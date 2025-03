Sony PlayStation 3 исчезла с полок магазинов в конце 2016 года, но ее история не закончилась. Миллионы устройств по всему миру продолжают радовать своих владельцев. Мододелы улучшают классические игры. Специалисты дербанят прошивку. Коллекционеры ищут раритетные издания. По прошествию десятка лет подобное бывает только с культовыми гаджетами. Что делает PlayStation 3 феноменом 2025 года и почему ее до сих пор обожают?

Предисловие

Пару недель назад в моем доме появилась Sony PlayStation 3 FAT. Целью покупки были эстетические вкусы и легкая ностальгия. Каково же было мое удивление, когда я решил погрузиться в некоторые непопулярные вопросы и моментально получал ответы. Вокруг старого устройства все еще существует живое, огромное и активное сообщество. Более того, оно развивается и вовлекает в свои ряды все новых и новых поклонников. Помимо фанатов самого устройства, к нему примыкают ретрогеймеры и коллекционеры. Современные веяния в игровой индустрии нравятся немногим, а старое поколение имеет огромную библиотеку проверенных тайтлов без маркетинга и мусора от интернет-блогеров. Самым ярким и показательным примером будет Reddit, где отмечается не только число подписчиков, но и активных пользователей. Маленький островок и популярный ресурс, объединяющий единомышленников.

Ступай туда, неведомо куда, принеси то, неведомо что

Многие старые русские сказки имели завязку сюжета, где царь давал задание молодому герою найти то, неведомо что... Судя по всему, данная загадка вернулась в быт современных пользователей. Подавляющее число геймеров не знают, чего они хотят и что им делать с имеющимися возможностями.

Прямо сейчас играю в BattleTech, игрушку из 2018 года. С момента релиза прошло больше 7 лет. Перепрохожу ее в третий раз, без учета торрент-релиза.

Если ставить в один ряд данный проект и Avowed, Kingdom Come, S.T.A.L.K.E.R. 2 — у меня будет однозначный ответ. Лучше еще раз запустить BattleTech, чем ознакомиться с данными проектами. Я уже в том возрасте, когда точно знаю, что мне нравится, а что стоит избегать.

Игра про боевых роботов не является шедевром на кончиках пальцев 11 из 10, но я точно знаю, что в ней есть, а чего нет. За 7 лет с релиза она не устарела и не потеряла своей актуальности. А самое главное — мнение хайпожоров имеет нулевое влияние. Время расставило все точки над "i" и показало "who is who".

Именно время является главным экспертом во многих вопросах. И когда меня спрашивают про отличные игры, я не слушаю малограмотных экспертов, следующих трендам с YouTube, а смотрю на "время".

Небольшой монолог для тех, кто считает, что PS3 устарела, но не может предложить качественную альтернативу.

Особый март 2025 года в мире игровых консолей Xbox и PlayStation

Две недели назад произошли два события мирового масштаба: взломали Xbox 360 и вышло официальное обновление для PS3.

Малоосведомленные граждане могут подумать, что Xbox 360 взломали практически на старте, но это не так. Долгое время существовал лишь обход встроенной защиты. Без разбора и паяльника вопрос не решался вплоть до марта 2025 года. Именно в этом месяце был найден способ полного программного взлома без чиповки и программатора. Новость о данном событии опубликовали всего пару блогеров.

В противовес этому существует огромное сообщество игровой станции 3. Новая прошивка была разобрана буквально за два дня, и выложена ее альтернативная версия для кастомных вариантов и модифицированных консолей. Обновлены онлайн-серверы под новую версию, а на YouTube по ключевой фразе "4.92 cfw" — сотни инструкций на всех языках мира.

И ролики не на 5–10 просмотров, как это бывает со специфическим контентом, а массово, с хорошей планкой. Забавно, что пару недель назад обновился HEN для актуальной PS5... и он никому вовсе не нужен.

Консольные войны Xbox и PlayStation

Существуют две параллельные реальности. В одной маркетологи заносят чемоданы и рассказывают об успехах своей платформы, в другой — реальное положение дел. В 2013 году официально закончилось седьмое поколение консолей. По мнению некоторых "экспертов", была ничья, и Xbox 360 выступил отлично. Правда жизни состоит в том, что ничья была только в маркетинговых статьях и проплаченных обзорах. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на устройство спустя 12 лет. Не бывает такого, чтобы культовая и популярная вещь превращалась в мусор. Настоящие поклонники не исчезают со временем, а сообщество не пропадает по щелчку пальца.

Если была ничья, то и все остальные показатели должны быть одинаковыми с течением времени. Но вокруг Xbox 360 сегодня околонулевое комьюнити. Это и есть реальный показатель настоящей популярности.

Эмулятор PS3 и Xbox 360

Тут хочется немного напомнить, что RPCS3 для неимоверно сложной архитектуры PS3 на три корпуса обходит альтернативную Xenia Canary для Xbox 360. Странное явление в свете "бумажных" фактов. Для более сложной платформы существует передовой эмулятор, в то время как для легкой и доступной с аналогичным комьюнити его нет.

Феноменальная популярность Sony PlayStation 3

С окончания продаж PS3 прошло больше 10 лет, но вокруг нее до сих пор идет суета невиданных масштабов. Нет ни одной другой "ретро" консоли, которая имела бы настолько крупное сообщество. Помимо интереса к халявным играм, тут скучковались еще несколько отдельных групп граждан.

Мододелы улучшают старые игры и добавляют новые возможности для популярных проектов. Помимо русификации и озвучки, есть варианты с оптимизацией картинки и стабильности игр. Патчи на текстуры, звук, управление, разблокировку частоты кадров.

Реверс-инжиниринг и программисты распотрошили прошивку, создали отдельную оболочку с расширенными возможностями, улучшили многие аспекты работы самой консоли, подвергли ее разгону и дополнили новыми функциями.

Любители железа и различных кастомизаций тоже внесли свой вклад. Существует несколько направлений бизнеса по модификации устройств. Времена бытового использования и потребительского отношения остались далеко позади — теперь PS3 стала частью интерьера и гордостью владельцев. "Толстушки" со старта продаж выглядели великолепно, но в умелых руках превращаются в произведения искусства без потери своей функциональности.

Ретрогеймеры со специфическими запросами любят устройство как универсальный комбайн. Без танцев с бубном можно играть в огромную библиотеку игр из нулевых. Портировали все, что только можно было, и еще чуть-чуть. Основной упор сделан на игры Sony, но и альтернативные течения не остались без внимания.

Спидраннеры и любители рекордов — спортивные дисциплины никто не отменял, а устанавливать рекорды на разогнанной PS3 одно удовольствие. Более того, на игровой станции представлено большое число эксклюзивных проектов, и вставить свое имя в зал славы через данный гаджет проще всего.

Коллекционеры и собиратели различного хабара — существует более 200 различных моделей консоли, и некоторые из них имеют статус "раритетного". И если для одних устройство является простым украшением, то для других — неплохим вложением денег с последующим ростом. Некоторые лимитки уже переваливают за $50К.

Послесловие

Многие не понимают, почему Sony на коне, а некоторые другие бренды слегка отстают в продажах, несмотря ни на что. Все очень просто — Sony не тратит деньги на надувание мыльного пузыря. Все ее рекорды и заслуги — это реальность, а не проплаченный хайп. Из дня сегодняшнего, глядя в далекое прошлое без мишуры и лишнего шума, отчетливо видно, кто настоящий король и почему геймеры его уважают. Фанатское сообщество и его активность - это объективная реальность. Моды, увлеченные геймеры, торги на барахолках - это именно то, что подчеркивает истинную популярность, а не хайп и громкие заявления с дивана. Sony PlayStation 3 стала гораздо больше, чем игровая консоль - это феномен, объединяющей огромное число единомышленников.