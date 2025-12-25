Корейский Институт инженеров полупроводниковых технологий представил прогноз развития отрасли на ближайшие 15 лет. Согласно документу, к 2040 году могут появиться процессоры с технологическим процессом 0,2 нм и монолитные 3D-структуры.

Пока одни компании соревнуются в освоении 2-нанометровых норм, эксперты заглядывают гораздо дальше. Их прогнозы касаются технологий, которые сегодня кажутся граничащими с научной фантастикой.

Институт SIE опубликовал «Дорожную карту развития полупроводниковых технологий до 2026 года», которая, по сути, содержит прогноз до 2040 года. Основной ориентир — достижение 0,2-нанометрового техпроцесса. Это означает переход в ангстремную эру, где размеры элементов составят всего два ангстрема. Сегодня же индустрия только подбирается к 2 нм.

Но путь к таким миниатюрным масштабам непрост. Потребуется преодолеть множество физических и инженерных барьеров. Планируется, что в процессорах 0,2 нм будут использоваться транзисторы новой структуры — CFET (комплементарный полевой транзистор) и монолитную 3D-компоновку.

Прогнозы охватывают и другие сегменты, а не только центральные процессоры. Например, флеш-память NAND может стать значительно сложнее: количество её слоев может вырасти с нынешних 321 до 2000. Производительность чипов для искусственного интеллекта, по мнению института, совершит настоящий прыжок: с нынешних десятков триллионов операций в секунду до сотен и даже тысяч триллионов.

Дорожная карта охватывает девять технологических направлений, от сенсоров до квантовых вычислений. Цель документа — укрепить долгосрочную конкурентоспособность корейской индустрии и стимулировать научные исследования. Такие гиганты как Samsung уже работают в этом направлении, сформировав команды для разработки 1-нм техпроцесса.