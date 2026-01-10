Как сообщает Army Recognition, аналитики Конгресса США подготовили для законодателей ключевой доклад о технологиях, определяющих будущие войны.

Согласно информации, опубликованной Army Recognition, аналитический документ, а не громкие заявления генералов, может стать главной инструкцией для американской оборонной политики. Как сообщает издание, Исследовательская служба Конгресса США (CRS) в этом месяце представит законодателям брифинг, который прямо указывает на слабые и сильные стороны страны в гонке военных инноваций. Суть его в том, что исход не следующей войны, а именно войн будущего решится задолго до первых выстрелов — в комитетах по бюджету и при обсуждении доктрин.

Доклад CRS, на который ссылается Army Recognition, фокусируется на шести технологических направлениях. Это не абстрактные концепты, а конкретные области, которые, по мнению высшего руководства Пентагона и разведсообщества, несут прямые угрозы национальной безопасности. Первое — искусственный интеллект. Речь не о фантастическом сверхразуме, а о тактическом инструменте для анализа данных разведки, логистики и киберопераций. Именно он поможет обрабатывать гигантские потоки информации с поля боя, но несет риски алгоритмических ошибок и предвзятости.

Следом идут летальные автономные системы — роботы, способные самостоятельно идентифицировать и поражать цели. В докладе отмечают их потенциальную эффективность в условиях подавленной связи. При этом авторы не скрывают ожесточенных этических дебатов вокруг таких систем, ссылаясь даже на позицию бывшего вице-председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Пола Сельвы (Paul Selva), который выступал против машин, решающих вопросы жизни и смерти.

Особое место занимает гиперзвуковое оружие. Аналитики CRS четко разделяют планирующие аппараты и крылатые ракеты, подчеркивая их главную опасность: способность маневрировать, что делает их практически неуязвимыми для современной ПРО. Документ констатирует неприятный для Вашингтона факт — Россия и Китай уже развернули подобные системы, тогда как у США на вооружении их пока нет. Это, как пишут эксперты Army Recognition, создает прямую угрозу стратегической стабильности и сокращает время на принятие решений.

Оружие направленной энергии, такое как боевые лазеры, рассматривается как асимметричный ответ на новые угрозы. Его главный плюс — низкая стоимость одного выстрела и практически неограниченный боезапас, что критически важно для отражения массированных атак дронов или ракет. При этом авторы напоминают и о менее удачных экспериментах Пентагона, вроде нелетального «теплового луча», показывая, что путь от идеи до эффективного оружия полон сложностей.

Биотехнологии представлены в докладе как область двойного назначения с высокими рисками. Редактирование генов с помощью инструментов вроде CRISPR может привести к созданию новых материалов для экипировки или даже улучшению физических возможностей солдат. Однако эта же технология способна упростить разработку биологического оружия, причем не только для государств, но и для террористических групп или частных лабораторий.

Замыкают список квантовые технологии. Хотя они пока далеки от массового внедрения, их стратегическая ценность огромна. Речь о создании абсолютно защищенных каналов связи и, что тревожнее, о возможностях взлома существующих шифров противника. Кроме того, квантовые сенсоры могут стать основой для систем навигации и целеуказания, независимых от уязвимых спутников GPS.

Весь документ пронизан одной мыслью. Конгрессу США предстоит не просто распределить финансирование, а сделать сложный выбор: где наращивать усилия, какие этические рамки установить и как интегрировать эти технологии в военную доктрину армии США.