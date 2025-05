Игра Prince of Persia: The Lost Crown от Ubisoft привлекла более 2 миллионов игроков с момента релиза в начале 2024 года. Разработчики намекнули на возможное продолжение истории.

Компания Ubisoft объявила, что ее 2D-платформер Prince of Persia: The Lost Crown преодолел отметку в 2 миллиона игроков. Игра, выпущенная в январе 2024 года, получила высокие оценки критиков и стала одним из главных хитов студии.

Ubisoft сообщила о достижении в социальных сетях, сопроводив новость намеком на будущие проекты во вселенной Prince of Persia. «Вы возродили легенду. Принц вернулся, и поверьте нам — он только разминается», — говорится в посте компании.

The Lost Crown стала одной из лучших игр Ubisoft за последние годы. Критики высоко оценили ее динамичный геймплей, визуальный стиль и сюжет. Несмотря на это, студия недавно расформировала команду разработчиков из Ubisoft Montpellier, создавшую игру.

Пока неясно, означает ли заявление Ubisoft планы по продолжению The Lost Crown. В настоящее время компания работает над другими проектами серии, включая The Rogue Prince of Persia и ремейк Sands of Time.

Фанаты Prince of Persia остаются в неопределенности. Ubisoft традиционно уделяет больше внимания таким франшизам, как Assassin's Creed и Far Cry, а судьба новых игр о принце пока под вопросом.

The Lost Crown доказала, что серия все еще может удивлять. Однако без поддержки разработчиков будущее Prince of Persia выглядит туманным. Пока Ubisoft не дала четких обещаний, что ждет легендарную франшизу дальше.