Релиз Marvel's Spider-Man 2 на ПК не оправдал ожиданий, став одним из худших запусков на платформе. Пользователи жалуются на ошибки и плохую производительность, что негативно сказалось на интересе к игре.

Несмотря на успешный старт на консолях, версия для ПК столкнулась с серьезными проблемами, которые не оставили шансов на успешный запуск.

Игра получила смешанные отзывы на платформе Steam, где пользователи отметили множество ошибок и низкую производительность. В среднем в Spider-Man 2 играют около 8 тысяч человек, а пиковое количество игроков не превышает 28 тысяч. Для сравнения, другие игры, такие как Ghost of Tsushima Director's Cut и The Last of Us Part 1, имели значительно более высокие показатели.

На данный момент рейтинг положительных отзывов составляет лишь 69%, что ставит игру в один ряд с неудачными релизами, такими как The Last of Us: Part 1 и Horizon Zero Dawn. Оба этих проекта также получили критику, но их отзывы оказались лучше, что подчеркивает серьезные недостатки Spider-Man 2.

Пользователи надеются, что разработчики исправят проблемы, но пока ситуация остается напряженной. Вопрос о том, сможет ли игра улучшить свои показатели, остается открытым, и многие геймеры продолжают следить за развитием событий.