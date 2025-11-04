Срок действия опциона на обратный выкуп доли в предприятии истек в октябре

Mazda потеряла юридическое право вернуть свой завод во Владивостоке. Трехлетний период для обратного выкупа истек, а компания так и не подала соответствующего запроса.

В пресс-службе «Соллерс» сообщили, что Mazda не направляла предложений о реализации опциона. «Срок действия истек в октябре 2025 года», — уточнили в российском концерне. Сделку по продаже доли за €1 заключили еще в ноябре 2022 года и она предусматривала возможность возврата в течение трех лет.

Бывшее совместное предприятие уже работает под новым брендом. На мощностях во Владивостоке сейчас налажено производство автобусов Sollers. Завод перезапустили в два года тому назад, и выпуск автомобилей Mazda там больше не ведется. Теперь японской компании закрыт путь для возобновления производственной деятельности в России.