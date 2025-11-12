Mercedes-Benz анонсировал премьеру второго поколения GLB на 8 декабря. Компактный кроссовер получит просторный салон с тремя рядами сидений и новую мультимедийную систему.

Mercedes-Benz начал показывать детали обновленного GLB до официальной премьеры. Модель сохранила концепцию компактного семиместного кроссовера, но получила серьезные изменения.

Главное новшество — технологическое оснащение. В салоне появится опциональный комплекс MBUX Superscreen. По сути, это три дисплея под одной стеклянной панелью: для водителя, центральный экран и отдельный для пассажира. Система работает на новой операционке с голосовым помощником и навигацией от Google.

Про пространство немцы тоже не забыли. В первых двух рядах прибавилось места над головой, а на втором ряду стало удобнее сидеть — улучшили поддержку бедер и отрегулировали спинки. Даже для пассажиров третьего ряда, до которых редко доходят руки у производителей, упростили доступ.

Крыша стала многослойной — она не пропускает инфракрасное излучение и лучше держит температуру. Летом в салоне прохладнее, зимой теплее. Стандартная версия стеклянная, но можно заказать опцию с эффектом «звездного неба».

Инженеры уделили внимание и климатическим испытаниям. Машину тестировали в аэродинамической трубе со снежными пушками, которые создавали метель со снегом на скорости 200 км/ч. В итоге электромобильная версия GLB EQ при -7°C прогревает салон вдвое быстрее предшественника. Это получилось за счет теплового насоса, который использует тепло от двигателей и аккумулятора.

Силовые агрегаты обещают разные — от гибридных установок на 1.5-литровом двигателе до полностью электрических версий. Последние могут получить батарею емкостью 85 кВт•ч и разную мощность: от 268 л.с. в базе до 349 л.с. в полноприводном варианте.