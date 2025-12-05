Версия консоли Bright Silver имеет OLED-дисплей размером 3,92 дюйма с разрешением 1240 на 1080 пикселей и мощную батарею на 6000 мАч

Ayaneo продолжила развитие своей линейки портативных консолей в ретро-стиле, анонсировав Pocket DMG в новой интерпретации. Pocket DMG Limited Edition Bright Silver – это не просто косметическое изменение, но и более доступный вариант в сравнении с другими моделями Pocket DMG.

Судя по изображениям, новая вариация имеет серебристое исполнение, которое выгодно отличается от чёрной, белой и «Retro Color» расцветок, ранее доступных для Pocket DMG. Модель Bright Silver по-прежнему использует процессор Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2, а не более современный Snapdragon G3 Gen 3, который лежит в основе Pocket S2.

Однако, данный чипсет обеспечивает Pocket Silver значительно более высокую производительность, чем у конкурентов в сегменте вертикальных портативных консолей, включая предстоящий Anbernic RG477V. Кроме того, версия Bright Silver оснащена 3,92-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1240 x 1080 и ёмким аккумулятором на 6000 мАч.

В настоящее время стандартные версии Pocket DMG предлагаются по цене от 449 долларов. В свою очередь, новую модель Bright Silver можно приобрести за 339 долларов в конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителя. Ayaneo также предлагает этот цветовой вариант с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти.