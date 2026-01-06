Судя по обновленному патенту, компания Sony, возможно, ведет разработку специального искусственного интеллекта для консолей PlayStation.

Представьте, что вы безнадежно застряли на сложнейшем боссе или в лабиринте головоломок какой-то игры. Вместо того чтобы штурмовать препятствие снова и снова, вы просто нажимаете кнопку — и игру за вас начнет проходить ИИ. Похоже, над реализацией именно такого сценария, возможно, работает PlayStation.

Информация об этом всплыла благодаря обновленному патенту Sony, на который обратили внимание издания VGC и TheGamer . Документ описывает технологию под кодовым названием «Ghost Player» — «Призрачный игрок». Ее суть проста: если игрок не может продвинуться дальше, он может активировать ИИ-помощника.

Этот цифровой «призрак» предлагает два варианта помощи. Он может работать в режиме гида, давая подсказки и направляя действия. Но куда интереснее второй режим, где алгоритм берет управление персонажем полностью на себя. Фактически, ИИ получает возможность пройти за вас тот отрезок игры, который вызывает непреодолимые трудности.

Разработчики из Sony предполагают, что их система будет учиться на реальных игровых сессиях. То есть ИИ будет анализировать, как разные игроки проходили тот или иной участок, а не следовать жесткому скрипту от создателей игры. Это должно сделать его помощь более гибкой и естественной.

Ключевое слово здесь — «возможно». Патентная заявка, даже детально проработанная, не гарантирует появления функции в следующих обновлениях прошивки PS5 или PS6. Компания просто страхует свою идею на будущее. При этом сама концепция сегодня выглядит спорной. С одной стороны, это может снизить разочарование и помочь большему числу людей увидеть концовки игр. С другой — для многих геймеров преодоление сложностей является сутью процесса, а такая помощь может показаться оскорбительной или убивающей весь интерес к игре. В этом плане, крайне интересный комментарий оставил сам автор статьи, опубликованной в TheGamer: «Почему кто-то готов заплатить $70 за игру, а затем позволить ИИ-призраку пройти ее за него, мне непонятно, но, может быть, я просто стар и отстал от жизни».