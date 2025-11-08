На Китайской международной выставке в Шанхае представили расчеты тарифов для будущих воздушных такси.

Футуристический терминал с табло вылетов и зоной досмотра появился на шанхайской выставке. Но это не проект нового аэропорта — здесь демонстрируют, как могут работать городские воздушные такси.

Организаторы раздела «Будущее низковысотных перевозок» установили специальный автомат. Он показывает возможные маршруты и цены. Согласно этим расчетам, 10-минутный полет от выставочного центра до набережной Вайтань обойдется в 49 юаней, это в переводе 556 руб. Поездка из Шанхая в соседний Сучжоу займет 15 минут и будет стоить 119 юаней (1350 руб.).

Рядом с терминалом разместили прототип электрического самолета. Модель длиной 10 метров вмещает пять пассажиров. Заряда батареи хватает на 250 километров, а скорость достигает 200 км/ч. Разработчики делают ставку на нулевые выбросы и современные аккумуляторы.

Власти Китая рассматривают низковысотные перевозки как важную часть транспортной системы. Это направление стало элементом национального пятилетнего плана. Фактически, Поднебесная готовится сделать воздушные такси таким же обычным делом, как метро или автобус.