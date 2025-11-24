Сайт Конференция
Дальний Восток получит почти ₽5 млрд на инфраструктурные проекты
Правительство РФ направит почти 5 млрд рублей 15 организациям в ДФО. Средства пойдут на возмещение затрат по созданию инфраструктуры в рамках значимых региональных проектов, отобранных по конкурсу.

Представьте, что вы задумали крупный проект на Дальнем Востоке — скажем, построили отель или горнодобывающее предприятие. Но вот незадача: к выделенному под строительство участку нет дороги, не подведены электричество и вода. Именно такие «бытовые» проблемы часто тормозят развитие региона. Теперь часть затрат возьмет на себя государство: правительство выделит почти ₽5 млрд на инфраструктурную поддержку.

Деньги распределят между 15 организациями, которые реализуют значимые для ДФО проекты. Речь идет о разных сферах: логистика, туризм, жилищное строительство, горнодобывающая промышленность.

Как это работает? Компании сначала вкладывают свои средства в инфраструктуру — прокладывают подъездные пути, строят сети водо‑ и теплоснабжения, монтируют линии электропередачи. А потом получают от государства компенсацию части затрат.

Средства выделят по итогам специального конкурса. Такой механизм позволяет точечно поддерживать те инициативы, которые действительно двигают регион вперед — и при этом не распылять ресурсы на малозначимые задачи.

#субсидии #инфраструктура #дальний восток #финансирование #проекты #дфо
Источник: ria.ru
