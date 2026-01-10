Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Конгресс США определил, где будут выиграны или проиграны следующие вооруженные конфликты США
Как сообщает Army Recognition, аналитики Конгресса США подготовили для законодателей ключевой доклад о технологиях, определяющих будущие войны.

Согласно информации, опубликованной Army Recognition, аналитический документ, а не громкие заявления генералов, может стать главной инструкцией для американской оборонной политики. Как сообщает издание, Исследовательская служба Конгресса США (CRS) в этом месяце представит законодателям брифинг, который прямо указывает на слабые и сильные стороны страны в гонке военных инноваций. Суть его в том, что исход не следующей войны, а именно войн будущего решится задолго до первых выстрелов — в комитетах по бюджету и при обсуждении доктрин.

Доклад CRS, на который ссылается Army Recognition, фокусируется на шести технологических направлениях. Это не абстрактные концепты, а конкретные области, которые, по мнению высшего руководства Пентагона и разведсообщества, несут прямые угрозы национальной безопасности. Первое — искусственный интеллект. Речь не о фантастическом сверхразуме, а о тактическом инструменте для анализа данных разведки, логистики и киберопераций. Именно он поможет обрабатывать гигантские потоки информации с поля боя, но несет риски алгоритмических ошибок и предвзятости.

Следом идут летальные автономные системы — роботы, способные самостоятельно идентифицировать и поражать цели. В докладе отмечают их потенциальную эффективность в условиях подавленной связи. При этом авторы не скрывают ожесточенных этических дебатов вокруг таких систем, ссылаясь даже на позицию бывшего вице-председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Пола Сельвы (Paul Selva), который выступал против машин, решающих вопросы жизни и смерти.

Особое место занимает гиперзвуковое оружие. Аналитики CRS четко разделяют планирующие аппараты и крылатые ракеты, подчеркивая их главную опасность: способность маневрировать, что делает их практически неуязвимыми для современной ПРО. Документ констатирует неприятный для Вашингтона факт — Россия и Китай уже развернули подобные системы, тогда как у США на вооружении их пока нет. Это, как пишут эксперты Army Recognition, создает прямую угрозу стратегической стабильности и сокращает время на принятие решений.

Оружие направленной энергии, такое как боевые лазеры, рассматривается как асимметричный ответ на новые угрозы. Его главный плюс — низкая стоимость одного выстрела и практически неограниченный боезапас, что критически важно для отражения массированных атак дронов или ракет. При этом авторы напоминают и о менее удачных экспериментах Пентагона, вроде нелетального «теплового луча», показывая, что путь от идеи до эффективного оружия полон сложностей.

Биотехнологии представлены в докладе как область двойного назначения с высокими рисками. Редактирование генов с помощью инструментов вроде CRISPR может привести к созданию новых материалов для экипировки или даже улучшению физических возможностей солдат. Однако эта же технология способна упростить разработку биологического оружия, причем не только для государств, но и для террористических групп или частных лабораторий.

Замыкают список квантовые технологии. Хотя они пока далеки от массового внедрения, их стратегическая ценность огромна. Речь о создании абсолютно защищенных каналов связи и, что тревожнее, о возможностях взлома существующих шифров противника. Кроме того, квантовые сенсоры могут стать основой для систем навигации и целеуказания, независимых от уязвимых спутников GPS.

Весь документ пронизан одной мыслью. Конгрессу США предстоит не просто распределить финансирование, а сделать сложный выбор: где наращивать усилия, какие этические рамки установить и как интегрировать эти технологии в военную доктрину армии США.

#ии #военные технологии #гиперзвуковое оружие #конгресс сша #автономные системы #army recognition
Источник: armyrecognition.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
6
В «Столото» рассказали, что победители не спешат забирать свои миллионные выигрыши в «Русском лото»
3
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
3
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
5
Razer представила портативный ИИ-ускоритель на базе Tenstorrent Wormhole и рабочую станцию для ИИ
+
Ryzen 7 5800X неожиданно стал самым продаваемым процессором на площадке Amazon Германия
1
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 миллиарда рублей
2
Украина переносит часть производства БПЛА и ракет в Польшу
1
Процессоры AMD в несколько раз опережают модели Intel по продажам в немецком Amazon
+
Маркетплейсам придётся показывать российские товары в списке рекомендованных
+
Руководство Dell признало – покупателям не интересен искусственный интеллект в ПК
+
Janes: Индонезия стремится приобрести у Южной Кореи истребители KF-21 Boramae в кредит
+
Внешняя видеокарта ONEXGPU 3 на базе AMD Radeon RX 9070 XT ограничена мощностью 180 Вт
+
Самой дорогой покупкой на Wildberries по итогам 2025 года оказалась квартира за 11 миллионов рублей
+
В Роспотребнадзоре предупредили о распространенной ошибке при хранении продуктов в холодильнике
+
Найденная в Турции 7500-летняя печать указывает на высокий уровень развития общества каменного века
+
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
24
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
7
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
17

Сейчас обсуждают

Midnight Sun
06:38
Можно, а зачем?
Пользователь поделился своим способом предупреждения расплавления разъёма питания видеокарты
Garthar
05:36
Как понять что статью писал дебил? - А он рекомендует WD PURPLE на десктоп. Данные диски оптимизированы для записи, причем постоянной и непрерывной. На десктопных компах с частым разностным чтением и ...
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
Johan_WTF
05:24
Если брать во внимание что это нвидия, то вполне нормальная, даже обыденная Куртанг ещё и не такое может.
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Яков Рудев
05:02
У них есть хоть один произведенный графический адаптер или опять "по расчетам будет"? Настораживает так же то что в одном тесте они с В200 соревнуются (проф карта для ии) а в других с 5090. Попахивает...
Компания Bolt Graphics заявляет о разработке революционной графической архитектуры
Doomcreeper
04:32
Чо за дурацкий стандарт? Почему его не отменят? Столько проблем сним, а его пилят и пилят.
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
32Влад32
04:02
А не проще сделать более качественный усиленный разъем?
Пользователь поделился своим способом предупреждения расплавления разъёма питания видеокарты
ark-bak
03:04
Главное чтобы эти страны остались существовать в течение этих 10 лет.
The Telegraph: США и Украина могут подписать экономическое соглашение общей стоимостью $800 млрд
ark-bak
03:03
И вправду антикризисное решение - хавать кал.
Что делать, если нужен ПК, а денег мало - три антикризисные сборки за 28, 40 и 45 тысяч рублей
MriS
02:23
DLSS 4.5 для режимов Performance и Ultra Performance, а не Quality. Нафиг Quality включать, клоуны 🤣
NVIDIA DLSS 4.5 снижает производительность видеокарт
E. S.
01:45
Нормальная - все берут же
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter