Блоги
PoZiTiv4iK
К 2028 году голосовой ввод станет основным интерфейсом на рабочем месте
Лондонская школа экономики и компания Jabra представили исследование о будущем рабочих процессов. Согласно отчету, к 2028 году голосовой искусственный интеллект станет основным инструментом общения на работе.

Представьте офис, где вместо стука клавиш слышны тихие голоса — сотрудники диктуют задания компьютерам. Такая картина может стать обычной всего через четыре года.

Исследование Лондонской школы экономики и компании Jabra показывает: голосовое управление постепенно вытеснит традиционную работу с клавиатурой. Для поколения Альфа — сегодняшних школьников и подростков — разговор с компьютером станет таким же естественным, как для их родителей переписка в мессенджерах. Они будут сначала проговаривать идеи, а уже потом браться за редактирование готового текста.

Пол Сефтон из Jabra поясняет: в ближайшем будущем голосовой ИИ будет создавать первоначальные черновики документов. Набор текста превратится во второстепенную операцию — финальную правку, но не основной творческий процесс.

Такой подход отражает естественное течение человеческой мысли — быстрой, импровизационной, разговорной. Голосовой ввод дает практические преимущества. Например, работающие родители смогут составлять документы, одновременно занимаясь домашними делами. Многозадачность получает новый инструмент.

Но у этого подхода есть критики. Профессор Фабрис Каварретта из бизнес-школы ESSEC признает: устная речь может стать популярнее, однако полностью письменное общение не заменит. Голосовые сообщения сложно архивировать, в них невозможно найти информацию по ключевому слову. К тому же их воспринимать труднее.

Бертран Одрен из EHL добавляет еще один аргумент: голосовые сообщения снижают ответственность. Решения, принятые в устной форме, сложнее отслеживать. Неформальный тон требует дополнительной обработки, особенно если сотрудники работают не на родном языке.

Выходит, клавиатура не сдаст позиции без боя. Мы будем говорить все больше, но итоговые документы все равно окажутся текстом — пусть и продиктованным, а затем отредактированным. Голос займет свое место в рабочем процессе, но не вытеснит полностью письменную коммуникацию.

#искусственный интеллект #ии #jabra #голосовой ввод #поколение альфа
Источник: fortune.com
+
Написать комментарий (0)
