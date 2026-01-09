Сайт Конференция
Global_Chronicles
Army Recognition: В США тестируют 50‑мм пушку XM913 в рамках плана по замене БМП «Брэдли»
По информации специализированного сайта Army Recognition, армия США получила 16 50‑мм пушек XM913 от Northrop Grumman для испытаний в рамках программы XM30. Оружие призвано заменить устаревшую 25‑мм пушку M242 на БМП «Брэдли».

Как сообщает Army Recognition, «Брэдли» давно стал символом американской бронетанковой пехоты. Но время не стоит на месте — американская армия ищет замену, и ключевой элемент новой машины может стать 50‑мм пушка XM913. Что она умеет и чем лучше старой?

Компания Northrop Grumman поставила армии США 16 пушек XM913 калибра 50 мм. Оружие тестируют в рамках программы XM30 — проекта по созданию новой боевой машины пехоты, которая должна сменить «Брэдли».

Чем XM913 отличается от старой 25‑мм пушки M242? Прежде всего — калибром и возможностями. XM913 использует патроны 50×228 мм и умеет переключаться между типами боеприпасов прямо в бою. Это значит: если цель сменилась с бронетехники на пехоту в укрытии, стрелок не теряет время — просто выбирает нужный снаряд.

Среди доступных снарядов — два основных типа:

  • фугасный снаряд с воздушным подрывом. Его программируют на разный тип подрыва (точечный, замедленный или воздушный), чтобы эффективно поражать лёгкие сооружения, траншеи и войска за укрытиями;
  • бронебойный оперенный подкалиберный снаряд с отрывным поддоном. Предназначен для борьбы с бронированными целями.

Система управления огнем — еще один козырь. XM30 получит компьютеризированную «начинку», которая позволит поражать статические и движущиеся цели с высокой вероятностью попадания с первого выстрела. Наводчик сможет выбирать режим огня: одиночный, очередной или автоматический. Стреляные гильзы при этом выбрасываются вперед из башни.

Почему это важно? Чем точнее и дальше бьет орудие, тем меньше времени машина проводит под огнем противника. А это — жизни экипажей и эффективность на поле боя.

Есть и логистический аспект. XM913 частично унифицирована с уже знакомой американским экипажам линейкой Bushmaster. Это упрощает обучение и техобслуживание. При этом XM30 может вмещать меньше снарядов, чем «Брэдли», но расчет идет на то, что 50‑мм пушка сократит число выстрелов, нужных для нейтрализации цели.

Где же планируют устанавливать XM913? Пока — на прототипы XM30 от General Dynamics Land Systems (Griffin III) и American Rheinmetall Vehicles (Lynx). Вес орудия — 314 кг, что делает его подходящим для крупных БМП и тяжелых платформ с достаточным внутренним пространством.
#сша #бмп #northrop grumman #xm30 #bushmaster #xm913 #«брэдли»
Источник: armyrecognition.com
