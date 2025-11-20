Станция будет снабжать энергией около пяти миллионов человек и сократит выбросы углекислого газа на 46 миллионов тонн в год

Китай запускает новый энергетический проект, который сможет обеспечивать электричеством целый мегаполис. В провинции Шаньдун начали строить атомную станцию с шестью реакторами.

Строительство стартовало с заливки первого бетона для фундамента ( см. видео тут ). Этот этап отметил начало работ над 203-метровой градирней — первой для реакторов типа Hualong One. Конструкция будет использовать атмосферное охлаждение вместо морской воды, что снизит энергозатраты и сэкономит водные ресурсы. После завершения строительства станция будет вырабатывать 50 миллиардов киловатт-часов ежегодно. Такой объем покроет потребности пяти миллионов человек в жилом и промышленном секторе.

Проект позиционируют как экологический. По словам директора станции Юй Сяндуна, объект позволит сократить потребление угля на 15 миллионов тонн в год. Выбросы углекислого газа уменьшатся на 46 миллионов тонн — как если бы посадили лес площадью 110 тысяч гектаров. Инженеры предусмотрели двухуровневую систему безопасности. Естественное и механическое охлаждение создают дополнительную защиту для реактора. Резервный бассейн с водой сможет поддерживать работу системы до 30 дней без пополнения.