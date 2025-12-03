Контрактный производитель TSMC определил первого клиента для своего техпроцесса A16 (1,6 нм). Им станет NVIDIA. Массовое производство начнется в 2027 году. Apple, согласно данным, планирует пропустить этот узел и сразу перейти A14 (1,4 нм).

Планы ведущих технологических компаний на ближайшие годы часто можно прочесть по заказам у ключевого контрактного производителя. Распределение мощностей TSMC на узлах следующего поколения — наглядная карта приоритетов.

Согласно данным DigiTimes, NVIDIA закрепила за собой статус первого и, вероятно, ключевого заказчика для нового узла A16. Массовое производство чипов по этой 1,6-нанометровой технологии TSMC планирует запустить в 2027 году на своем заводе на Тайване.

Apple, которая долгое время была флагманским клиентом TSMC, в этот раз, судя по всему, сделает паузу. Сообщается, что компания не вела переговоров об использовании A16. Вместо этого ее следующим целевым техпроцессом после нынешних узлов может стать сразу более совершенный A14 (1,4 нм).

Этот шаг логично вписывается в текущие стратегии гигантов. NVIDIA агрессивно наращивает производство для удовлетворения ажиотажного спроса на свои ИИ-ускорители. TSMC уже расширяет мощности по выпуску 3-нм чипов, во многом из-за крупных заказов NVIDIA на линейки Blackwell и Rubin.

Одновременно с этим TSMC масштабно инвестирует в будущее. Компания строит три новые фабрики для 2-нм технологий на Тайване и развивает производство в американской Аризоне. Капитальные затраты в 2026 году могут вырасти до $50 миллиардов. Все это подтверждает тренд: спрос на самые совершенные техпроцессы и растущие объемы производства только усиливается. И NVIDIA сейчас формирует этот спрос.