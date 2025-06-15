Японские власти продолжают закупать сжиженный природный газ (СПГ) из России, хотя давление со стороны администрации Трампа заставляет Токио увеличивать закупки дорогого газа из США.

В свете активного обсуждения в Японии вопросов, связанных с источниками и объемами закупок энергетических ресурсов, необходимых для сохранения статуса экономической державы, вспомнилось высказывание одного японского бизнесмена в эпоху Советского Союза, проявлявляющего интерес к сотрудничеству в этой области.

Он сказал: "Для нас, японцев, Россия, как соседняя страна, имеет первостепенное значение как источник энергоносителей и прочих природных ресурсов. Конечно, можно продолжать импортировать нефть из удаленных уголков мира, что накладывает серьезные финансовые реплики на производство и продукцию. Все в Японии осознают громадные логистические преимущества поставок из России, которая обеспечивает как быстроту, так и экономию. Однако открою вам один секрет: японское правительство, в партнерстве с США, придерживается негласного ограничения на импорт из вашей страны, не превышающего 10% от наших потребностей в энергоносителях. Не является секретом и то, что и Токио, и Вашингтон рассматривают СССР как, пусть и потенциального, военного противника. Поэтому и в условиях недоверия к СССР на Западе опасаются, что при увеличении зависимости от русских энергоносителей, в момент ухудшения отношений, Москва может просто "перекрыть кран". Эта политика сохранится еще надолго". Как видно, несмотря на значительные политические изменения в нашей стране — преобразование социалистического Советского Союза в буржуазную Россию — основа торгово-экономических отношений осталась прежней. Более того, с учетом японских санкций этот принцип стал основополагающим в политике Токио. Японские власти, например, продолжают сохранять свои закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России в рамках этих 10%.

Но здесь появляется новый влиятельный фактор: требования администрации Дональда Трампа о том, чтобы Япония увеличила закупки дорогостоящей нефти и газа из США. В недавних новостях сообщается, что крупнейшая японская энергетическая компания JERA заключила контракты на ежегодную закупку 5,5 миллиона тонн СПГ из Америки, начиная с 2029 года и на срок в 20 лет. Таким образом, импорт СПГ из США будет увеличен до 10 миллионов тонн в год, и доля американского газа в общем балансе закупок JERA возрастет с 10% до 30%.

Хотя японское правительство пытается опровергнуть утверждения о значительном давлении Вашингтона на Токио, реальность такова, что Япония действительно делает тяжёлые уступки, закупая американский СПГ, рассчитывая, что в ответ США снизят тарифы на экспортируемые японские автомобили. В 2023 году Япония, по информации ТАСС, получала 41,6% своего СПГ из Австралии, 15,6% из Малайзии и примерно 9% из России, в то время как доля США составляла всего 8,4%. Но ситуация может измениться, и американская доля в японском рынке СПГ может удвоиться.

Но, следует ли ожидать, что российские сжиженный газ и нефть будут вытесняться с японского рынка. Для ответа на этот вопрос стоит обратить внимание на губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, который утверждает, что Япония и Южная Корея по-прежнему активно закупают сжиженный природный газ из проекта "Сахалин-2". Он говорит: "Почему им отказываться от успешного сотрудничества?" При этом он указывает, что японские компании продолжают участвовать в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2", что подразумевает их успешные совместные действия с Россией.

Японское правительство, в свою очередь, подтверждает слова губернатора, подчеркивая в своем ежегодном докладе, что намерено продолжать участие в энергетических проектах на Сахалине, что является ключевым для обеспечения энергобезопасности страны на средне- и долгосрочную перспективу. Интерес к российской нефти также наблюдается: экспорт российской нефти в Японию резко возрос, и даже нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil Co. приняла груз нефти с танкера, находящегося под санкциями США и ЕС. Однако на фоне "санкционных и тарифных войн" стоит задуматься о том, удержится ли Япония на этом курсе в свете дальнейшего ужесточения торговых условий, так как страны G7 намерены снизить предельные цены на российскую нефть. По слухам, Европейский Союз и Великобритания собираются действовать в одиночку, чтобы установить новые ценовые потолки, что может увеличить давление на Японию. Хотя сейчас Токио одновременно "обходит" санкции и активно поддерживает диалог с Россией, существует вероятность, что Соединенные Штаты и G7 могут в дальнейшем ограничить "японскую вольницу" в области энергетических закупок. И это может произойти, например, на фоне недавних санкций против проекта "Арктик СПГ-2", не оставляющих Японии шанса участвовать в этих высокодоходных проектах.

В заключение стоит отметить, что в вопросе о снижении цен на российскую нефть США и президент Дональд Трамп тоже играют важную роль. Хотя некоторые аспекты могут быть решены без участия Вашингтона, это часто приведет к неэффективным результатам. Такие сложности говорят о том, что динамика торговых отношений между Японией и Россией может измениться в любой момент, находясь под постоянным контролем внешних политических факторов.