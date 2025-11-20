То, что считали космическим хаосом, оказалось упорядоченной системой. Британский журнал New Scientist сообщил об обнаружении новой структуры в поясе Койпера.

На дальних рубежах Солнечной системы, там, где заканчивается влияние планет-гигантов, ученые разглядели неожиданный порядок. Британский журнал New Scientist, который считается одним из самых авторитетных в мире источников новостей науки и технологий сообщил – то, что казалось хаотичным роем ледяных глыб, оказалось организованной структурой.

Амир Сирадж из Принстонского университета (Princeton University, США) и его коллеги проанализировали орбиты 1650 объектов пояса Койпера. Они использовали специальный алгоритм для поиска закономерностей. В 2011 году исследователи обнаружили там скопление объектов на схожих орбитах, которое назвали «ядром» пояса Койпера. Теперь же группа Сираджа обнаружила еще более компактное скопление объектов, получившее название «внутреннее ядро».

Новое скопление расположено примерно в 43 астрономических единицах от Солнца. Для сравнения: Плутон находится в 39 астрономических единицах. Объекты во «внутреннем ядре» движутся по почти идеально круговым орбитам, точно следуя плоскости Солнечной системы. Подобная орбитальная конфигурация указывает на древнее происхождение структуры. Эти объекты могли сохранить информацию о миграции планет-гигантов в ранней Солнечной системе.

Открытие меняет представление о поясе Койпера. Раньше думали, что там царит относительный хаос. Теперь выясняется — даже на таких расстояниях от Солнца существуют четкие орбитальные структуры. Это заставляет пересмотреть модели эволюции Солнечной системы.