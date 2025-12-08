Специалист по инвестициям посоветовал россиянам, сколько наличных стоит держать в кармане. Сумма зависит от города и привычных трат.

Картой можно оплатить почти все, но полностью выбросить кошелек с бумажными деньгами не выходит. Сколько же купюр нужно носить с собой на случай обычного дня?

Олег Абелев, аналитик компании «Риком-Траст», считает, что наличные в наших расходах занимают все меньше места. За несколько лет их доля упала примерно в два раза. Но совсем без них пока не обойтись. Просто потому, что не все готовы с ними расставаться.

Кто? В первую очередь — мелкий бизнес. Хозяева кафе, парикмахерских, рыночные торговцы. Для них каждая операция по карте — это дополнительные издержки на банковское обслуживание. Поэтому они часто сами предлагают расплатиться бумажными деньгами. Иногда так даже выгоднее покупателю — можно избежать лишней комиссии.

Сколько же нужно? Абелев дает разные цифры для разных городов. Если вы живете в Москве или Петербурге, разумная сумма — 5-7 тысяч рублей. В других регионах хватит и 2-5 тысяч. Эти деньги покроют базовые потребности: проезд, срочные продукты, пополнение мобильного счета.

В отдельных случаях, например, при покупке автомобиля или недвижимости, оплата наличными может стать поводом для скидки. При этом аналитик полагает, что доля таких крупных сделок с использованием бумажных денег будет постепенно сокращаться вслед за общим трендом.