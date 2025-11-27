Российская спутниковая группировка «Рассвет» станет ответом американскому Starlink. Первые спутники планируют запустить через три года.

Пока Илон Маск запускает одну партию спутников за другой, в России готовят альтернативу. Низкоорбитальная группировка «Рассвет» — российский ответ заокеанскому Starlink. Разработкой занимается «Бюро 1440».

В Госдуме не скрывают: проект создают как прямого конкурента американской системе. Сергей Боярский, возглавляющий комитет Госдумы по информполитике, прямо называет «Рассвет» суверенным ответом. При этом он не исключает, что после запуска технологию предложат союзникам.

Но это потом. Сначала нужно покрыть сигналом всю Россию. Боярский признает: с нашей-то географией это серьезный вызов. Подключить удаленный поселок на несколько домов — дорогое удовольствие. «Рассвет» должен изменить правила игры.

Что конкретно он даст? Интернет в любой точке планеты, даже в движущемся поезде или самолете. Первые пользователи появятся в 2027 году, когда на орбите окажутся 250 спутников. А к 2035-му число таких спутников должно превысить 900.

В Думе прекрасно понимают, что технология должна быть не только современной, но и доступной по цене для конечного потребителя.