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Финансовый портфель
NASA выбрало три компании для участия в контракте VADR
Выбранными компаниями стали Arrow Science and Technology, Impulse Space и Momentus Space.

NASA объявило о выборе трех новых подрядчиков в рамках контракта VADR (Venture-Class Acquisition of Dedicated and Rideshare), который обеспечит более гибкие и выгодные запуски для будущих миссий. Среди выбранных компаний — Arrow Science and Technology, Impulse Space и Momentus Space.

Arrow Science and Technology предлагает услуги по развёртыванию спутников с помощью различных ракет-носителей и орбитальных систем. Недавно компания приобрела Xterra, что позволит ей расширить спектр предоставляемых услуг.

Impulse Space разработала орбитальный корабль Mira и запустила его в первую миссию, а также готовит вторую на конец текущего года. Компания работает над новой ступенью разгона Helios для доставки полезных грузов на геостационарную орбиту.

Momentus уже осуществила три запуска своих транспортных аппаратов Vigoride. Тем не менее, компания столкнулась с финансовыми трудностями, что привело к задержке следующих запусков и сокращению персонала. Выбор этих компаний подчеркивает сдвиг программы VADR к более сложным миссиям с коллективными запусками.

Выбор данных компаний в рамках контракта VADR знаменует собой новый этап в подходе NASA к малым спутникам. Каждый из подрядчиков приносит уникальные технологии и инновации, что обеспечивает разнообразие решений для удовлетворения потребностей исследовательских и коммерческих миссий.

#инновации #nasa #запуск #малые спутники #орбитальные миссии #arrow science and technology #impulse space #momentus space #vadr #космический транспорт
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