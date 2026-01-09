Компания Dell решила пересмотреть подход к маркетингу

В разгар всеобщей гонки за искусственным интеллектом один из крупнейших производителей компьютеров сделал неожиданный шаг. Dell официально признала, что ее ставка на ИИ в маркетинге не нашла отклика у покупателей. Об этом заявил глава продуктового отдела компании Кевин Тервиллигер (Kevin Terwilliger) в интервью PC Gamer.

По его словам, за последний год стало ясно, что клиенты выбирают технику не из-за наличия в ней нейропроцессора или других «умных» функций. Напротив, постоянное упоминание ИИ в рекламе скорее сбивало их с толку, чем помогало понять преимущества конкретного устройства. Это признание изменило подход Dell. Если год назад компания активно позиционировала свои ПК как устройства для ИИ, то теперь она сместила акцент. На выставке CES 2026 презентации Dell были посвящены в основном играм и производительности, а не искусственному интеллекту.

Главный операционный директор Dell Джефф Кларк (Jeff Clarke) и вовсе назвал ажиотажный спрос на ИИ «невыполненным обещанием». Агрессивный маркетинг этих технологий, по мнению руководства, привел к разочарованию пользователей. Особенно на фоне того, что дефицит оперативной памяти и рост цен на компоненты многие связали именно с бумом искусственного интеллекта.

При этом Dell не отказывается от самих технологий. Все ее новые устройства по-прежнему оснащены нейропроцессорами. Но компания решила не делать эту особенность главным козырем в рекламе, сосредоточившись на понятных для покупателя вещах — мощности, дизайне и конкретных сценариях использования. Такой шаг выделяет Dell на фоне конкурентов, которые продолжают активно использовать термин «ИИ» в описании практически каждого нового продукта.