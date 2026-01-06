На CES 2026 ADATA XPG представила блок питания Cybercore III. Устройство получило защиту от перегрева кабелей и поддержку актуальных стандартов для топовых видеокарт.

Рост энергопотребления современных видеокарт заставляет производителей пересматривать подход к источникам питания.

Издание Tweak Town обратило внимание на блок питания Cybercore III, который ADATA XPG показала на CES 2026. Модель ориентирована на системы с мощными видеокартами и делает акцент на контроле нагрузки разъемов питания.

Cybercore III получил сертификат 80 PLUS PLATINUM и функцию GPU Power Guard. Она отслеживает превышение допустимой мощности на разъемах 12V-2x6 и подает сигнал при риске перегрева кабелей. Речь идет именно о защите соединений, которые чаще всего страдают при работе топовых GPU.

Блок питания совместим со стандартами Intel ATX 3.1 и PCIe 5.1 и поддерживает подачу до 600 Вт по одному кабелю. За охлаждение отвечает 135-мм вентилятор с подшипником FDB, увеличенный по сравнению с прошлым поколением. Cybercore III уже производится в версиях на 1000 и 1200 Вт и поставляется 10-летней гарантией.