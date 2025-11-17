Возраст людей, объявляющих себя банкротами, в России стремительно снижается. Эксперты фиксируют резкий рост числа финансово несостоятельных граждан младше 30 лет. Среди главных причин — доступные кредиты с 18 лет, финансовые ловушки и неумение планировать бюджет.

Российская молодежь все чаще оказывается в долговой яме. Статистика банкротств уверенно молодеет, и на это есть свои причины.

Если в 2020-м большинство банкротов перешагнули 45-летний рубеж, то сейчас их доля упала до 58%. Молодые люди активно догоняют старшее поколение. Николай Лесников из Фонда защиты должников называет несколько причин такой тенденции.

Во-первых, банки легко дают кредиты с 18 лет. Различные «студенческие» продукты буквально заманивают в долговую ловушку сразу после школы.

Во-вторых, миф о том, что на уловки мошенников ведутся только пожилые, давно развеян. Молодежь попадается на фиктивные доставки подарков, дорогие игрушки в приложениях или рекламу люксовых товаров. Игра стоит свеч — а расплачиваться приходится годами.

Хочется всего и сразу: новый гаджет, путешествие, вечеринки. При этом навыков управлять своими деньгами еще нет. Добавляет проблем и нестабильный доход. Частая смена работы, а значит, и периоды без денег — обычное дело для многих в начале карьеры.

Раньше более половины молодых должников просто игнорировали растущие долги. Логика была простой: работа неофициальная, до пенсии еще лет тридцать. Какие уж тут приставы? Сейчас такую беспечную позицию занимают лишь 21%. Ситуацию изменил курс государства на легализацию доходов. Арест карты, на которую теперь многие получают зарплату, из абстрактной угрозы превратился в реальную. Прятаться от банков стало практически бесполезно.