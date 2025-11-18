По утверждению инсайдера GTA 6 превзойдет все остальные игры в течение следующих 20 лет

По мнению экспертов, GTA 6 останется эталоном в игровой индустрии на многие годы вперед. Инсайдер, знакомый с масштабными замыслами, окружающими разработку игры, убежден, что конкурентам потребуется значительное время, чтобы достичь сопоставимого уровня.

Rockstar Games вновь перенесла дату выхода GTA 6, теперь уже на ноябрь 2026 года, стремясь довести проект до совершенства. Разработчики стремятся создать игру, которая завоюет любовь и признание игроков на долгие годы. Похоже, что реализация грандиозных амбиций, возложенных на GTA 6, потребует от Rockstar значительных усилий и времени, даже с учетом прогресса других разработчиков.

Рис Рейлли, известный интервьюер в игровой индустрии и имеющий связи в Rockstar, на прошлой неделе сообщил о «сверх-амбициозных» планах, которые поднимут GTA 6 на принципиально новую высоту. Он считает, что другим студиям понадобится от 15 до 20 лет, чтобы достичь уровня, заданного GTA 6. Известно, что Rockstar создает огромный и невероятно детализированный мир, однако истинный масштаб станет ясен только после релиза.

Учитывая уже вторую задержку релиза, нет уверенности, что Rockstar сможет выдержать новую дату. Также ожидался новый трейлер GTA 6, который, по слухам, должен был выйти в период с 4 по 8 ноября, однако вместо этого игроки получили лишь известие о переносе релиза игры. Один из аналитиков предположил, что задержка была «стратегическим решением», которое в перспективе может привести к увеличению прибыли после выхода GTA 6.