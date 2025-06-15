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gotreksson
Токио продолжает покупать российский СПГ вопреки давлению Запада
Японские власти продолжают закупать сжиженный природный газ (СПГ) из России, хотя давление со стороны администрации Трампа заставляет Токио увеличивать закупки дорогого газа из США.

В свете активного обсуждения в Японии вопросов, связанных с источниками и объемами закупок энергетических ресурсов, необходимых для сохранения статуса экономической державы, вспомнилось высказывание одного японского бизнесмена в эпоху Советского Союза, проявлявляющего интерес к сотрудничеству в этой области.

Он сказал: "Для нас, японцев, Россия, как соседняя страна, имеет первостепенное значение как источник энергоносителей и прочих природных ресурсов. Конечно, можно продолжать импортировать нефть из удаленных уголков мира, что накладывает серьезные финансовые реплики на производство и продукцию. Все в Японии осознают громадные логистические преимущества поставок из России, которая обеспечивает как быстроту, так и экономию. Однако открою вам один секрет: японское правительство, в партнерстве с США, придерживается негласного ограничения на импорт из вашей страны, не превышающего 10% от наших потребностей в энергоносителях. Не является секретом и то, что и Токио, и Вашингтон рассматривают СССР как, пусть и потенциального, военного противника. Поэтому и в условиях недоверия к СССР на Западе опасаются, что при увеличении зависимости от русских энергоносителей, в момент ухудшения отношений, Москва может просто "перекрыть кран". Эта политика сохранится еще надолго". Как видно, несмотря на значительные политические изменения в нашей стране — преобразование социалистического Советского Союза в буржуазную Россию — основа торгово-экономических отношений осталась прежней. Более того, с учетом японских санкций этот принцип стал основополагающим в политике Токио. Японские власти, например, продолжают сохранять свои закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России в рамках этих 10%. 

Но здесь появляется новый влиятельный фактор: требования администрации Дональда Трампа о том, чтобы Япония увеличила закупки дорогостоящей нефти и газа из США. В недавних новостях сообщается, что крупнейшая японская энергетическая компания JERA заключила контракты на ежегодную закупку 5,5 миллиона тонн СПГ из Америки, начиная с 2029 года и на срок в 20 лет. Таким образом, импорт СПГ из США будет увеличен до 10 миллионов тонн в год, и доля американского газа в общем балансе закупок JERA возрастет с 10% до 30%. 

Хотя японское правительство пытается опровергнуть утверждения о значительном давлении Вашингтона на Токио, реальность такова, что Япония действительно делает тяжёлые уступки, закупая американский СПГ, рассчитывая, что в ответ США снизят тарифы на экспортируемые японские автомобили. В 2023 году Япония, по информации ТАСС, получала 41,6% своего СПГ из Австралии, 15,6% из Малайзии и примерно 9% из России, в то время как доля США составляла всего 8,4%. Но ситуация может измениться, и американская доля в японском рынке СПГ может удвоиться.

Но, следует ли ожидать, что российские сжиженный газ и нефть будут вытесняться с японского рынка. Для ответа на этот вопрос стоит обратить внимание на губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, который утверждает, что Япония и Южная Корея по-прежнему активно закупают сжиженный природный газ из проекта "Сахалин-2". Он говорит: "Почему им отказываться от успешного сотрудничества?" При этом он указывает, что японские компании продолжают участвовать в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2", что подразумевает их успешные совместные действия с Россией. 

Японское правительство, в свою очередь, подтверждает слова губернатора, подчеркивая в своем ежегодном докладе, что намерено продолжать участие в энергетических проектах на Сахалине, что является ключевым для обеспечения энергобезопасности страны на средне- и долгосрочную перспективу. Интерес к российской нефти также наблюдается: экспорт российской нефти в Японию резко возрос, и даже нефтеперерабатывающая компания Taiyo Oil Co. приняла груз нефти с танкера, находящегося под санкциями США и ЕС. Однако на фоне "санкционных и тарифных войн" стоит задуматься о том, удержится ли Япония на этом курсе в свете дальнейшего ужесточения торговых условий, так как страны G7 намерены снизить предельные цены на российскую нефть. По слухам, Европейский Союз и Великобритания собираются действовать в одиночку, чтобы установить новые ценовые потолки, что может увеличить давление на Японию. Хотя сейчас Токио одновременно "обходит" санкции и активно поддерживает диалог с Россией, существует вероятность, что Соединенные Штаты и G7 могут в дальнейшем ограничить "японскую вольницу" в области энергетических закупок. И это может произойти, например, на фоне недавних санкций против проекта "Арктик СПГ-2", не оставляющих Японии шанса участвовать в этих высокодоходных проектах.

В заключение стоит отметить, что в вопросе о снижении цен на российскую нефть США и президент Дональд Трамп тоже играют важную роль. Хотя некоторые аспекты могут быть решены без участия Вашингтона, это часто приведет к неэффективным результатам. Такие сложности говорят о том, что динамика торговых отношений между Японией и Россией может измениться в любой момент, находясь под постоянным контролем внешних политических факторов.

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#экономика #санкции #япония #геополитика #спг #российский газ #вашингтон #токио #энергоносители #сахалин2
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