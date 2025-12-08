РИА Новости. Инфляция в России замедляется быстрыми темпами, до конца года составит от 6%, может быть, чуть выше, сказал журналистам вице-премьер Александр Новак.

Инфляция в России демонстрирует не просто замедление, а стремительное обрушение: по состоянию на 3 декабря годовой показатель составил 6,6%, но истинная динамика скрывается в недельных данных. Если в декабре 2023 года недельная инфляция колебалась от 0,33% до 0,50%, то сейчас мы наблюдаем значения около 0,04%. Это не просто статистический разрыв — это фундаментальный сдвиг, обусловленный двумя ключевыми факторами.

Во-первых, вторая половина 2024 года сравнивается с "стрессовыми" показателями прошлого года, когда инфляция была искусственно завышена. А во-вторых, ключевая ставка на уровне 15%+ фактически душит текущий спрос, создавая перелом в ценовой динамике. Если в оставшиеся недели декабря инфляция будет держаться на уровне 0,1%, годовой показатель гарантированно провалится ниже 6%, что выведет экономику на территорию принципиально новых условий.

Сформировался парадоксальный разрыв: при инфляции около 6% нормальная ключевая ставка должна находиться в диапазоне 8–10%, но фактически мы имеем 15%+. Этот разрыв в 5–7 процентных пунктов стал экономически токсичным, запуская классическую дефляционную архитектуру. Которая проявляется в чрезмерном укреплении рубля, резком сокращении инфляции, падении совокупного спроса, снижении корпоративных доходов, сокращении инвестиций и т.д.

Это признаки формирующейся дефляционной спирали, когда падение спроса → стагнация цен → рост реальной стоимости долга → дальнейшее сокращение расходов бизнеса и домохозяйств → углубление спада спроса. Россия находится на ранней стадии этого процесса не потому, что "всё плохо", а потому, что ставка "съела слишком много кислорода" в экономике.

Анализ решений Центробанка за последнее десятилетие выявляет устойчивую закономерность: регулятор всегда отстаёт от тренда примерно на полгода. Заявляя о действиях "на опережение", ЦБ фактически реагирует постфактум, когда новая реальность уже очевидна всем участникам рынка.

Сегодня мы наблюдаем психологический парадокс: когда ставка поднималась с 7,5% до 21%, никто не верил, что это надолго, потому что якорь ожиданий был привязан к старым цифрам. Теперь обратная ситуация — ставка долго держится на высоких уровнях, ожидания заякорились, и большинство участников рынка не могут представить, что через полгода ставка может вернуться к 8%.

Оба якоря оказались ложными, что создаёт уникальную ситуацию для рыночных дисбалансов. Если агрессивного снижения ставки (минимум на 2 п.п.) не произойдёт уже в декабре, ЦБ рискует оказаться в ловушке собственной инерции. В этом случае регулятору придётся панически смягчать политику уже в I квартале 2025 года. Оптимистичный сценарий: ЦБ вовремя осознаёт масштаб происходящего и начинает агрессивное снижение ставки, что позволяет:

избежать глубокой дефляционной спирали;

мягко перезапустить кредитный цикл;

поддержать экономическую активность без инфляционных перегревов.

Пессимистичный сценарий: инерция мышления и привязанность к "прошлогодним таблицам" приводят к запоздалой реакции, в результате чего экономика входит в дефляционный коридор, требующий шокового смягчения с непредсказуемыми последствиями.

Российская экономика подошла к критической точке, где задержка в снижении ставки может оказаться опаснее, чем её преждевременное смягчение. Регулятор стоит перед выбором: действовать на опережение, признав новую реальность, или повторить историческую модель "отставания на полгода" с риском спровоцировать полноценную дефляционную спираль.

Следующие несколько заседаний ЦБ покажут, способен ли регулятор перестроиться с борьбы с инфляцией (которая уже почти побеждена) на предотвращение дефляции (которая становится всё более реальной угрозой).