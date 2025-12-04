Комитет Госдумы по информационной политике планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об обязательной маркировке ИИ-видео в марте 2026 года. Документ обяжет владельцев видеохостингов и соцсетей помечать такой контент специальной меткой.

Российские власти хотят дать пользователям интернета инструмент, чтобы отличать настоящее видео от сгенерированного нейросетью. Для этого они готовят новые правила для онлайн-платформ.

Профильный комитет Госдумы по ИТ отправил вчера законопроект на согласование в федеральные органы. Согласно тексту, владельцы видеохостингов, социальных сетей и других ресурсов должны будут маркировать видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. Метка должна быть хорошо видна и отображаться на протяжении всего ролика. Кроме того, в самих файлах предлагают сохранять неудаляемые метаданные с датой создания и идентификатором владельца платформы. За нарушение этих требований грозит административная ответственность.

При этом на заседании комитета прозвучала важная оговорка. Не исключено, что маркировать придется не ИИ-контент, а, наоборот, — ролики, созданные людьми. Этот вопрос пока остается открытым.

Представители рынка сомневаются в простоте исполнения. Технически встроить метки в видео можно, говорят эксперты. Но проверить весь загружаемый пользователями контент на предмет использования ИИ — задача почти невыполнимая. Современные детекторы не дают стопроцентной точности. Реализация инициативы потребует от компаний серьезных затрат — от ста до нескольких сотен миллионов рублей только на программное обеспечение, плюс ежегодные расходы на поддержку и большие вычислительные мощности для анализа. Некоторые крупные платформы, впрочем, уже начали внедрять подобные системы по собственной инициативе.