Служба внешней разведки России сообщила о планах Великобритании дискредитировать Дональда Трампа. Цель — сорвать его мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине.

Российская разведка обвинила Лондон в подготовке кампании против американского президента. По данным СВР, британцы хотят помешать мирным инициативам Трампа, используя старые фейковые материалы.

В пресс-бюро СВР заявили, что Великобритания готовит план по дискредитации Дональда Трампа (Donald John Trump). Для этого собираются использовать старое досье Кристофера Стила (Christopher David Steele) с сомнительными обвинениями о связях американского президента с российскими спецслужбами.

Разведка считает, что у Лондона есть веская причина мешать мирному урегулированию. Британские оборонные компании вроде BAE Systems и Thales UK получают многомиллиардные контракты на поставки вооружения Украине. Ожидаемый доход только от беспилотников превышает $6 млрд.

В СВР отметили, что война стала для британской экономики настоящим спасением. Предприятия их ВПК, которые раньше испытывали трудности, теперь работают на полную мощность. Прекращение конфликта может лишить их этого источника дохода.

При этом в российском ведомстве сомневаются, что попытки дискредитировать Трампа увенчаются успехом. Американский президент, по их мнению, жестко ответит на такие действия союзников. К тому же ситуация на линии соприкосновения развивается не в пользу Киева, что вскоре может заставить Лондон искать новые источники дохода вместо "кровавых денег" с Украины.