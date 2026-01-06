Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
TheGamer: PlayStation может работать над ИИ-помощником, который пройдет игру за вас
Судя по обновленному патенту, компания Sony, возможно, ведет разработку специального искусственного интеллекта для консолей PlayStation.

Представьте, что вы безнадежно застряли на сложнейшем боссе или в лабиринте головоломок какой-то игры. Вместо того чтобы штурмовать препятствие снова и снова, вы просто нажимаете кнопку — и игру за вас начнет проходить ИИ. Похоже, над реализацией именно такого сценария, возможно, работает PlayStation.

Информация об этом всплыла благодаря обновленному патенту Sony, на который обратили внимание издания VGC и TheGamer. Документ описывает технологию под кодовым названием «Ghost Player» — «Призрачный игрок». Ее суть проста: если игрок не может продвинуться дальше, он может активировать ИИ-помощника.

Этот цифровой «призрак» предлагает два варианта помощи. Он может работать в режиме гида, давая подсказки и направляя действия. Но куда интереснее второй режим, где алгоритм берет управление персонажем полностью на себя. Фактически, ИИ получает возможность пройти за вас тот отрезок игры, который вызывает непреодолимые трудности.

Разработчики из Sony предполагают, что их система будет учиться на реальных игровых сессиях. То есть ИИ будет анализировать, как разные игроки проходили тот или иной участок, а не следовать жесткому скрипту от создателей игры. Это должно сделать его помощь более гибкой и естественной.

Ключевое слово здесь — «возможно». Патентная заявка, даже детально проработанная, не гарантирует появления функции в следующих обновлениях прошивки PS5 или PS6. Компания просто страхует свою идею на будущее. При этом сама концепция сегодня выглядит спорной. С одной стороны, это может снизить разочарование и помочь большему числу людей увидеть концовки игр. С другой — для многих геймеров преодоление сложностей является сутью процесса, а такая помощь может показаться оскорбительной или убивающей весь интерес к игре. В этом плане, крайне интересный комментарий оставил сам автор статьи, опубликованной в TheGamer: «Почему кто-то готов заплатить $70 за игру, а затем позволить ИИ-призраку пройти ее за него, мне непонятно, но, может быть, я просто стар и отстал от жизни».

#искусственный интеллект #sony #гейминг #playstation #ии #патент #ghost player
Источник: thegamer.com
5
Показать комментарии (5)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Раскрыт возможный путь зарождения жизни на Земле и Марсе
+
Первые тесты DLSS 4.5 показывают улучшенную графику и повышенные требования для старых видеокарт
1
Vastarmor привезла на выставку CES 2026 низкопрофильный вариант видеокарты Radeon RX 9060 XT
2
Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
5
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
6
Специалисты объяснили алгоритм выбора профилей DLSS и DLAA после обновления DLSS 4.5
+
США покидают 66 международных организаций
4
Страны Европы и США согласовали гарантии безопасности для Украины
5
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
4
The New York Times: Танкеры у берегов Венесуэлы целыми группами начали поднимать российский флаг
+
Видеокарты GeForce RTX 60 будут работать на основе чипов GR20x и выйдут в 2027 году
+
Дженсен Хуанг: Будущее игровой индустрии за нейронным рендерингом
9
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
+
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
6
Дженсен Хуанг подтвердил, что NVIDIA может возобновить производство видеокарт предыдущих поколений
2
Американские военные захватили российский танкер в Атлантике
5
Процессоры Intel Core Ultra 300 с графикой Xe3 поступят в продажу 27 января
+
WSJ: Правительство США проинформировало Конгресс о намерениях приобрести Гренландию
2
США захватили в Северной Атлантике танкер Marinera под российским флагом
1
ABC News: Трамп потребовал отказа Венесуэлы от связей с КНР, РФ, Ираном и Кубой
1

Популярные статьи

Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
97
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
7
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
9
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
10
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
2

Сейчас обсуждают

Oleg Panda
19:17
Так первый сыч вполне себе нормально продавался и без вскрытой прошивки, эт раз. Два - пиратство так то карается по закону и чет я не думаю, что где то за бугром аргументный аргумент для покупки сыча ...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Всеволод Шевченко
19:14
"При этом четверо победителей, которые выиграли рекордные суммы, свои чеки пока не предъявили. Речь о трех обладателях выигрыша по 333 миллиона рублей и одном, кому досталось 100 миллионов." Наверное...
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
Всеволод Шевченко
19:10
Лучше слушать аудиокниги Лавкрафта и нектороые совместные проекты (не все). Мне офигенно зашли Хребты безумия, зов ктулху, морок над Инсмутом, Молчащий в темноте (как-то так)- это все сам Лавкрафт. А ...
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
Всеволод Шевченко
19:01
Геополитические эксперты, блять! Говорят! Идите вы нахуй! И убивайте своих сыновей!
Опубликованы спутниковые снимки с последствиями удара США по Венесуэле
Dentarg
19:00
Кстати, если есть мозг, руки, время и финансы, можно подумать над безвентиляторным корпусом-радиатором ака Zalman TNN500A или из актуального - HDPLEX H5. Тем более, для HTPC не нужно париться с отводо...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Всеволод Шевченко
19:00
"Геополитические и военные эксперты и аналитики говорят, что операция, длившаяся всего два часа и двадцать минут, стала крупным военным успехом для США." А что Геополитические эксперты говорят о дейст...
Опубликованы спутниковые снимки с последствиями удара США по Венесуэле
а вот и Праздник..
18:56
если что, это с апскейлером и генератором кадров
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
Dentarg
18:45
TDP это не энергопотребление, это требование к системе охлаждения. PL1 и PL2 придумали для Coffee Lake в 2017 году, советую актуализировать знание матчасти.
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
Дима
18:39
Это 2 большие разницы. США никто и ничто не угрожает. А нам ? Все? И не задний двор, а нож под ребром и проход для врагов РФ
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
Дима
18:33
С одной сторроны это всё печально, а с другой всё больше развязывает нам руки. При этом вероятно уже по зонам влияния определились, а делят прочие показатели и внешнее влияние на чужие зоны влияния
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter