В Ставрополе появится крупный развлекательный комплекс «Термолэнд». Строительство объекта начнется в 2026 году, а его предварительная стоимость оценивается в 5,6 млрд рублей.

Ставрополь продолжает привлекать крупные инвестиции в туризм. Очередной масштабный проект получил зеленый свет от краевых властей.

Комплекс под названием «Термолэнд – парк Ставрополь» возведут в районе Северного обхода. Его предварительная стоимость — 5,6 миллиардов рублей. По сути, это будет целый городок для отдыха. В планах — акватермальный комплекс с фитнес-центром и бассейном, отдельный развлекательный центр, гостиница, спортивные объекты и кафе с ресторанами.

Мэр города Иван Ульянченко рассчитывает, что объект станет новой точкой притяжения для туристов.

При этом реализация займет много времени. Инвестсовет края утвердил срок завершения строительства только к 2035 году. «Термолэнд» — лишь часть большой инвестиционной программы. Прямо сейчас в Ставрополе реализуют 27 проектов на общую сумму больше 42 миллиардов рублей. А на прошлой неделе краевой совет одобрил еще несколько инициатив, общий объем инвестиций в которые превышает 198 миллиардов рублей.