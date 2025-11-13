Компания Apple исследует технологию дисплеев High Mobility Oxide для будущих iPhone.

Apple ищет способ улучшить экраны своих смартфонов. Технология High Mobility Oxide может прийти на смену нынешним решениям.

HMO — это развитие технологии тонкопленочных транзисторов. Новая разработка увеличивает подвижность электронов, что ускоряет обработку сигналов и сокращает энергозатраты. По данным ETNews, производство таких дисплеев требует меньше оборудования и технологических этапов по сравнению с LTPO.

Опыт Apple с предыдущими технологиями показывает: внедрение может занять годы. Компания подала патент на LTPO в 2014-м, а в iPhone эти дисплеи появились только в 2022-м. С HMO история может повториться — эксперты не ожидают скорого появления технологии в серийных моделях.

Параллельно Apple работает над другими дисплейными технологиями. Тандемные OLED-панели планируют внедрить в iPad Pro, а в перспективе — и в iPhone. Однако реализацию этого проекта откладывают как минимум до 2028 года.

Аналитики отмечают, что скорость внедрения новых технологий зависит не только от Apple. Производителям дисплеев нужны гарантии крупных заказов, чтобы перестраивать производственные линии. Как в случае с Samsung, которая согласилась на выпуск тандемных OLED только после получения солидного заказа от компании из Купертино.