет на прочность коммунальные службы, и это сразу видно по рынку труда. В начале января на сервисе «Авито работа» можно увидеть десятки объявлений для дворников с зарплатой, которая многим покажется неожиданно высокой.

За несколько недель, с конца декабря по середину января, работодатели разместили на полтора процента больше вакансий для дворников, чем год назад. Рост в 156% — цифра серьезная, она показывает, что услуги по уборке придомовых территорий в этот период в большом дефиците. Естественно, вырос и размер предлагаемого вознаграждения. По подсчетам сервиса, средняя зарплата в этих объявлениях приближается к 94 тысячам рублей. Впрочем, как пояснила в «Авито», эта цифра не означает, что каждый дворник получит на руки именно столько. Уровень дохода здесь сильно зависит от фактической нагрузки.

Речь почти всегда идет о расширенном графике, оплате сверхурочных часов и работе в непростых зимних условиях. Работодателям приходится компенсировать высокую нагрузку и не самые комфортные условия труда финансовыми стимулами. В пиковые периоды, по словам Андрея Кучеренкова из «Авито», надбавки к обычным ставкам могут достигать 15 процентов, что и формирует в итоге такие впечатляющие зарплаты в объявлениях.