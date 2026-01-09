Как сообщает Army Recognition, «Брэдли» давно стал символом американской бронетанковой пехоты. Но время не стоит на месте — американская армия ищет замену, и ключевой элемент новой машины может стать 50‑мм пушка XM913. Что она умеет и чем лучше старой?
Компания Northrop Grumman поставила армии США 16 пушек XM913 калибра 50 мм. Оружие тестируют в рамках программы XM30 — проекта по созданию новой боевой машины пехоты, которая должна сменить «Брэдли».
Чем XM913 отличается от старой 25‑мм пушки M242? Прежде всего — калибром и возможностями. XM913 использует патроны 50×228 мм и умеет переключаться между типами боеприпасов прямо в бою. Это значит: если цель сменилась с бронетехники на пехоту в укрытии, стрелок не теряет время — просто выбирает нужный снаряд.
Среди доступных снарядов — два основных типа:
- фугасный снаряд с воздушным подрывом. Его программируют на разный тип подрыва (точечный, замедленный или воздушный), чтобы эффективно поражать лёгкие сооружения, траншеи и войска за укрытиями;
- бронебойный оперенный подкалиберный снаряд с отрывным поддоном. Предназначен для борьбы с бронированными целями.
Система управления огнем — еще один козырь. XM30 получит компьютеризированную «начинку», которая позволит поражать статические и движущиеся цели с высокой вероятностью попадания с первого выстрела. Наводчик сможет выбирать режим огня: одиночный, очередной или автоматический. Стреляные гильзы при этом выбрасываются вперед из башни.
Почему это важно? Чем точнее и дальше бьет орудие, тем меньше времени машина проводит под огнем противника. А это — жизни экипажей и эффективность на поле боя.
Есть и логистический аспект. XM913 частично унифицирована с уже знакомой американским экипажам линейкой Bushmaster. Это упрощает обучение и техобслуживание. При этом XM30 может вмещать меньше снарядов, чем «Брэдли», но расчет идет на то, что 50‑мм пушка сократит число выстрелов, нужных для нейтрализации цели.